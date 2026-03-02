Brasil tem a melhor praia urbana do mundo e ela não está no Nordeste

Siga o A TARDE no Google

Ranking internacional de gestão costeira - Foto: Reprodução/Habitasul

Uma praia brasileira acaba de conquistar um reconhecimento internacional de peso. A Jurerê Internacional, em Florianopolis, foi apontada em 2025 como a melhor praia urbana do mundo ibero-americano em um ranking técnico de gestão costeira.

O levantamento analisou mais de 200 destinos e atribuiu à praia catarinense índice 0,87 em uma escala que vai de zero a um.

Como funciona o ranking

A avaliação foi conduzida pelo CIF Playas, em parceria com a rede Proplayas. Ao todo, 71 especialistas de 11 países participaram da análise.

Diferentemente de listas baseadas em voto popular ou engajamento nas redes sociais, o estudo afirma utilizar metodologia padronizada e aplicada de forma recorrente. A proposta é oferecer parâmetros técnicos para gestores públicos, pesquisadores e comunidades avaliarem o desempenho costeiro.

Entre os critérios estão balneabilidade, acessibilidade, segurança, infraestrutura pública e oferta de serviços ao longo da orla. Também entram fatores ambientais, urbanos e de governança.

O que pesou a favor de Jurerê



De acordo com a divulgação do ranking, o desempenho elevado da praia está associado a um conjunto de práticas e estruturas já consolidadas.

O monitoramento frequente da qualidade da água foi um dos pontos destacados. A presença de calçadões conectados, ciclovias contínuas e áreas de lazer ao longo da orla também contribuiu para a nota alta, especialmente nos quesitos de acessibilidade e uso público.

Outro aspecto citado envolve o ordenamento do espaço na faixa de areia, incluindo padronização de estruturas temporárias e organização do uso recreativo, o que ajuda a reduzir conflitos e manter controle sanitário.

Relatos sobre o estudo também mencionam intervenções recentes de adaptação costeira, como obras de alargamento da faixa de areia em resposta a processos de erosão e à pressão do uso intenso em áreas urbanizadas.

Outras praias de Florianópolis em destaque

Além de Jurerê Internacional, outras praias da capital catarinense apareceram no levantamento.

A Lagoinha do Leste foi citada entre os destaques na categoria de praias naturais. Já a Praia do Mocambique figurou entre as mais bem avaliadas em seu respectivo recorte.

Segundo o próprio ranking, as classificações variam conforme a tipologia de cada praia e o nível de urbanização, evitando comparações diretas entre áreas altamente estruturadas e trechos com conservação mais restrita.

O que o ranking mede — e o que não mede

Apesar de frequentemente tratado como “prêmio”, o levantamento se define como instrumento técnico de comparação entre destinos costeiros. O foco está em indicadores objetivos de gestão e não em critérios subjetivos como popularidade, fluxo turístico ou reputação digital.

Isso não significa ausência de desafios. Áreas costeiras urbanas seguem enfrentando questões como sazonalidade, manutenção ambiental contínua e pressões típicas de regiões valorizadas.

A liderança de Jurerê Internacional, portanto, reflete o desempenho nos critérios avaliados pelos especialistas dentro do universo de mais de 200 praias analisadas na edição de 2025 — e coloca o litoral brasileiro novamente no radar internacional.