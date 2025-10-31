MUNDO
Oportunidade! Vilarejo na Itália oferece R$126 mil para novos moradores
Pessoas de todo o mundo podem se inscrever no programa de moradia
Por Franciely Gomes
Morar na Itália pode ser uma realidade possível ainda este ano. Localizado na região da Toscana, o vilarejo Radicondoli está oferecendo o montante de R$ 126 mil para os interessados em se instalar permanentemente no local.
A ajuda financeira será dada através do pagamento do aluguel dos dois primeiros anos de moradia, ou da compra de imóveis, que pode chegar a 20 mil euros. Além de um salário de 6 mil euros para custear gastos envolvendo aquecimento, transporte e instalação de sistemas de energia sustentável.
Já quem prefere empreender no país pode receber o valor de R$ 50 mil para abrir um novo negócio. Eles também oferecem apoio financeiro a trabalhadores que se deslocam diariamente para municípios vizinhos do vilarejo.
O programa, oferecido pela prefeitura do local, foi lançado em 2023 e está disponível no site oficial (clique aqui). Ele possui o intuito de repovoar o vilarejo, que já chegou a marca de 3 mil habitantes e atualmente possui apenas 960 moradores ao todo.
“Esses incentivos estão vinculados à residência – ou seja, à escolha de viver aqui. Se você decidir se mudar e transferir sua residência para Radicondoli, damos as boas-vindas com todas as oportunidades de financiamento disponíveis”, informou a prefeitura de Radicondoli em nota.
Oportunidade única
Localização: O programa é oferecido pelo vilarejo de Radicondoli, localizado na região da Toscana, Itália.
Objetivo: Repovoar o vilarejo, que atualmente conta com apenas 960 moradores.
Incentivo Financeiro Principal: Os novos moradores podem receber até R$ 126 mil (aproximadamente 20 mil euros) para ajudar na instalação.
Formas de Uso do Incentivo: Pagamento do aluguel nos dois primeiros anos de moradia.
Salário Adicional (Ajuda de Custo): É oferecido um salário de 6 mil euros para cobrir gastos como aquecimento, transporte e instalação de sistemas de energia sustentável.
Incentivo ao Empreendedorismo: Quem desejar abrir um novo negócio no vilarejo pode receber R$ 50 mil.
Apoio a Trabalhadores: O programa também oferece ajuda financeira a trabalhadores que se deslocam diariamente para municípios vizinhos de Radicondoli.
Condição: Os incentivos estão vinculados à residência permanente, ou seja, à escolha de viver e transferir a residência para Radicondoli.
Lançamento e Acesso: O programa foi lançado em 2023 e está disponível no site oficial da prefeitura
