Fim das malas com rodinhas? Nova regra obriga turistas a mudar hábito

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Quem pretende visitar Dubrovnik, na Croácia, precisa ficar atento a uma mudança que já está em vigor na cidade. As tradicionais malas com rodinhas, comuns entre turistas que circulam pelo centro histórico, passaram a ser alvo de medidas de ordenamento urbano.

A iniciativa foi adotada pelo município com o objetivo de preservar o patrimônio da região e, ao mesmo tempo, diminuir os impactos causados pelo intenso movimento de visitantes sobre a rotina dos moradores.

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Medida busca reduzir barulho nas ruas históricas

A principal preocupação está no ruído provocado pelas malas ao passar pelo antigo pavimento de pedra. O impacto das rodinhas contra o chão acaba gerando barulho, especialmente nas ruas estreitas do centro histórico.

Por isso, a orientação oficial é que os visitantes evitem arrastar as bagagens durante o trajeto até os hotéis. A recomendação é carregar os pertences, suspendendo as malas do chão ao circular pela região.

Agentes municipais também estão atuando no local para orientar os turistas e explicar a importância de reduzir os ruídos nas áreas históricas.

A medida faz parte de uma tentativa de encontrar um equilíbrio entre o grande fluxo de pessoas que visitam Dubrovnik e a tranquilidade de quem vive na parte antiga da cidade.

Regra não prevê multa específica

Apesar da mudança, a orientação não estabelece uma punição financeira específica para quem transportar malas com rodinhas.

De acordo com o órgão oficial de turismo do país, a proposta tem caráter educativo. Neste momento, as equipes responsáveis pela fiscalização priorizam a abordagem dos visitantes e a conscientização sobre os limites de ruído.

A ideia é incentivar os turistas a adaptar a forma como transportam seus pertences durante a passagem pelo centro histórico.

Mochilas e serviço de transporte são alternativas

Diante das novas orientações, agências de viagens já passaram a recomendar alternativas para quem pretende se hospedar na região.

Entre as opções estão o uso de mochilas e a contratação de serviços de despachantes credenciados para transportar as bagagens.

O comércio localizado no entorno do centro antigo também passou a disponibilizar espaços considerados seguros para que os visitantes possam deixar os volumes antes de entrar na área histórica.

Com as mudanças, quem visita Dubrovnik precisa se adaptar às regras locais para evitar transtornos e contribuir para a preservação do patrimônio e para o sossego dos moradores.