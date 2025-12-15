5 destinos do lado do Brasil para você conhecer a neve mesmo sem passaporte

Valle Nevado - Chile - Foto: Divulgação

Ver a neve de perto é um desejo antigo de muitos brasileiros — e não é preciso atravessar o oceano para realizá-lo. A América do Sul concentra destinos impressionantes durante o inverno, com montanhas branquinhas, temperaturas negativas e experiências completas para quem quer curtir o frio, seja praticando esportes, explorando a natureza ou apenas apreciando a paisagem.

De estações de esqui bem estruturadas a cenários naturais de tirar o fôlego, o continente oferece opções para diferentes estilos de viagem e orçamentos. Confira cinco destinos sul-americanos perfeitos para quem sonha em viver dias de inverno sob a neve.

Bariloche, Argentina

Quando o assunto é neve entre brasileiros, Bariloche costuma ser o primeiro nome a surgir — e não por acaso. Localizada na Patagônia argentina, a cidade reúne arquitetura de inspiração alpina, lagos cristalinos e montanhas cobertas de branco durante o inverno.

O grande destaque é o Cerro Catedral, principal centro de esqui da região, com mais de 100 quilômetros de pistas para iniciantes e experientes, além de uma ampla rede de teleféricos. Fora das pistas, Bariloche conquista com suas chocolaterias artesanais e uma gastronomia ideal para enfrentar o frio, sendo uma escolha certeira para viagens em casal ou em família.

Ushuaia, Argentina

Conhecida como a cidade mais austral do mundo, Ushuaia oferece uma das temporadas de neve mais longas da América do Sul. O Cerro Castor, principal estação de esqui local, costuma manter boa qualidade de neve até o início de outubro.

O cenário é um espetáculo à parte: montanhas nevadas contrastam com as águas do Canal Beagle, criando paisagens únicas. Passeios de barco, trilhas no Parque Nacional Tierra del Fuego e a chance de observar pinguins tornam a experiência ainda mais marcante.

Valle Nevado, Chile

A cerca de 60 quilômetros de Santiago, o Valle Nevado é um dos maiores e mais modernos complexos de esqui do continente. Localizado na Cordilheira dos Andes, o destino combina pistas amplas com uma infraestrutura completa de hotéis, restaurantes e serviços.

A altitude elevada favorece uma temporada de inverno com neve constante, enquanto a proximidade com a capital chilena facilita o deslocamento e permite até bate-voltas, dependendo das condições climáticas.

Chillán, Chile

Para quem quer ir além das pistas tradicionais, Chillán oferece uma combinação rara: esqui e águas termais no mesmo destino. As pistas ficam nas encostas do vulcão Chillán, enquanto as famosas termas permitem relaxar em piscinas aquecidas cercadas por neve.

O local é menos movimentado do que outras estações chilenas, o que agrada quem busca tranquilidade. A paisagem, formada por florestas nativas e montanhas, completa o charme do destino.

Huaraz, Peru

Huaraz não é um polo de esqui, mas é um prato cheio para quem deseja ver neve eterna. A cidade serve como base para explorar o Parque Nacional Huascarán, na Cordilheira Branca, região que concentra alguns dos picos mais altos dos Andes.

As trilhas levam a cenários impressionantes, como a famosa Laguna 69, com águas azul-turquesa contrastando com montanhas permanentemente nevadas. É a escolha ideal para viajantes que preferem natureza, caminhadas e paisagens grandiosas.