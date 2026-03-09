Pizza de bolo de rolo, resort gigante e mais: o que fazer em Porto de Galinhas

Pizza de Bolo de Rolo preserva os elementos tradicionais da iguaria - Foto: Pamela Cavalcante | Arquivo pessoal

Pernambuco é um estado que tem de tudo um pouco: muita história, uma cultura contagiante e praias que estão entre as mais bonitas do mundo. Da agitação do Recife Antigo ao charme das ladeiras de Olinda, a região é um prato cheio para quem quer viajar e se sentir em casa. O Portal A TARDE viajou até lá para conferir de perto o que há de melhor no Litoral Sul, vivendo experiências que mostram por que esse destino é tão amado pelos turistas.

Nossa jornada começou em Porto de Galinhas, onde visitamos o novo gigante da região, o Porto 2 Life Resort. Para além das (inúmeras!) piscinas do hotel: exploramos as águas calmas de Muro Alto, saboreamos pratos que são a cara do estado e fomos até a famosa Praia dos Carneiros. Se você está planejando sua próxima folga, prepare o roteiro, pois Pernambuco sabe receber como ninguém com muito sol, comida boa e paisagens de tirar o fôlego. Confira os detalhes dessa experiência:

Complexo de piscinas, boliche, cinema e mais: diversão para a família em um só lugar

default | Foto: Divulgação

Inaugurado em novembro de 2025 na Praia de Muro Alto, o Porto 2 Life Resort, desenvolvido pela GAV Resorts, consolidou-se como o maior empreendimento "pé na areia" do país, destacando-se pela vasta malha aquática que define sua paisagem. Com cerca de 5.600 metros quadrados dedicados exclusivamente às piscinas, o complexo soma 17 unidades que se ramificam por toda a área construída de 78 mil metros quadrados. Essa estrutura é o grande diferencial do projeto, englobando desde a Praça das Águas e o Palco Aquático até zonas de lazer específicas, como o Kids Water Park, prainhas com brinquedos temáticos e bares molhados, garantindo que o hóspede esteja constantemente conectado à água.

Além da experiência náutica, o resort oferece 990 apartamentos e uma infraestrutura de lazer que inclui academia com vista para o mar, shows culturais para crianças e adultos com atrações pernambucanas, mini golfe, spa, sala com diversos jogos, cinema, karaokê, pistas de boliche e heliponto. Na gastronomia, o destaque fica para o restaurante principal em sistema de buffet e unidades temáticas que valorizam o paladar regional. As diárias na baixa temporada orbitam entre R$ 1.150 e R$ 1.200 (com café da manhã), podendo atingir R$ 5 mil em datas festivas. Para visitantes, o serviço de day use é ofertado por aproximadamente R$ 150 por pessoa, incluindo o almoço.

default | Foto: Divulgação

Diretor da GAV Resorts, Gilson Gratão, destaca que a trajetória da empresa, embora jovem, é pautada por uma estratégia audaciosa de regionalização que começou no Pará há 12 anos. "Nós temos no DNA a presença paraense e começamos por Salinópolis, contrariando a estratégia de muitos ao apostar em um mercado onde a estrutura hoteleira ainda estava em desenvolvimento; vimos ali a oportunidade do 'Oceano Azul'", explica o executivo.

Gratão pontua que a expansão para fora do estado de origem foi um passo planejado e significativo: "O primeiro empreendimento fora do Pará foi aqui em Porto de Galinhas, em setembro de 2020. Foi uma grata surpresa, pois coincidiu com a flexibilização da pandemia, um momento em que as pessoas estavam ávidas por sair de casa e viver novas experiências, o que casa perfeitamente com a nossa proposta de hospitalidade e memória".

Estrutura náutica é o grande diferencial do projeto | Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Segundo o gestor, a Bahia também deve receber, em breve, uma unidade do empreendimento, em Imbassaí.

Praia de Muro Alto

| Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

A Praia de Muro Alto, nas imediações do Porto 2 Life, é uma das mais conhecidas da região de Porto de Galinhas. Localizada a cerca de 50 quilômetros de Recife e a aproximadamente 10 km da vila de Porto de Galinhas, a praia pode ser acessada de carro, táxi, aplicativos de transporte ou por passeios de buggy que partem da região. A paisagem é marcada pela “muralha” de recifes que protege o mar e cria uma enorme piscina natural ao longo da orla, especialmente visível na maré baixa. Nessas condições, o local se torna ideal para nadar e praticar atividades como stand-up paddle, caiaque e passeios de jangada, que percorrem o trecho próximo aos recifes.

Pizza de Bolo de Rolo

| Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

No roteiro gastronômico, um dos itens que mais desperta a curiosidade é a Pizza de Bolo de Rolo. A proposta do Porto 2 Life consiste em adaptar o doce, que é Patrimônio Imaterial de Pernambuco e principal referência da culinária local, ao formato de pizza, servindo-o como sobremesa central do cardápio. A composição preserva os elementos tradicionais da iguaria: a massa fina característica italiana e uma generosa fatia do bolo pernambucano. Uma deliciosa (e linda!) opção para quem deseja experimentar o sabor mais emblemático do estado em uma apresentação diferenciada.

Japonês com um toque regional

Lagosta selada com shimeji ao molho branco está no cardápio da casa | Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Ainda no Porto 2 Life, O Porto Okae, oferece uma proposta gastronômica distinta, voltada para a culinária oriental. O restaurante foca na fusão entre técnicas tradicionais da cozinha japonesa e ingredientes locais, apresentando um cardápio que transita entre sushis, sashimis e pratos quentes. Em um ambiente que busca aliar a estética nipônica ao clima litorâneo, o estabelecimento se apresenta como a alternativa para os hóspedes e visitantes que procuram uma experiência de jantar mais específica, diversificando as opções de alimentação dentro do complexo para além da culinária regional pernambucana.

Experimentamos um menu especial preparado pelo restaurante sob a assinatura do Chef Léo Uno. Entre as opções servidas, estiveram pratos como a vieira selada com tempura de shiso, o black cod marinado no missô e a lagosta selada com shimeji ao molho branco.

O cardápio também explorou combinações de sushis e robatas, incluindo o nigiri de barriga de salmão trufado, o nigiri de atum com foie gras e teriyaki de lichia, além de opções quentes como o camarão crocante (servido com lâmina de salmão selado e cream cheese) e robatas de mignon e frango. Para a sobremesa, o menu encerra com o harumaki de Nutella e doce de leite. A experiência é acompanhada por um menu de bebidas aberto, que inclui o ótimo espumante de fabricação própria da GAV Resorts.

Praia dos Carneiros

| Foto: Divulgação | Ministério do Turismo

Localizada no município de Tamandaré, a Praia dos Carneiros fica a cerca de 96 km de Recife e é conhecida pelas águas claras, pelos coqueirais extensos e pelas barracas instaladas à beira-mar, que servem petiscos e bebidas aos visitantes. Para além das barracas instaladas no local, uma opção interessante para o turista é fazer o passeio de barco. O roteiro inclui um dos principais cartões-postais do local, a Capela de São Benedito, erguida no século XVII e bastante procurada para celebrações e fotos, além do banho de argila.

Entre as atividades mais populares da região estão provar frutos do mar em restaurantes à beira-mar, visitar a capela, explorar piscinas naturais e recifes na maré baixa, fazer passeios de catamarã com paradas na Praia de Guadalupe, além de praticar caiaque, stand-up paddle ou mergulho com snorkel nas águas calmas da região. A praia também está próxima de outros destinos turísticos do Nordeste, como as piscinas naturais de Maragogi e as praias de Porto de Galinhas, o que permite incluir diferentes paradas no mesmo roteiro de viagem.

A variedade de lazer em Muro Alto e Porto de Galinhas consolida a região como um dos principais polos de turismo no Brasil. O Porto 2 Life Resort surge como uma opção robusta para quem busca concentrar entretenimento, gastronomia temática e acesso facilitado às piscinas naturais em um único local.

Seja para aproveitar a estrutura "pé na areia" do complexo ou para usar o resort como base para explorar destinos vizinhos, como a Praia dos Carneiros e o centro histórico do Recife, o Litoral Sul pernambucano mantém sua relevância pela diversidade de roteiros. Com opções que vão do day use acessível às estadias de alto padrão, é possível perceber que o destino se mostra cada vez mais preparado para diferentes perfis de viajantes que buscam sol, conveniência e a autêntica culinária regional.

*Viajou a convite da GAV Resorts