Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BELEZA NATURAL

Conheça cidade brasileira eleita como uma das mais bonitas do mundo

Capital aparece ao lado de mais de 25 metrópoles espalhadas pelo planeta

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

15/12/2025 - 16:29 h
Rio de Janeiro se destaca pelas paisagens naturais únicas
Rio de Janeiro se destaca pelas paisagens naturais únicas -

O Brasil é conhecido por suas cidades de grande beleza natural, que atraem turistas de diversas partes do mundo. Entre esses destinos de destaque está o Rio de Janeiro, reconhecida internacionalmente por suas paisagens e relevância cultural. Para a revista americana Travel + Leisure, a capital está entre as cidades mais bonitas do mundo.

Ao lado de mais de 25 cidades de diferentes regiões do planeta, o Rio integra o ranking elaborado pela revista, uma das mais renomadas do turismo, que considera critérios rigorosos como arquitetura, cultura, identidade local, beleza natural e a forma como o espaço urbano se integra à natureza.

Tudo sobre Turismo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Paraíso do Nordeste pode bater recorde mundial e entrar para a história
Cidade brasileira é eleita como uma das mais estressantes do mundo
A 'Suíça brasileira': a cidade que vive acima das nuvens no Brasil

Por que o Rio de Janeiro?

Na lista, aparecem destinos conhecidos como Paris, Barcelona e Sydney. Ainda assim, o Rio de Janeiro se destaca pelas paisagens naturais únicas e pela vida noturna ativa e vibrante.

Além das praias mundialmente conhecidas, como Copacabana e Ipanema, a cidade abriga pontos turísticos icônicos, como o Cristo Redentor,uma das sete maravilhas do mundo moderno, e o Pão de Açúcar.

Segundo a Travel + Leisure, o forte aspecto cultural da cidade, representado pelo Carnaval, pelas danças, festas tradicionais e pelas belezas urbanas, são fatores determinantes para que a capital se mantenha entre os destinos mais admirados do planeta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cidades Rio de Janeiro Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rio de Janeiro se destaca pelas paisagens naturais únicas
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Rio de Janeiro se destaca pelas paisagens naturais únicas
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Rio de Janeiro se destaca pelas paisagens naturais únicas
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Rio de Janeiro se destaca pelas paisagens naturais únicas
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

x