Conheça cidade brasileira eleita como uma das mais bonitas do mundo

Rio de Janeiro se destaca pelas paisagens naturais únicas - Foto: Reprodução| Freepik

O Brasil é conhecido por suas cidades de grande beleza natural, que atraem turistas de diversas partes do mundo. Entre esses destinos de destaque está o Rio de Janeiro, reconhecida internacionalmente por suas paisagens e relevância cultural. Para a revista americana Travel + Leisure, a capital está entre as cidades mais bonitas do mundo.

Ao lado de mais de 25 cidades de diferentes regiões do planeta, o Rio integra o ranking elaborado pela revista, uma das mais renomadas do turismo, que considera critérios rigorosos como arquitetura, cultura, identidade local, beleza natural e a forma como o espaço urbano se integra à natureza.

Por que o Rio de Janeiro?

Na lista, aparecem destinos conhecidos como Paris, Barcelona e Sydney. Ainda assim, o Rio de Janeiro se destaca pelas paisagens naturais únicas e pela vida noturna ativa e vibrante.

Além das praias mundialmente conhecidas, como Copacabana e Ipanema, a cidade abriga pontos turísticos icônicos, como o Cristo Redentor,uma das sete maravilhas do mundo moderno, e o Pão de Açúcar.

Segundo a Travel + Leisure, o forte aspecto cultural da cidade, representado pelo Carnaval, pelas danças, festas tradicionais e pelas belezas urbanas, são fatores determinantes para que a capital se mantenha entre os destinos mais admirados do planeta.