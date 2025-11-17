Menu
HOME > TURISMO
TURISMO

Saiba quais os destinos mais seguros para viajar em 2026

Estudo avalia dados sobre criminalidade, saúde e transporte

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

17/11/2025 - 9:03 h
Reykjavik, capital da Islândia, lidera o ranking
Reykjavik, capital da Islândia, lidera o ranking -

A Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) divulgou seu relatório anual “Cidades Mais Seguras”, que aponta os destinos mais seguros do mundo para viajar em 2026. O estudo reúne avaliações de viajantes e dados de fontes independentes sobre criminalidade, saúde, transporte e outros indicadores.

Pelo segundo ano consecutivo, Reykjavik, capital da Islândia, lidera o ranking. A cidade se destaca pelas baixas taxas de criminalidade, pelo sistema de saúde eficiente e pela hospitalidade de seus moradores, reforçando sua imagem de destino seguro e sustentável.

Confira o ranking:

  • Reykjavik (Islândia)
  • Copenhague (Dinamarca)
  • Zurique (Suíça)
  • Amsterdã (Holanda)
  • Honolulu (Havaí, Estados Unidos)
  • Sydney (Austrália)
  • Barcelona (Espanha)
  • Lisboa (Portugal)
  • Tóquio (Japão)
  • Dublin (Irlanda)
  • Veneza (Itália)
  • Seul (Coreia do Sul)
  • Londres (Reino Unido)
  • Singapura (Singapura)
  • São Francisco (Califórnia, Estados Unidos)

