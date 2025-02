Professores terão desconto de 15% em reserva de hotéis pelo Brasil

Iniciativa faz parte do Programa Mais Professores para o Brasil - Foto: Freepik / Divulgação

Professores da educação básica de todo o Brasil terão direito a um desconto de 15% em reservas em hotéis da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH). O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 3. A informação é do Portal G1.

A iniciativa do Ministério da Educação e do Ministério do Turismo em parceria com a ABIH se oficializou em cerimônia na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

O desconto será válido para reservas em qualquer período do ano, desde que feitas diretamente um dos cerca de 41 mil hotéis associados.

A iniciativa faz parte de um eixo de valorização dos docentes do programa Mais Professores para o Brasil, que foi anunciado pelo MEC ainda em janeiro.