3 destinos turísticos perto de Salvador para aproveitar o feriadão

Embalando quatro dias de feriadão, a Bahia oferece diversos destinos para viagem próximos da capital baiana, com bom custo benefício e inúmeras opções de lazer.

Com início nesta sexta-feira, 30, devido ao Dia do Servidor Público, e término apenas na segunda-feira, 2, Dia de Finados, o feriadão de quatro dias amplia as possibilidades de visitar destinos próximos a Salvador, com diferentes opções de roteiro.

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Entre passeios em meio à natureza, trilhas e dias na praia, confira três alternativas de destinos para visitar durante o feriadão.

Conheça 3 locais turísticos perto de Salvador para passar o feriadão

Baixio

Baixio - Foto: Divulgação

Pouco explorado no Litoral Norte da Bahia, Baixio fica localizado a cerca de 131 km do Aeroporto de Salvador, no município de Esplanada, na Costa dos Coqueiros. O destino é caracterizado por praias desertas, rios e lagoas de água doce.

Com cerca de 14 km de faixa de areia contínua, o charmoso vilarejo é cercado por coqueirais, mar limpo e ventos suaves, sendo considerado o destino ideal para quem busca curtir o feriadão com tranquilidade e boas opções de paisagem.

O que visitar em Baixio?

Lagoa Azul: a mais famosa da cidade, com águas transparentes de tom azul intenso. O acesso é feito por uma caminhada rápida em trilha e o local oferece estrutura para atividades como stand up paddle, caiaque, drinques e petiscos, além de dunas ao redor.

Lagoa da Panela: Destaca-se por ter a cor de água mais bonita entre os lagos visitados, sendo um ponto para banho e contemplação.

Lagoa Verde: Conhecida pelo acesso diferenciado que inclui uma caminhada de 10 minutos por dentro da água ou passeios de 4x4 por trilhas. Abriga águas cristalinas repletas de peixes que nadam junto aos visitantes.

Barra do Rio Inhambupe: Ponto de encontro do rio com o mar, proporcionando banhos em águas calmas e paisagem cinematográfica.

Além disso, a região também conta com mais de 80 km de trilhas, além de pontos como o Mirante Dedo de Deus e o Morro da Vista.

Chapada Diamantina

Chapada Diamantina - Foto: ELA - Escola Livre de Audiovisual/Divulgação

Conhecido pelas viagens bate e volta, a Chapada Diamantina é a opção ideal para quem busca vivenciar novas experiências e explorar montanhas, cavernas, rios e cachoeiras no interior da Bahia.

A principal base turística para visitar a região fica em Lençois, que conta com ampla rede de hotéis, restaurantes e o Aeroporto Horácio de Matos (LEC), distante 24 km do centro. A viagem de Salvador a Lençois leva cerca de 7 horas.

Quando ir para a Chapada Diamantina?

Para quem pretende visitar a Chapada Diamantina, o período ideal para a visitação é entre maio e setembro. Esse período é ideal para caminhadas longas e para ver os raios de sol no Poço Encantado.

É altamente recomendado contratar guias certificados para trilhas mais longas e atrativos específicos, taxas de condução variam conforme o roteiro, alguns passeios em grupo custam cerca de R$ 200 para pequenos grupos em trilhas locais.

O que visitar na Chapada Diamantina?

Entre inúmeros cartões postais, como o Morro do Pai Inácio, Poço Azul e Cachoeira de Fumaça. Veja o que visitar na Chapada Diamantina:

Poço Encantado: Caverna com água extremamente cristalina. Em determinados meses do ano, especialmente junho e julho, raios de sol entram na gruta e iluminam o fundo da água, criando um tom azul brilhante.

Poço Azul: Caverna de águas cristalinas onde é permitido nadar e flutuar com colete. Também recebe a entrada de iluminação natural direta no meio do ano.

Cachoeira do Buracão (Parque Municipal): Acessada por uma trilha de 3 km que margeia o Rio Espalhado. Oferece tanto o banho na imensa queda d'água no fundo de um cânion impressionante quanto a visualização do topo da cachoeira.

Pantanal dos Marimbus e Rio Roncado: Área de braços de rio e vegetação típica de pantanal. O passeio inclui trajetos de canoa, piscinas e jacuzzis naturais de pedra no Rio Roncador e visita a uma comunidade quilombola.

Itacaré

Itacaré - Foto: Elton Andrade / Divulgação

O destino, localizado na Costa do Cacau no litoral sul da Bahia, a cerca de 250 km de Salvador e 70 km de Ilhéus, é um destino famoso por combinar praias preservadas, rios, cachoeiras, surf e uma rica herança cultural.

O destino se divide principalmente entre praias urbanas acessíveis a pé e praias rurais integradas à Mata Atlântica e trilhas naturais.

Além disso, Itacaré possui uma vida noturna ativa concentrada na Rua da Pituba e na Passarela da Vila, que conta com vias exclusivas para pedestres com lojas de artesanato, restaurantes, apresentações de capoeira nos fins de semana e música ao vivo.

Como chegar em Itacaré?

Para chegar em Itacaré a partir de Salvador, as principais opções são o trajeto combinado de ferry-boat e ônibus, carro particular ou transfer privativo.

O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, a cerca de 70 a 75 km de distância, de onde o trajeto final é feito pela rodovia BA-001 de carro ou ônibus.

O que visitar em Itacaré?

Praia da Concha: A mais central e estruturada, com calmaria total no mar, ideal para crianças, caiaque e stand up paddle, com muitas barracas e restaurantes na areia.

Prainha: Uma das praias mais famosas e bonitas da região. Acessada por uma trilha de 4 a 5 km que passa por mata e cachoeira. É extensa, cercada por coqueiros, com visual quase deserto e ótimas ondas.

Praia da Coroa: Localizada no centro urbano, frequentada no fim de tarde para caminhadas e para assistir ao pôr do sol no Mirante do Xaréu.

Fazendas de Cacau: visitações guiadas por casarões históricos e plantações para conhecer o processo do cacau ao chocolate, com degustação de mel de cacau e produtos locais.

Trilha das Quatro Praias: o local é composto pelas praias de Itacarezinho, Praia da Engenhoca, Praia da Gamboa e Praia do Havaizinho.

Além dessas opções, Itacaré também possui as praias de Jeribucaçu e Arruda, acessadas por uma trilha de 30 minutos. Em Jeribucaçu, acontece o encontro do rio com o mar e barracas. E, ao caminhar mais 10 minutos, chega-se à Praia da Arruda, que na maré baixa forma piscinas naturais quentes e cristalinas entre corais e peixes.