Cidade dos milionários no Brasil inaugura a sua própria Times Square

Times Square de BC será lançada nesta semana - Foto: AFP

A cidade de Balneário Camboriú (SC), conhecida por abrigar alguns dos imóveis mais luxuosos do país, está prestes a ganhar um novo atrativo de destaque internacional.

Inspirada em um dos pontos mais icônicos do mundo, a cidade irá inaugurar a sua própria "Times Square de BC" no dia 7 de novembro, às 19h.

O novo ponto turístico está localizado na esquina das avenidas Brasil e Alvin Bauer, no coração da badalada cidade catarinense, prometendo transformar a experiência urbana de uma área por onde circulam mais de 12 mil pessoas diariamente.

Telão 5D e Réveillon em estilo Nova York

O projeto é centralizado em um gigantesco telão circular de LED 5D, que possui impressionantes 11,5 metros de altura, que é o equivalente a um prédio de cinco andares, e 9,6 metros de largura

A estrutura foi pensada para exibir anúncios e conteúdos interativos, permitindo até que pessoas físicas enviem suas próprias artes para exibição.

A intenção é consolidar Balneário Camboriú como referência em entretenimento urbano.

Entre os grandes marcos já confirmados, o telão será o ponto central do Especial de Natal, que estreia em 7 de dezembro, e da contagem regressiva do Réveillon, que será realizada nos moldes da icônica celebração da Times Square original.

New York Food Lounge

Junto com a nova atração, também entrará em operação, em soft open, o New York Food Lounge. Trata-se de um complexo gastronômico e cultural que promete trazer a atmosfera de Nova York para o público local.

Idealizado pelos empresários Carlos Nacli e Ana Paula Conti Bastos, o projeto recebeu um investimento total de R$ 50 milhões.

O espaço terá 1,5 mil metros quadrados, distribuídos em dois pavimentos, e contará com 26 lojas, capacidade para receber 350 pessoas, além de área kids e serviço de delivery.

A inspiração para o design e a gastronomia vem de locais icônicos de Nova York, como o High Line, o Meatpacking District e o Chelsea Market.