Praia do Nordeste se destaca como a mais limpa do Brasil

Local impressiona turistas pela beleza natural - Foto: Getty Images

Reconhecida como uma das praias mais limpas do Brasil, a Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, se destaca pelo respeito ao meio ambiente, livre de lixo e com alto nível de preservação. O local impressiona turistas pela beleza natural e pelas águas cristalinas que cercam a região.

O acesso à praia é controlado com o objetivo de preservar o ecossistema local. A chegada pode ser feita por meio de uma escadaria íngreme entre paredões de pedra ou por barco, o que contribui para a redução do fluxo de visitantes e a diminuição dos impactos ambientais.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre as principais orientações reforçadas pelos administradores estão ações como levar o próprio lixo de volta, não retirar conchas ou corais da areia e respeitar a fauna local, medidas essenciais para a conservação do ambiente.

Outro fator que encanta os visitantes são as águas claras e transparentes, ideais para mergulho e a prática de esportes aquáticos. As piscinas naturais da região abrigam diversas espécies marinhas, consolidando a Praia do Sancho como um dos destinos mais preservados do país.