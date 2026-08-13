Turismo de negócios avança na Bahia e reduz impactos da baixa temporada

O turismo de negócios e eventos consolidou sua força como um dos principais motores para combater os efeitos da sazonalidade no setor turístico na Bahia. Impulsionada pelas estratégias de captação da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), a atividade tem mantido o fluxo constante de visitantes ao longo de todo o ano nas 13 zonas turísticas baianas.

Entre janeiro de 2025 e julho de 2026, o estado sediou 119 eventos regionais, nacionais e internacionais em diversas áreas, com feiras e congressos espalhados pela capital e pelo interior. O desempenho rendeu à Bahia o Prêmio Live (Megafone de Ouro) de Melhor Destino para Eventos do Brasil.

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Salvador lidera encontros corporativos na Bahia

A capital baiana se destaca no centro dessa expansão. Somente este ano, Salvador já sediou 51 encontros corporativos, com outros 14 eventos já confirmados na agenda até dezembro.

O diretor-geral do Centro de Convenções Salvador, Cláudio Najar, reforça que a articulação entre o setor público e a iniciativa privada tem sido determinante. "O crescente interesse de organizadores demonstra que essa estratégia tem dado resultados e reforça o posicionamento da Bahia como um dos principais destinos brasileiros para o turismo de negócios", pontua Najar.

Impacto direto na hotelaria, gastronomia e comércio

A movimentação do setor corporativo injeta recursos diretamente na economia local, gerando emprego e renda para além do período tradicional de alta estação.

Para a presidente do Visit Salvador Destination, Soraya Torres, os reflexos positivos atingem toda a cadeia do setor: "Os benefícios ocorrem na hotelaria, gastronomia, transporte, comércio e serviços especializados", destaca.

O presidente da Abih-BA (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Bahia), Wilson Spagnol, pontua o efeito multiplicador das conferências para os meios de hospedagem. "Vivemos um verdadeiro círculo virtuoso na capital, com grandes congressos que lotam os leitos do entorno do Centro de Convenções, numa criação de demanda excedente que se espalha por toda a cidade, preenchendo hotéis de lazer e aqueles com salões próprios", afirma Spagnol.

Ações contínuas para conter a baixa temporada

A atração de eventos faz parte de uma estratégia mais ampla da Setur-BA para sustentação do fluxo turístico ao longo do ano.

O plano estadual inclui obras de infraestrutura, qualificação profissional, promoção internacional dos destinos, captação de novos voos e parcerias com o trade turístico para manter a atratividade das zonas baianas em qualquer época do ano.