Descubra 3 "Caribes brasileiros" ideais para visitar sem gastar muito

Destinos do litoral brasileiro se tornam a escolha ideal para viajar - Foto: Reprodução | Prefeitura de Cabo Frio

Com o verão chegando, os destinos do litoral brasileiro se tornam a escolha ideal para viajar. O Brasil está repleto de lugares paradisíacos e econômicos, perfeitos para criar momentos inesquecíveis em família ou entre amigos, sem precisar gastar além da conta.

Com pousadas acessíveis, comércio ativo e opções de passeios gratuitos ou baratos, esses três destinos oferecem boa estrutura e custos equilibrados. Mas afinal, quais são esses “Caribes brasileiros” econômicos?

Conheça os 3 caribes brasileiros

Maragogi

Localizado em Alagoas, o município é um dos destinos mais acessíveis para conhecer no verão. Maragogi é famoso por suas piscinas naturais de águas cristalinas e tons azul-turquesa.

A cidade conta com ampla rede de restaurantes, pousadas e passeios, além de praias que podem ser aproveitadas gratuitamente, o que torna a viagem ainda mais econômica.

Jericoacoara

Localizada no Ceará, Jericoacoara pode ser um destino acessível quando bem planejado. Apesar da fama de sofisticada, a vila encanta com suas dunas, lagoas e um pôr do sol de tirar o fôlego.

Embora alguns serviços tenham preços mais elevados, é possível equilibrar os gastos escolhendo pousadas simples e aproveitando as atrações naturais gratuitas.

Arraial do Cabo

Um dos destinos mais conhecidos do Sudeste brasileiro, Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, é famoso por suas águas claras e areia branca.

O local pode se tornar mais acessível graças ao transporte facilitado pela proximidade com grandes centros urbanos, além de contar com pousadas econômicas e praias de acesso livre, ideal para quem quer aproveitar muito gastando pouco.

Qual a melhor época para visitar?

Os meses de março, abril, maio e setembro costumam ter menor demanda turística, o que se reflete diretamente nos preços de hospedagem e passeios. Fora da alta temporada, os destinos ficam mais baratos e menos cheios.

Além de economizar, o visitante encontra ambientes mais tranquilos, com menos filas e clima agradável, fatores que tornam a experiência ainda melhor.