Saiba quais os destinos mais seguros para viajar em 2026

Reykjavik, capital da Islândia, lidera o ranking - Foto: HALLDOR KOLBEINS / AFP

A Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) divulgou seu relatório anual “Cidades Mais Seguras”, que aponta os destinos mais seguros do mundo para viajar em 2026. O estudo reúne avaliações de viajantes e dados de fontes independentes sobre criminalidade, saúde, transporte e outros indicadores.

Pelo segundo ano consecutivo, Reykjavik, capital da Islândia, lidera o ranking. A cidade se destaca pelas baixas taxas de criminalidade, pelo sistema de saúde eficiente e pela hospitalidade de seus moradores, reforçando sua imagem de destino seguro e sustentável.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira o ranking: