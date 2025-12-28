Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VERÃO

Descubra 3 "Caribes brasileiros" ideais para visitar sem gastar muito

Destinos do litoral do Brasil se tornam a escolha perfeita para viajar

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

28/12/2025 - 17:11 h
Destinos do litoral brasileiro se tornam a escolha ideal para viajar
Destinos do litoral brasileiro se tornam a escolha ideal para viajar -

Com o verão chegando, os destinos do litoral brasileiro se tornam a escolha ideal para viajar. O Brasil está repleto de lugares paradisíacos e econômicos, perfeitos para criar momentos inesquecíveis em família ou entre amigos, sem precisar gastar além da conta.

Com pousadas acessíveis, comércio ativo e opções de passeios gratuitos ou baratos, esses três destinos oferecem boa estrutura e custos equilibrados. Mas afinal, quais são esses “Caribes brasileiros” econômicos?

Tudo sobre Turismo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Parque do Nordeste supera Disney em lista de melhores do mundo de 2025
Bahia vira refúgio de estrelas: saiba como chegar no paraíso que Virgínia e Vini estão hospedados
Chapada Diamantina pode ter nova rota turística em 2026

Conheça os 3 caribes brasileiros

  • Maragogi

Localizado em Alagoas, o município é um dos destinos mais acessíveis para conhecer no verão. Maragogi é famoso por suas piscinas naturais de águas cristalinas e tons azul-turquesa.

A cidade conta com ampla rede de restaurantes, pousadas e passeios, além de praias que podem ser aproveitadas gratuitamente, o que torna a viagem ainda mais econômica.

  • Jericoacoara

Localizada no Ceará, Jericoacoara pode ser um destino acessível quando bem planejado. Apesar da fama de sofisticada, a vila encanta com suas dunas, lagoas e um pôr do sol de tirar o fôlego.

Embora alguns serviços tenham preços mais elevados, é possível equilibrar os gastos escolhendo pousadas simples e aproveitando as atrações naturais gratuitas.

  • Arraial do Cabo

Um dos destinos mais conhecidos do Sudeste brasileiro, Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, é famoso por suas águas claras e areia branca.

O local pode se tornar mais acessível graças ao transporte facilitado pela proximidade com grandes centros urbanos, além de contar com pousadas econômicas e praias de acesso livre, ideal para quem quer aproveitar muito gastando pouco.

Qual a melhor época para visitar?

Os meses de março, abril, maio e setembro costumam ter menor demanda turística, o que se reflete diretamente nos preços de hospedagem e passeios. Fora da alta temporada, os destinos ficam mais baratos e menos cheios.

Além de economizar, o visitante encontra ambientes mais tranquilos, com menos filas e clima agradável, fatores que tornam a experiência ainda melhor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Caribe brasileiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Destinos do litoral brasileiro se tornam a escolha ideal para viajar
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Destinos do litoral brasileiro se tornam a escolha ideal para viajar
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Destinos do litoral brasileiro se tornam a escolha ideal para viajar
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Destinos do litoral brasileiro se tornam a escolha ideal para viajar
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

x