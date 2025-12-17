Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRESERVAÇÃO

Praia do Nordeste se destaca como a mais limpa do Brasil

Local impressiona turistas pela beleza natural

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/12/2025 - 18:59 h
Local impressiona turistas pela beleza natural
Local impressiona turistas pela beleza natural -

Reconhecida como uma das praias mais limpas do Brasil, a Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, se destaca pelo respeito ao meio ambiente, livre de lixo e com alto nível de preservação. O local impressiona turistas pela beleza natural e pelas águas cristalinas que cercam a região.

O acesso à praia é controlado com o objetivo de preservar o ecossistema local. A chegada pode ser feita por meio de uma escadaria íngreme entre paredões de pedra ou por barco, o que contribui para a redução do fluxo de visitantes e a diminuição dos impactos ambientais.

Tudo sobre Turismo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Nova regra muda hospedagem no Brasil e garante diárias de 24 horas em hotel
5 destinos do lado do Brasil para você conhecer a neve mesmo sem passaporte
Conheça cidade brasileira eleita como uma das mais bonitas do mundo

Entre as principais orientações reforçadas pelos administradores estão ações como levar o próprio lixo de volta, não retirar conchas ou corais da areia e respeitar a fauna local, medidas essenciais para a conservação do ambiente.

Outro fator que encanta os visitantes são as águas claras e transparentes, ideais para mergulho e a prática de esportes aquáticos. As piscinas naturais da região abrigam diversas espécies marinhas, consolidando a Praia do Sancho como um dos destinos mais preservados do país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

praia Praia brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Local impressiona turistas pela beleza natural
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Local impressiona turistas pela beleza natural
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Local impressiona turistas pela beleza natural
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Local impressiona turistas pela beleza natural
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

x