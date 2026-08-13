TURISMO
Ilha paradisíaca oferece hospedagem grátis para quem cuidar de gatos
Projeto na ilha de Syros recebe voluntários de vários países
Uma ONG na ilha grega de Syros oferece hospedagem gratuita a voluntários que cuidam de gatos resgatados. As vagas de 2026 já foram preenchidas, mas as inscrições para o próximo ciclo devem começar em setembro.
A proposta da Syros Cats combina proteção animal e experiência cultural. Os participantes trabalham cerca de cinco horas por dia, durante cinco ou seis dias por semana, e recebem um quarto privativo em uma casa compartilhada mantida pelo projeto.
A organização também oferece café da manhã e cobre despesas básicas da residência, como água, energia elétrica e internet. Passagens aéreas, ferry até Syros, seguro de saúde e demais refeições ficam por conta do voluntário.
Quem pode participar
O projeto procura pessoas com disposição para lidar diariamente com animais e executar tarefas físicas. A idade mínima informada é de 18 anos, embora algumas orientações da organização indiquem preferência por candidatos com mais de 25 anos.
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Também é necessário ter inglês fluente para se comunicar com a equipe e os demais voluntários. Experiência anterior com gatos ou formação na área veterinária pode ajudar, mas não é obrigatória.
A rotina exige preparo físico, responsabilidade e pontualidade. O trabalho envolve limpeza, alimentação, transporte de materiais e cuidados constantes com os animais.
O que o voluntário faz
Entre as atividades previstas estão:
- Alimentar gatos do abrigo, animais de rua e felinos que vivem nas praias;
- Limpar e desinfetar caixas de areia, gaiolas e áreas comuns;
- Administrar medicamentos, colírios e cuidados básicos sob orientação;
- Socializar com filhotes e animais doentes;
- Lavar roupas de cama utilizadas pelos gatos;
- Varrer e manter os espaços organizados;
- Auxiliar na manutenção da casa compartilhada.
A experiência exige dedicação diária e compromisso com o funcionamento do abrigo.
Um dia livre para conhecer Syros
O voluntário tem um dia de folga por semana para conhecer a ilha. Entre os principais pontos está Ermoupolis, capital de Syros, conhecida pela arquitetura neoclássica, igrejas e praias.
Syros também apresenta um ritmo diferente de destinos gregos mais disputados, como Mykonos e Santorini. A ilha reúne praias, construções históricas e uma gastronomia marcada por frutos do mar, permitindo ao participante conhecer uma rotina mais local durante a estadia.
Como se candidatar
Quem pretende participar do próximo ciclo deve acompanhar os canais oficiais da Syros Cats e aguardar a abertura das inscrições para 2027, prevista para setembro.
A candidatura é feita por meio de um formulário disponibilizado pela organização. Como as vagas costumam ser disputadas, é recomendável verificar previamente os requisitos, custos que permanecem sob responsabilidade do voluntário e período de permanência antes de enviar a inscrição.