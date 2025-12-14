Menu
Cidade brasileira é eleita como uma das mais estressantes do mundo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/12/2025 - 20:16 h
Violência foi um dos principais pontos para a colocação da cidade
São Paulo conquistou mais uma colocação em um ranking mundial. De acordo com um estudo da Remitly, empresa norte-americana de serviços financeiros, a cidade foi eleita como a décima metrópole mais estressante do planeta Terra.

Única representante brasileira no Top 10, a capital paulista conquistou o oitavo lugar na lista, ganhando apenas de Turim, da Itália, e Kolkata, da Índia, respectivamente. O primeiro lugar ficou com Nova York, dos Estados Unidos.

Dentre os critérios utilizados pelos pesquisadores estão tempo médio para percorrer 10 km, índice de custo de vida, índice de saúde, índice de criminalidade e poluição média anual. Cada cidade recebeu uma nota 0 a 10, apontando que quanto mais próximo de 10, mais estressante é o local.

A nota de São Paulo foi 7,14, destacando a falta de segurança e crescimento da criminalidade como o principal fator de classificação para a posição da metrópole brasileira.

Confira a lista completa:

  1. Nova York (EUA): 7,56
  2. Dublin (Irlanda): 7,55
  3. Cidade do México (México): 7,38
  4. Manila (Filipinas): 7,34
  5. Londres (Reino Unido): 7,25
  6. Milão (Itália): 7,25
  7. Atenas (Grécia): 7,23
  8. São Paulo (Brasil): 7,14
  9. Turim (Itália): 6,90
  10. Kolkata (Índia): 6,89

