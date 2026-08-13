Ilha paradisíaca oferece hospedagem grátis para quem cuidar de gatos

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Uma ONG na ilha grega de Syros oferece hospedagem gratuita a voluntários que cuidam de gatos resgatados. As vagas de 2026 já foram preenchidas, mas as inscrições para o próximo ciclo devem começar em setembro.

A proposta da Syros Cats combina proteção animal e experiência cultural. Os participantes trabalham cerca de cinco horas por dia, durante cinco ou seis dias por semana, e recebem um quarto privativo em uma casa compartilhada mantida pelo projeto.

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A organização também oferece café da manhã e cobre despesas básicas da residência, como água, energia elétrica e internet. Passagens aéreas, ferry até Syros, seguro de saúde e demais refeições ficam por conta do voluntário.

Quem pode participar

O projeto procura pessoas com disposição para lidar diariamente com animais e executar tarefas físicas. A idade mínima informada é de 18 anos, embora algumas orientações da organização indiquem preferência por candidatos com mais de 25 anos.

Também é necessário ter inglês fluente para se comunicar com a equipe e os demais voluntários. Experiência anterior com gatos ou formação na área veterinária pode ajudar, mas não é obrigatória.

A rotina exige preparo físico, responsabilidade e pontualidade. O trabalho envolve limpeza, alimentação, transporte de materiais e cuidados constantes com os animais.

O que o voluntário faz

Entre as atividades previstas estão:

Alimentar gatos do abrigo, animais de rua e felinos que vivem nas praias;

Limpar e desinfetar caixas de areia, gaiolas e áreas comuns;

Administrar medicamentos, colírios e cuidados básicos sob orientação;

Socializar com filhotes e animais doentes;

Lavar roupas de cama utilizadas pelos gatos;

Varrer e manter os espaços organizados;

Auxiliar na manutenção da casa compartilhada.

A experiência exige dedicação diária e compromisso com o funcionamento do abrigo.

Um dia livre para conhecer Syros

O voluntário tem um dia de folga por semana para conhecer a ilha. Entre os principais pontos está Ermoupolis, capital de Syros, conhecida pela arquitetura neoclássica, igrejas e praias.

Syros também apresenta um ritmo diferente de destinos gregos mais disputados, como Mykonos e Santorini. A ilha reúne praias, construções históricas e uma gastronomia marcada por frutos do mar, permitindo ao participante conhecer uma rotina mais local durante a estadia.

Como se candidatar

Quem pretende participar do próximo ciclo deve acompanhar os canais oficiais da Syros Cats e aguardar a abertura das inscrições para 2027, prevista para setembro.

A candidatura é feita por meio de um formulário disponibilizado pela organização. Como as vagas costumam ser disputadas, é recomendável verificar previamente os requisitos, custos que permanecem sob responsabilidade do voluntário e período de permanência antes de enviar a inscrição.