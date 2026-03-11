Vila brasileira tem praia eleita a mais bonita do mundo

A praia é um dos destinos favoritos dos turistas - Foto: Agência Santarém

Mais um paraíso brasileiro está chamando atenção do mundo. Localizada em Santarém, município do Pará, a vila Alter do Chão recebeu o título de praia de água doce mais bonita do mundo pelo jornal britânico ‘The Guardian’.

Com apenas seis mil moradores, o local é conhecido como o “Caribe Amazônico” e reconhecido oficialmente como um patrimônio imaterial do estado do Pará. Com uma infinidade de praias de água doce, a vila costuma atrair diversos turistas ao longo do ano.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O período de maior pico é entre agosto e janeiro, quando a vazante do rio Tapajós revela os famosos bancos de areia branca e a Ilha do Amor, principal cartão-postal da região.

Outro passeio garantido é a trilha na Floresta Nacional do Tapajós e as passagens de canoa pelas florestas alagadas, que surgem durante os períodos de cheia do rio em Alter do Chão.

Como chegar na vila?

Apesar de ser um local mais escondido, a vila pode ser acessada facilmente através do aeroporto da cidade de Santarém. Saindo de lá, é possível pegar um trajeto de carro ou van, que dura em média 45 minutos.