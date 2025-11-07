'Parque de diversões' para adultos promete cerveja de graça no Brasil

Inside the Star Serra da Canastra - Foto: Divulgação / Heineken

O Sul de Minas Gerais vai ganhar um verdadeiro “parque de diversões” para adultos. A Heineken anunciou a criação de um novo espaço em Passos (MG), batizado de Inside the Star Serra da Canastra. Inspirado em experiências internacionais da marca, o local promete uma imersão completa que une lazer, turismo e, claro, muita cerveja — servida diretamente da fonte.

Com investimento de R$ 7 milhões, a nova unidade tem inauguração prevista para o último trimestre de 2026 e deve seguir o mesmo conceito de outras experiências da marca, já conhecidas por transformar o processo de fabricação da cerveja em um passeio sensorial.

Experiência imersiva e cerveja “de graça”

Os visitantes poderão acompanhar todo o processo de produção — desde os ingredientes naturais até o envase — e participar de degustações guiadas. As famosas “cervejas de graça” serão servidas como parte da experiência, em ambientes interativos, sensoriais e totalmente instagramáveis.

O projeto faz parte da expansão das experiências Inside the Star, seguindo o modelo das unidades já existentes em Jacareí (SP) e Ponta Grossa (PR), ambas inspiradas na tradicional atração em Amsterdã, na Holanda, considerada uma das maiores referências mundiais em turismo cervejeiro.

Turismo e economia local

Com expectativa de receber mais de cinco mil visitantes no primeiro ano, o espaço deve impulsionar o turismo na região da Serra da Canastra, conhecida por sua natureza exuberante e pela produção artesanal de queijos e bebidas.

Segundo o CEO da Heineken no Brasil, Mauricio Giamellaro, a expectativa é que o local se torne um dos principais pontos turísticos de Minas.

“Temos uma microcervejaria em Campos do Jordão, e o ponto turístico número um de lá é a Baden Baden. Acreditamos que o mesmo vai acontecer em Passos, pela força do turismo regional”, disse.

Degustação, aprendizado e conexão com a marca

A experiência Inside the Star une visita guiada, degustação e marketing sensorial, oferecendo ao público um mergulho na história e nos valores da Heineken. Além de conhecer o processo de produção, os visitantes poderão visitar uma loja com produtos exclusivos e espaços voltados para fotos e interação.

O tour contará ainda com a parceria da marca Eisenbahn, que apresentará diferentes estilos de cerveja artesanal — como Pilsen, American IPA e Weizenbier — em experiências de degustação guiada.

Criada em 2002, em Blumenau (SC), a Eisenbahn é considerada uma das principais referências do país no segmento artesanal e será protagonista em parte da programação do novo espaço, reforçando a proposta da Heineken de unir tradição, turismo e inovação em um só brinde.