TURISMO
TURISMO

Trem brasileiro com maior trajeto da América do Sul terá circulação diária

Percurso de quase 1.000 km terá saídas diárias; novidade faz parte do contrato de concessão com o Governo Federal

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

07/11/2025 - 12:49 h | Atualizada em 07/11/2025 - 12:59
Trem com maior trajeto no Brasil
Trem com maior trajeto no Brasil -

A maior linha de trem de passageiros da América do Sul ganhará circulação diária a partir de 2027. Trata-se da Estrada de Ferro Carajás (EFC), operada pela Vale, que percorre quase 1 mil quilômetros e conecta os estados do Maranhão e Pará.

A novidade faz parte do contrato de antecipação das concessões firmado entre a Vale e o Governo Federal em 2020, segundo informações do iG.

Atualmente, o trem da EFC parte de São Luís (MA) apenas às segundas, quintas e sábados, sempre às 8 horas. O retorno, da estação de Parauapebas (PA), ocorre às terças, sextas e domingos no mesmo horário. Com a mudança, o serviço passará a ser oferecido todos os dias.

A viagem completa entre São Luís e Parauapebas dura em média 16 horas. Em 2024, a linha transportou 423 mil passageiros, atravessando 27 cidades nos dois estados.

  • Valores das passagens (trecho completo): R$ 170 (vagão executivo) e R$ 90 (classe econômica).
  • Os vagões são equipados com ar-condicionado, e a composição inclui um vagão restaurante para refeições. Cada passageiro pode transportar gratuitamente uma mala de até 35 quilos e uma bolsa pequena.

Outro trem do Brasil ganha novidade

Outra importante linha férrea operada pela Vale, a Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), que é o segundo maior trajeto de passageiros do Brasil (664 km entre Minas Gerais e Espírito Santo), também terá novidades.

A partir de janeiro de 2026, a Vale irá disponibilizar um segundo horário noturno em cada sentido, que também circulará nas férias de julho.

A medida faz parte da negociação do novo contrato de concessão da ferrovia com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

