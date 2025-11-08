Menu
TURISMO
PARAÍSO

Cidade do Nordeste é considerada paraíso escondido com água morna

O local encanta turistas com praias paradisíacas e dunas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/11/2025 - 9:07 h
Cidade de Natal vista de cima
Cidade de Natal vista de cima -

O Nordeste é a região com a maior quantidade de paraísos escondidos no Brasil. Conhecida como a Cidade do Sol, Natal é um desses destinos pouco falados pelo público ou turistas, abrigando praias de águas mornas e cristalinas.

Ensolarada em uma excepcional quantidade de dias ao longo do ano, a cidade, localizada no Rio Grande do Norte, conta com diversos cartões postais. Dentre eles as Dunas de Genipabu, que fazem parte de uma Área de Proteção Ambiental e possuem passeios radicais de buggy.

Já a Praia de Ponta Negra é o destino perfeito para quem busca sossego e belezas naturais. Conhecida como uma das áreas urbanas mais famosas de Natal, a praia agrada banhistas e praticantes de esportes aquáticos com suas águas mornas e cristalinas.

Praia de Ponta Negra
Praia de Ponta Negra | Foto: Divulgação

Quem busca um passeio mais histórico também ficará satisfeito durante sua visita a Natal, pois o Forte dos Reis Magos é um dos monumentos mais importantes da região. Construído em 1598 pelos portugueses, o local abriga exposições e possui vista panorâmica da cidade.

O acesso a Natal pode ser feito de avião, através do Aeroporto Internacional da cidade. Apesar do local ficar mais afastado das áreas de interesse turístico, os hotéis e praias podem ser acessados através de transporte público, táxis, aplicativos como Uber, transfers agendados com empresas turísticas e carros alugados.

x