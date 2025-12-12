Menu
NÃO É MORRO

Famoso destino paradisíaco na Bahia cobrará taxa de entrada para turistas

Taxa foi anunciada pela prefeitura de Cairu

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

12/12/2025 - 17:27 h
Praia dos Castelhanos - Boipeba
Praia dos Castelhanos - Boipeba -

Baianos e turistas que desejam conhecer as famosas águas cristalinas e as praias da ilha de Boipeba, localizada no município de Cairu, no sul do estado, terão que desembolsar uma taxa para entrar na ilha.

Os visitantes devem separar R$ 50 a partir do dia 1º de julho de 2026 para conhecer o local, de acordo com o anúncio da prefeitura, por meio das redes sociais.

“Na mesma data, será iniciada a TUPA no distrito de Boipeba, no valor de R$ 50. A atualização decorre de estudos técnicos e de um processo de diálogo com trade turístico, empresários, empreendedores e a comunidade local”, diz um trecho da nota oficial.

Segundo a gestão municipal, a decisão sobre a implantação da taxa deve-se ao “crescente fluxo de visitantes, a ampliação de demanda por serviços públicos e a necessidade de garantir a sustentabilidade”.

Veja publicação

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Prefeitura de Cairu - BA (@prefcairu)

O que é a TUPA?

A TUPA é um valor cobrado de turistas para custear a preservação, manutenção e melhorias da infraestrutura do arquipélago, sendo um instrumento de turismo sustentável.

Regras

Geralmente, crianças menores de 5 anos e pessoas maiores de 60 anos são isentas da cobrança.

A tarifa é cobrada por pessoa e é válida por 30 dias, ou seja, se paga uma única vez nesse período.

Além disso, a legislação costuma prever meia-entrada para estudantes, pessoas com deficiência e pessoas cadastradas em programas sociais de baixa renda, mediante comprovação.

x