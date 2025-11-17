TURISMO
Saiba quais os destinos mais seguros para viajar em 2026
Estudo avalia dados sobre criminalidade, saúde e transporte
Por Victoria Isabel
A Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) divulgou seu relatório anual “Cidades Mais Seguras”, que aponta os destinos mais seguros do mundo para viajar em 2026. O estudo reúne avaliações de viajantes e dados de fontes independentes sobre criminalidade, saúde, transporte e outros indicadores.
Pelo segundo ano consecutivo, Reykjavik, capital da Islândia, lidera o ranking. A cidade se destaca pelas baixas taxas de criminalidade, pelo sistema de saúde eficiente e pela hospitalidade de seus moradores, reforçando sua imagem de destino seguro e sustentável.
Confira o ranking:
- Reykjavik (Islândia)
- Copenhague (Dinamarca)
- Zurique (Suíça)
- Amsterdã (Holanda)
- Honolulu (Havaí, Estados Unidos)
- Sydney (Austrália)
- Barcelona (Espanha)
- Lisboa (Portugal)
- Tóquio (Japão)
- Dublin (Irlanda)
- Veneza (Itália)
- Seul (Coreia do Sul)
- Londres (Reino Unido)
- Singapura (Singapura)
- São Francisco (Califórnia, Estados Unidos)
