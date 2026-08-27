Salvador e Porto Seguro terão reforço de voos da Argentina em 2027

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A Aerolíneas Argentinas anunciou a programação para a temporada de verão de 2027 com aumento na oferta de assentos, reforço das operações para o Brasil e novas rotas internacionais.

Ao todo, a companhia prevê disponibilizar 1.508.834 assentos em janeiro, número 13% superior ao registrado no mesmo mês de 2026.

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A expansão será sustentada pelo crescimento de 13% da malha doméstica e de 16% da operação regional. Entre os destaques estão os destinos brasileiros, além de novas conexões para o Caribe.

Brasil terá reforço de voos durante o verão

O Brasil terá participação importante na programação da companhia argentina. Florianópolis contará com 36 voos semanais partindo de Buenos Aires, além de sete frequências semanais desde Córdoba, sete desde Rosário e quatro a partir de Tucumán e Salta.

Para o Rio de Janeiro, serão 40 voos semanais com origem em Buenos Aires, além de operações partindo de Córdoba e Rosário.

A malha brasileira também incluirá voos para São Paulo, Salvador, Porto Seguro, Porto Alegre e Curitiba.

Porto Seguro terá voos diretos para Buenos Aires

Porto Seguro ganhará uma nova ligação direta com a capital argentina durante a temporada de verão.

A partir de 5 de janeiro de 2027, a companhia aérea de baixo custo argentina JetSmart começará a operar a rota entre Porto Seguro e Buenos Aires. Serão cinco frequências semanais, às segundas, terças, sextas, sábados e domingos.

A conexão amplia a oferta de voos internacionais para um dos principais destinos turísticos da Bahia, especialmente durante o período de alta temporada.

Cabo Frio ganha nova rota com Córdoba

Outra novidade será a ligação entre Córdoba e Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro. A operação da Aerolíneas Argentinas terá início em 26 de dezembro, com duas frequências semanais.

Cabo Frio também terá voos com origem em Buenos Aires e Rosário. O município fica próximo a Búzios, destino turístico fluminense com forte presença de visitantes argentinos.

Companhia terá novas rotas para o Caribe

A expansão também chegará ao Caribe. A Aerolíneas Argentinas começará a operar voos para Cartagena das Índias, na Colômbia, em 1º de janeiro, com cinco frequências semanais.

No dia seguinte, 2 de janeiro, será inaugurada a rota para Curaçao, com quatro frequências por semana. Duas serão realizadas de forma direta e outras duas terão escala em Aruba.

A companhia também manterá um voo diário para Aruba, além de operações para Punta Cana e Cancún, com até sete frequências semanais para cada destino.

Punta del Este terá 28 voos semanais

Na América do Sul, a empresa programou 28 voos semanais entre Buenos Aires e Punta del Este, no Uruguai. A rota entre Buenos Aires e Montevidéu terá outras 14 frequências semanais durante a temporada.

No mercado doméstico argentino, destinos turísticos também terão aumento na oferta. Bariloche e Córdoba terão 70 voos semanais partindo de Buenos Aires.

Mendoza e Iguazú contarão com 56 frequências semanais, enquanto Ushuaia terá 55. Salta terá 45 voos por semana, e El Calafate e Neuquén terão 42 frequências cada.

Já Tucumán terá 40 voos semanais, Mar del Plata terá 31 e Jujuy, 26.

A companhia também manterá ligações entre diferentes cidades argentinas, incluindo El Calafate-Ushuaia, Buenos Aires-Posadas, Buenos Aires-San Juan e Buenos Aires-Resistencia.

A programação contará ainda com voos diretos entre cidades do interior, como Córdoba-Ushuaia, Córdoba-El Calafate, Tucumán-Mar del Plata, Córdoba-Mar del Plata, Córdoba-Bariloche, Rosário-Bariloche e Mendoza-Bariloche.

Aerolíneas Argentinas amplia voos para Madri

Nas operações internacionais de longa distância, a companhia manterá 10 voos semanais entre Buenos Aires e Madri, na Espanha.

Roma terá quatro frequências semanais, enquanto Miami contará com 16 voos por semana durante a temporada.

O anúncio foi realizado pelo presidente e CEO da Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, durante o Business Meeting promovido pela empresa para parceiros estratégicos e clientes.

Durante o encontro, foram apresentadas as principais novidades comerciais e operacionais planejadas para a temporada de verão de 2027.