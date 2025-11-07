Menu
TURISMO
TURISMO

'Parque de diversões' para adultos promete cerveja de graça no Brasil

Heineken anuncia atração com cerveja de graça no Sul de Minas

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

07/11/2025 - 15:03 h
Inside the Star Serra da Canastra
Inside the Star Serra da Canastra -

O Sul de Minas Gerais vai ganhar um verdadeiro “parque de diversões” para adultos. A Heineken anunciou a criação de um novo espaço em Passos (MG), batizado de Inside the Star Serra da Canastra. Inspirado em experiências internacionais da marca, o local promete uma imersão completa que une lazer, turismo e, claro, muita cerveja — servida diretamente da fonte.

Com investimento de R$ 7 milhões, a nova unidade tem inauguração prevista para o último trimestre de 2026 e deve seguir o mesmo conceito de outras experiências da marca, já conhecidas por transformar o processo de fabricação da cerveja em um passeio sensorial.

Experiência imersiva e cerveja “de graça”

Os visitantes poderão acompanhar todo o processo de produção — desde os ingredientes naturais até o envase — e participar de degustações guiadas. As famosas “cervejas de graça” serão servidas como parte da experiência, em ambientes interativos, sensoriais e totalmente instagramáveis.

O projeto faz parte da expansão das experiências Inside the Star, seguindo o modelo das unidades já existentes em Jacareí (SP) e Ponta Grossa (PR), ambas inspiradas na tradicional atração em Amsterdã, na Holanda, considerada uma das maiores referências mundiais em turismo cervejeiro.

Turismo e economia local

Com expectativa de receber mais de cinco mil visitantes no primeiro ano, o espaço deve impulsionar o turismo na região da Serra da Canastra, conhecida por sua natureza exuberante e pela produção artesanal de queijos e bebidas.

Segundo o CEO da Heineken no Brasil, Mauricio Giamellaro, a expectativa é que o local se torne um dos principais pontos turísticos de Minas.

“Temos uma microcervejaria em Campos do Jordão, e o ponto turístico número um de lá é a Baden Baden. Acreditamos que o mesmo vai acontecer em Passos, pela força do turismo regional”, disse.

Degustação, aprendizado e conexão com a marca

A experiência Inside the Star une visita guiada, degustação e marketing sensorial, oferecendo ao público um mergulho na história e nos valores da Heineken. Além de conhecer o processo de produção, os visitantes poderão visitar uma loja com produtos exclusivos e espaços voltados para fotos e interação.

O tour contará ainda com a parceria da marca Eisenbahn, que apresentará diferentes estilos de cerveja artesanal — como Pilsen, American IPA e Weizenbier — em experiências de degustação guiada.

Criada em 2002, em Blumenau (SC), a Eisenbahn é considerada uma das principais referências do país no segmento artesanal e será protagonista em parte da programação do novo espaço, reforçando a proposta da Heineken de unir tradição, turismo e inovação em um só brinde.

