Caribe brasileiro: saiba qual a praia mais preservada do país

Praia do Forno em Arraial do Cabo - Foto: Divulgação/Reprodução

Uma das praias mais famosas do país, Arraial do Cabo é uma das regiões mais preservadas do Brasil e ganhou o status de “Caribe brasileiro” por ser um dos destinos mais impressionantes do litoral fluminense. Repleta de atrações de atrações naturais, a Praia do Farol se destaca como um verdadeiro tesouro.

Situada em uma área de proteção da Marinha do Brasil, a praia é considerada uma das mais limpas preservadas não só do estado, mas de todo o país. O local praticamente intocado visualmente, tem acesso controlado e tempo limitado de visitação, o que ajuda na conservação.

Com águas cristalinas, areias brancas e paisagens de tirar o fôlego, a Praia do Farol é o cartão-postal ideal para abrir as portas de Arraial, onde não faltam mirantes, trilhas, mergulhos e experiências inesquecíveis, mas não é a única atração local.

Conheça outros pontos altos de Arraial do Cabo:

Fenda de Nossa Senhora

Um dos pontos mais emblemáticos do município fluminense é a Fenda de Nossa Senhora. O local combina beleza natural, espiritualidade e lenda. Além de ser formada por rochas imponentes, é um lugar de contemplação e fé, onde, segundo a tradição, pescadores viram a imagem da Virgem Maria surgir durante uma tempestade.

Fenda de Nossa Senhora atrai casais que buscam tirar fotos se beijando com a paisagem das rochas ao fundo | Foto: Reprodução

Com uma vista do pôr do sol deslumbrante, o local atrai turistas em busca de fotos, paz e o famoso beijo nas rochas, visto como uma bênção da natureza e da fé.

Lagoa de Araruama

Apesar do nome, a Lagoa de Araruama é uma laguna hipersalina, uma das maiores do mundo nesse tipo. Localizada na Região dos Lagos, cobre 160 km da costa do RJ e tem papel essencial na vida de muitas famílias de pescadores.

Laguna ganhou destaque com o selo internacional Bandeira Azul, por atenderem a rigorosos padrões ambientais e de qualidade turística | Foto: Halley Pacheco de Oliveira/Wikimédia Commons

Banhada por águas extremamente salgadas, o lugar atrai os visitantes que buscam por paisagens únicas. Recentemente, ganhou destaque com o selo internacional Bandeira Azul, conferido a duas de suas praias, por atenderem a rigorosos padrões ambientais e de qualidade turística.

Trilha saindo da Praia dos Anjos

A trilha que parte da Praia dos Anjos leva ao mirante da Praia do Forno, que revela uma das vistas mais espetaculares de Arraial do Cabo. Apesar da subida íngreme, o percurso é curto e acessível. O mirante conta com um banco onde o desafio é não parar para admirar a paisagem. A trilha é o caminho também para a paradisíaca Praia do Forno, que pode ser acessada de barco por quem preferir evitar a caminhada.

Trilha tem percurso curto e é uma alternativa acessível para quem não quer gastar com o barco | Foto: Reprodução

Mergulhos

Considerado um dos melhores destinos de mergulho do Brasil, Arraial do Cabo, tem uma rica vida marinha facilmente vista pelas suas águas claras. Os pontos de mergulho, acessíveis por barco, permitem observar tartarugas, cardumes, corais e até naufrágios.

Mergulho de snorkel proporciona a visibilidade de uma vasta diversidade de espécies | Foto: Reprodução Redes Sociais/Instagram/@divertrip.arraial

É possível também praticar snorkel, esporte ideal para iniciantes e pode ser feito em praias como a do Forno ou nas Prainhas do Pontal. A boa visibilidade e a diversidade de espécies garantem uma experiência fascinante para quem deseja visitar o fundo do mar.

Passeios de barco

Parte dos passeios de barco por Arraial do Cabo levam para Gruta Azul, o local impressiona por sua formação rochosa e pela beleza das águas ao redor. O fenômeno que dá nome ao lugar acontece raramente, ao amanhecer, quando a luz entra na gruta e reflete na água, tingindo tudo de azul.