Termas dos Laranjais está empenhado em se tornar um dos maiores parques aquáticos do mundo. Localizado em Olímpia, São Paulo, o empreendimento está preparando o lançamento de uma nova atração em dezembro de 2026.

Chamado de Complexo das Nações, o projeto reúne oito experiências em dois percursos temáticos de dois países famosos: Brasil e Itália. Desenvolvido em parceria com a canadense WhiteWater West, o brinquedo parte de uma torre de 33 metros de altura, equivalente ao tamanho de um edifício de 11 andares.

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Os clientes poderão descer a estrutura através de bóias coletivas, com capacidade para até seis pessoas. Eles passarão por acelerações, curvas, subidas, giros e quedas durante todo o percurso, elementos que se assemelham à experiência de uma montanha-russa aquática.

Parque superou a Disney

Vale lembrar que o parque aquático brasileiros ficou conhecido mundialmente após superar um dos empreendimentos da Disney em números de visitação. De acordo com o relatório TEA Global Experience Index 2025, divulgado em outubro pela Themed Entertainment Association, o local apresentou um crescimento de 5,4%.

Este número o colocou em 3º lugar no ranking mundial, que reuniu os 20 parques aquáticos mais visitados do mundo. Com isso, o Termas foi eleito o parque aquático mais visitado das Américas.