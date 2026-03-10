Conheça praia no Nordeste do Brasil eleita a melhor do mundo

Siga o A TARDE no Google

Eleita como a melhor praia do mundo, a Baía do Sancho, localizada dentro do Parque Nacional de Fernando de Noronha, no Nordeste do Brasil, ganhou destaque internacional após conquistar o prêmio Travelers’ Choice Best of the Best.

Com a conquista em 2025, o destino aparece pela sétima vez no ranking global. Descoberto em 1503, o arquipélago é uma área de preservação ambiental e, ao longo dos anos, se consolidou como um dos principais espaços de conservação marinha do mundo.

Entre os fatores que chamam a atenção dos visitantes estão as águas cristalinas, a rica diversidade marinha e as paisagens naturais preservadas.

Vale a pena visitar a Baía do Sancho?

Para quem busca um destino preservado pela natureza, a praia é considerada ideal. A região mantém grande área de vegetação nativa e águas transparentes, que permitem observar a vida marinha e praticar atividades como mergulho e snorkeling.

O acesso à ilha é controlado e exige o pagamento de algumas taxas ambientais. A Taxa de Preservação Ambiental (TPA) é obrigatória e custa cerca de R$ 80 por dia, por pessoa.

Além disso, para visitar praias localizadas dentro do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, como a Baía do Sancho, é necessário adquirir um ingresso que custa R$ 165. O bilhete é válido por 10 dias e permite acesso ilimitado às áreas do parque durante esse período.

Turismo na Baía do Sancho

A região da Baía do Sancho oferece diversas atrações para os visitantes. Entre elas estão:

Mirante Dois Irmãos: Um dos pontos mais famosos da ilha, com vista privilegiada para a Baía dos Porcos e o Morro Dois Irmãos.

Trilha Golfinho-Sancho: Caminhada curta de aproximadamente 1.100 metros, que passa por vários mirantes com vista para o mar cristalino.

Fauna marinha: Nos mirantes é possível observar grandes cardumes de peixes e, com sorte, golfinhos-rotadores.

Pôr do sol: A Praia da Conceição, onde fica o Bar do Meio, é um dos locais mais recomendados para terminar o dia assistindo ao pôr do sol com vista para o Morro do Pico.

