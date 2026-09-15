Do Pantanal aos Lençóis: conheça 7 road trips para explorar o Brasil

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Viajar de carro permite conhecer o Brasil em outro ritmo. Entre estradas de serra, litoral, cidades históricas e áreas de natureza preservada, alguns roteiros transformam o próprio caminho em parte da experiência.

De trajetos curtos, que podem ser feitos em um fim de semana, a expedições de mais de mil quilômetros, o país reúne opções para diferentes estilos de viajante. Confira a seguir sete road trips para conhecer de carro.

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1. Rota Romântica - Rio Grande do Sul

Sede da Rota Romântica fica em Nova Petrópolis - Foto: Divulgação

Na Serra Gaúcha, a Rota Romântica percorre cerca de 350 quilômetros e passa por 14 cidades. Inspirado no roteiro homônimo da Alemanha, o percurso é marcado pela influência da imigração germânica, presente especialmente na arquitetura enxaimel.

Entre os destaques estão Nova Petrópolis, com o Parque Aldeia do Imigrante e o Labirinto Verde da Praça das Flores, e Canela, onde fica a Cascata do Caracol.

No outono, as folhas dos plátanos mudam de tonalidade e criam paisagens em tons dourados e avermelhados ao longo das estradas da serra.

Para quem pretende conhecer os principais pontos, é possível organizar o roteiro em cerca de 48 horas.

2. Estrada Real - Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo

Marco da Estrada Real em Diamantina - Foto: Divulgação

Com mais de 1.600 quilômetros, a Estrada Real é formada por quatro caminhos históricos que atravessam municípios de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

O Caminho Velho, ou Caminho do Ouro, tem 710 quilômetros e liga Ouro Preto a Paraty. O Caminho Novo foi criado para conectar Ouro Preto a Petrópolis por uma rota mais rápida.

Já o Caminho dos Diamantes liga Diamantina a Ouro Preto, enquanto o Caminho do Sabarabuçu é o menor dos quatro, com 160 quilômetros entre Cocais e Glaura, distrito de Ouro Preto.

Os caminhos foram abertos no século 18 pela Coroa Portuguesa para facilitar o transporte de ouro e pedras preciosas. Hoje, o roteiro reúne atrações históricas como o Museu Imperial, em Petrópolis, o Museu do Ouro, em Sabará, e o trajeto de Maria Fumaça entre São João del Rei e Tiradentes.

O viajante também pode utilizar o Passaporte Estrada Real para colecionar carimbos nas cidades visitadas e receber um certificado ao concluir o percurso.

3. Circuito das Águas Paulista - São Paulo

Gruta do Anjo, um dos pontos turísticos do Circuito das Águas Paulista - Foto: Agent010/Wikimedia Commons

A cerca de 200 quilômetros da capital paulista, o Circuito das Águas Paulista reúne nove cidades conhecidas pelas fontes de água, casarões históricos e estrutura turística.

Em Socorro, atividades de aventura, parques termais e esportes aquáticos estão entre as atrações. Amparo concentra construções e referências ligadas ao período do café.

Serra Negra se destaca pelo comércio, enquanto Holambra oferece uma atmosfera mais romântica. Em Monte Alegre do Sul, as destilarias de cachaça artesanal entram no roteiro.

A viagem pode ser adaptada conforme o perfil do visitante, com opções que vão de hospedagens em hotéis-fazenda e pousadas a atividades de natureza e esportes aquáticos.

4. Rio de Janeiro a Santos - Rio de Janeiro e São Paulo

Rodovia Rio-Santos - Foto: Reprodução

A Rodovia Rio-Santos percorre cerca de 550 quilômetros entre o Rio de Janeiro e Santos, acompanhando trechos da Serra do Mar e do litoral.

O percurso passa por destinos como Ilha Grande, Angra dos Reis, Paraty, Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião. Como há diversas praias e cidades no caminho, o roteiro pode ser dividido em diferentes viagens.

O verão concentra grande movimento de turistas, especialmente nos feriados prolongados. Para quem prefere períodos mais tranquilos e com menor incidência de chuvas, abril e maio são alternativas, assim como setembro.

5. Estrada Transpantaneira - Mato Grosso

Pórtico da Transpantaneira em Poconé - Foto: Bernard Dupont/Wikimedia Common

A MT-060, conhecida como Estrada Transpantaneira, é uma opção para quem deseja atravessar uma das regiões de maior biodiversidade do país.

A viagem geralmente começa em Cuiabá. São cerca de 105 quilômetros de asfalto até Poconé, onde começa o trecho característico da Transpantaneira. A partir dali, são aproximadamente 150 quilômetros de estrada de terra até Porto Jofre.

Durante o trajeto, é possível observar animais como jacarés, capivaras, tuiuiús, veados e tamanduás.

Porto Jofre é um dos pontos de destaque do roteiro. A região é conhecida pelos passeios de barco voltados à observação de onças-pintadas.

6. Rota das Emoções - Maranhão, Piauí e Ceará

São Luís é um dos destinos contemplados pela Rota das Emoções - Foto: Douglas Junior/MTur/Flickr

Com quase mil quilômetros, a Rota das Emoções atravessa três estados do Nordeste e conecta alguns dos principais destinos naturais da região.

O roteiro passa pelo Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, pela Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba e pelo Parque Nacional de Jericoacoara.

O percurso é indicado para quem gosta de ecoturismo e esportes aquáticos, como o kitesurfe. Nos Lençóis Maranhenses, o visitante encontra dunas de areia branca e lagoas de água doce.

A viagem também pode incluir São Luís, no Maranhão, que oferece uma experiência urbana e histórica com seu Centro Histórico, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1997.

7. Rota 174 - Amazonas e Roraima

Cachoeira de Presidente Figueiredo, no Amazonas, um dos pontos da Rota 174 - Foto: Mário Oliveira - MTUR/Flickr

A BR-174 conecta Manaus, no Amazonas, à fronteira de Roraima com a Venezuela. O percurso tem aproximadamente mil quilômetros e pode exigir cerca de dez dias para ser explorado com calma.

Ao longo da estrada, a paisagem muda da floresta tropical para áreas de cerrado e os lavrados de Roraima.

Em Presidente Figueiredo, conhecida como “Terra das Cachoeiras”, o roteiro inclui quedas d'água como Santuário e Iracema, além de atividades como rafting e rapel.

Mais ao norte, no município de Amajari, a Serra do Tepequém reúne trilhas, cachoeiras e formações rochosas. As águas de algumas quedas apresentam uma coloração semelhante à de chá, característica que ajuda a compor a paisagem do destino.