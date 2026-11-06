AGENDA CULTURAL
AFROPUNK, Luiz Caldas e Mateus Solano marcam fim de semana em Salvador
Festival, shows, peças e exposições gratuitas compõem agenda de 6 a 8 de novembro
De sexta-feira, 6, a domingo, 8, Salvador reúne artistas brasileiros e internacionais em uma programação que atravessa diferentes estilos musicais e expressões culturais. O AFROPUNK Brasil está entre os principais destaques, com Gilberto Gil, Jorja Smith, Kehlani e Emicida. Luiz Caldas retorna ao Teatro Castro Alves com um espetáculo acústico, enquanto Mateus Solano apresenta o monólogo “O Figurante”. O roteiro inclui ainda apresentações da Orquestra Sinfônica da Bahia, rodas de samba, festas, dança, cinema, espetáculos teatrais e exposições dedicadas à memória e à identidade cultural. Entre opções gratuitas e pagas, confira o que fazer em Salvador neste fim de semana.
Atenção: horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte os canais oficiais dos eventos.
SEXTA-FEIRA, 6
MÚSICA
OSBA reúne Mahler e Tchaikovsky em concerto no Teatro Castro Alves
A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta mais uma edição da Série Jorge Amado, na Sala Principal do Teatro Castro Alves, com um programa dedicado a Gustav Mahler e Piotr Ilitch Tchaikovsky. Sob a regência de Carlos Prazeres, o concerto contará com a participação do pianista Cristian Budu e da soprano baiana Irma Ferreira. Cristian Budu será o solista do Concerto para Piano nº 1, de Tchaikovsky, enquanto Irma Ferreira participa da interpretação da Sinfonia nº 4 de Mahler, obra que percorre diferentes estados emocionais e encerra sua narrativa musical com uma visão poética do universo celestial. A apresentação propõe um diálogo entre a expressividade do piano e a riqueza orquestral dos dois compositores.
SERVIÇO
Data: 6 de novembro de 2026
Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Horário: 20h
Ingressos: De R$ 10 (meia do setor III) a R$ 40 (inteira do setor I)
Vendas: Bilheteria do TCA e plataforma de ingressos do teatro
Classificação: Livre
UANA apresenta o álbum “ESTRELA” na Casa Rosa
A cantora e compositora pernambucana UANA chega a Salvador com o espetáculo “A Estrela”, inspirado em seu segundo álbum de estúdio, lançado em setembro. A apresentação acontece no Pátio Viração da Casa Rosa, no Rio Vermelho, e integra a circulação nacional da artista, realizada com patrocínio do Natura Musical. Em seu novo trabalho, UANA aproxima referências de brega, bregafunk e forró de elementos da música eletrônica, do pop e de sonoridades africanas e caribenhas. O repertório alterna faixas dançantes e canções de caráter mais intimista, explorando temas ligados ao desejo, à identidade e às experiências afetivas.
SERVIÇO
Data: 6 de novembro de 2026
Local: Pátio Viração da Casa Rosa, Praça Colombo, 106, Rio Vermelho
Horário: 22h
Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) no primeiro lote; ingresso solidário a R$ 40, mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível
Vendas: Sympla
Classificação: 18 anos
“Baila Comigo” aproxima ritmos afro-brasileiros e música internacional
O Pátio da Ordem Terceira recebe “Baila Comigo”, encontro promovido pela Africanize Party e pela Old School R&B Brunch, festa criada em Londres. A proposta é aproximar diferentes expressões da música negra em uma noite dedicada à dança e à diversidade de sonoridades. O repertório anunciado percorre R&B, afrobeats, amapiano, kuduro e pagodão baiano, estabelecendo conexões entre manifestações musicais africanas, brasileiras e da diáspora. A programação começa à noite e segue pela madrugada, no Pelourinho.
SERVIÇO
Data: 6 de novembro de 2026
Local: Pátio da Ordem Terceira, Pelourinho
Horário: A partir das 21h
Ingressos: Valores conforme lote
Vendas: Meu Bilhete
Classificação: 18 anos
Baile Charme Salvador ocupa a Barroquinha com entrada gratuita
A Ocupação Côro Comeu recebe uma edição gratuita do Baile Charme Salvador, no Café-Teatro Nilda Spencer. A programação é dedicada à cultura dos bailes black e às sonoridades que atravessaram gerações, com destaque para R&B, soul e hip-hop. O encontro transforma o espaço cultural em ambiente de dança e convivência, valorizando a presença da black music na formação de diferentes movimentos culturais e expressões urbanas.
SERVIÇO
Data: 6 de novembro de 2026
Local: Café-Teatro Nilda Spencer, Barroquinha
Horário: A partir das 19h, conforme serviço divulgado
Ingressos: Gratuito
TEATRO E DANÇA
Matheus Ceará apresenta novo espetáculo de humor na Pituba
O humorista Matheus Ceará retorna a Salvador com “Desculpa eu ter vindo!”, espetáculo que reúne histórias, observações do cotidiano e situações construídas a partir de sua trajetória no humor. A apresentação acontece no Teatro Jorge Amado, na Pituba. Conhecido pela participação em programas de televisão e por seus espetáculos de stand-up, o comediante utiliza experiências pessoais e situações familiares como ponto de partida para uma apresentação centrada na interação com a plateia. A programação divulgada prevê sessão às 20h e horário extra às 22h.
SERVIÇO
Data: 6 de novembro de 2026
Local: Teatro Jorge Amado, Avenida Manoel Dias da Silva, 2177, Pituba
Horário: 20h, com sessão extra anunciada para 22h
Ingressos: Plateia: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia); balcão superior: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)
Vendas: Sympla
“Ramayana” leva narrativa da tradição indiana ao Teatro Gamboa
O Teatro Gamboa recebe nesta sexta-feira, 6, “Ramayana: O Exílio de Rama”, espetáculo solo de Sameer Choudhary inspirado na milenar epopeia indiana. A montagem acompanha Rama durante seu exílio na floresta, explorando momentos de sua jornada, como o encontro com Sita, a ameaça de Ravana e o sacrifício de Jatayu. Com adaptação livre da narrativa original, o ator interpreta diferentes personagens por meio da expressão corporal, enquanto narração, vozes gravadas, música e elementos visuais ampliam o universo da mitologia indiana. Antes da apresentação, o CineGamboa exibe o videoclipe “Mergulho”, de Nayri, com direção de Juh Almeida. Ao final, o público poderá participar do PapoGamBoa, conversa com o artista.
SERVIÇO
Data: 6 de novembro de 2026
Local: Teatro Gamboa, Rua Gamboa de Cima, 3, Aflitos
Horário: 19h
Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 15 para transmissão virtual
Vendas: Canais oficiais do Teatro Gamboa
“Memórias em Maranhês: A Casa” integra mostra do Sesc no Pelourinho
O grupo maranhense Cena Aberta apresenta “Memórias em Maranhês: A Casa”, dentro da programação da 22ª Mostra Sesc de Artes. O espetáculo estabelece relações entre memória, território, identidade e expressões culturais do Maranhão. A montagem incorpora referências de manifestações populares, como o bumba meu boi e o tambor de crioula, para construir uma linguagem que aproxima teatro, tradição e experiências coletivas. A apresentação amplia o intercâmbio entre artistas do Nordeste na programação cultural de Salvador.
SERVIÇO
Data: 6 de novembro de 2026
Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho
Horário: 19h30
Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (credencial Sesc)
Classificação: 12 anos
OUTRAS ATRAÇÕES
CineSom homenageia o Kid Abelha em sessão com filme e música
O projeto CineSom dedica sua programação ao repertório do Kid Abelha, combinando exibição cinematográfica e apresentação musical. O encontro começa com uma sessão do filme “Rock Estrela”, produção de 1986, e continua com um show especial da cantora Dani Fontes. A proposta estabelece um diálogo entre cinema e música popular brasileira, revisitando referências de uma época marcada pela expansão do pop-rock nacional. O público pode participar da programação completa ou adquirir ingresso apenas para a apresentação musical.
SERVIÇO
Data: 6 de novembro de 2026
Local: Saladearte Cinema do Museu, Corredor da Vitória, Salvador
Horário: Filme às 18h50; show de Dani Fontes às 20h30
Ingressos: Combo filme e show: R$ 70 (inteira) e R$ 54 (meia) no dia do evento; somente show: R$ 40 no dia
Vendas: Site da Saladearte, bilheteria do Cinema do Museu ou WhatsApp (71) 99981-7560
Feira da Fraternidade reúne música, gastronomia e solidariedade
A 45ª Feira da Fraternidade acontece até domingo na Praça do Campo Grande, reunindo apresentações musicais, artesanato e gastronomia. Promovida pela Paróquia Nossa Senhora da Vitória, a iniciativa arrecada recursos para projetos sociais desenvolvidos pela instituição. Na sexta-feira, a programação musical tem Leo Estakazero, Movimento Escalada e Alexandre Peixe. No sábado, participam Samba do Lico, Diego Henrique, Banda SOE, Dan Miranda e Lutte. O domingo reúne o coral adulto do Vieira, Viola de Doze, Forrogodin, Adelmário Coelho e Negra Cor. A seleção desta agenda contempla exclusivamente as atrações de interesse geral, sem a programação infantil da feira.
SERVIÇO
Data: 5 a 8 de novembro de 2026
Local: Praça do Campo Grande
Horário: Sexta, das 18h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 21h
Ingressos: R$ 20 na bilheteria da feira
Vendas: Secretaria da Paróquia Nossa Senhora da Vitória e unidades Deli&Cia indicadas pela organização
SÁBADO, 7
MÚSICA
AFROPUNK Brasil reúne Jorja Smith, FLO, Emicida e Gilberto Gil
O AFROPUNK Brasil retorna ao Parque de Exposições de Salvador nos dias 7 e 8 de novembro, reunindo artistas brasileiros e internacionais ligados a diferentes vertentes da música negra. A programação combina rap, R&B, soul, música brasileira e manifestações afro-diaspóricas, além de experiências que relacionam moda, comportamento e identidade cultural. No sábado, as apresentações anunciadas incluem Jorja Smith, o trio britânico FLO, Emicida, Lazzo Matumbi, AJULLIACOSTA, Fantasmão e Telefunksoul, além do Paredão. No domingo, será a vez de Gilberto Gil, Kehlani, Kelela, Gaby Amarantos, Criolo, NandaTsunami e DJ Belle, também com o Paredão. Criolo apresenta um repertório ligado ao álbum “Nó na Orelha”.
SERVIÇO
Data: 7 e 8 de novembro de 2026
Local: Parque de Exposições, Avenida Luís Viana Filho, Paralela
Horário: Abertura dos portões: 17h
Ingressos: A partir de R$ 115
Sarau na CAIXA Cultural reúne tributo aos Tincoãs e performance artística
A exposição “3 Obás de Xangô”, em cartaz na CAIXA Cultural Salvador, no Pelourinho, recebe neste sábado, 7, às 11h, um sarau artístico gratuito que reúne música, performance e referências à cultura afro-brasileira. A programação começa com “um poema para Oxóssi”, de Alex Simões e Ivan Huol, que revisita o mito do orixá caçador por meio de narrativa, interação com o público e uma interpretação musical contemporânea do aguerê, ritmo associado a Oxóssi. Na sequência, a cantora, compositora e arranjadora Ana Paula Albuquerque apresenta um tributo aos Tincoãs, revisitando as 12 faixas do álbum lançado pelo grupo em 1973, incluindo “Deixa a Gira Girar”, “Obaluaê” e “Sabiá Roxa”. O repertório ganha arranjos que preservam elementos afro-brasileiros e harmonias vocais característicos do trio formado por Mateus Aleluia, Dadinho e Heraldo, incorporando também influências do jazz. O sarau integra a programação da exposição dedicada às relações entre Jorge Amado, Carybé, Dorival Caymmi e a cultura afro-baiana.
SERVIÇO
Data: 7 de novembro de 2026 (sábado)
Local: CAIXA Cultural Salvador, Rua do Saldanha, 14, Pelourinho
Horário: 11h
Ingressos: Gratuito
Informações: (71) 3421-4200 | Site e Instagram da CAIXA Cultural
Escola Olodum promove aulas gratuitas de percussão no Pelourinho
A Escola Olodum ocupa o Largo Tereza Batista, no Pelourinho, na manhã deste sábado, 7, com uma programação dedicada à prática da percussão. Das 9h às 12h, as aulas gratuitas integram as atividades culturais do Centro Histórico, que recebe ao longo do fim de semana diferentes manifestações da música baiana. A iniciativa abre a programação do dia no largo, que também será palco de apresentações musicais no período da noite.
SERVIÇO
Data: 7 de novembro de 2026
Local: Largo Tereza Batista, Pelourinho
Horário: Das 9h às 12h
Ingressos: Gratuito
Festa do P coloca Psirico, Pagod'art e Parangolé no mesmo palco
Três nomes do pagode baiano se encontram neste sábado, 7, na Festa do P, no Alto do Andu. Psirico, Pagod'art e Parangolé fazem três shows completos que marca o início da parceria anunciada para a temporada de verão 2026/2027. A programação reúne diferentes momentos da trajetória do pagode da Bahia, valorizando o repertório dos grupos e a presença de artistas que ajudaram a ampliar o alcance do gênero. A festa tem início previsto para as 14h, em Pituaçu.
SERVIÇO
Data: 7 de novembro de 2026
Local: Alto do Andu, Pituaçu
Horário: A partir das 14h
Atrações: Psirico, Pagod'art e Parangolé
Ingressos: Valores conforme lote
Vendas: Ticketmaker
Bravo Tenores apresenta clássicos italianos na Arena A TARDE
A Arena A TARDE recebe “Bravo Tenores in Concert”, espetáculo dedicado a grandes obras do repertório italiano. No palco, Marcello Vannucci, Tenor Leone e CaJunior se apresentam acompanhados por uma orquestra sob regência do maestro Renato Misiuk. O concerto aposta na força da interpretação vocal e nos arranjos orquestrais para aproximar o público de composições associadas à tradição lírica e à música popular italiana. A apresentação oferece uma alternativa para quem procura uma noite dedicada à música de concerto.
SERVIÇO
Data: 7 de novembro de 2026
Local: Arena A TARDE, Rua Professor Milton Cayres de Brito, Caminho das Árvores
Horário: 20h
Ingressos: De R$ 80 a R$ 800, conforme setor e modalidade
Vendas: Sympla
Leandro Sapucahy leva repertório de samba ao Pelourinho
O cantor e percussionista Leandro Sapucahy se apresenta no Pátio da Ordem Terceira, em uma programação dedicada ao samba e ao pagode. O artista, que também construiu trajetória como produtor musical, reúne referências de diferentes gerações do gênero. Entre as influências de seu repertório estão nomes como Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Almir Guineto e Reinaldo. A apresentação combina o repertório de Sapucahy com canções que atravessam a história do samba contemporâneo.
SERVIÇO
Data: 7 de novembro de 2026
Local: Pátio da Ordem Terceira, Pelourinho
Horário: Evento a partir das 15h
Ingressos: Valores conforme lote
Vendas: Plataforma de ingressos indicada pela produção
Samba Trator e convidados se apresentam gratuitamente na Praça das Artes
O projeto “Vem Sambar Mais Eu na Praça” ocupa a Praça das Artes, no Pelourinho, com uma tarde dedicada ao samba. A edição reúne Samba Trator, Dan Mocidade, Orisun e Conexão Negra. Com entrada gratuita, a iniciativa aproxima diferentes grupos da cena musical de Salvador e valoriza o espaço público como lugar de encontro entre artistas e público. O evento começa às 16h e integra a programação musical do Centro Histórico.
SERVIÇO
Data: 7 de novembro de 2026
Local: Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, Pelourinho
Horário: 16h
Ingressos: Gratuito
Point Trap reúne sete atrações no Largo Tereza Batista
O Largo Tereza Batista, no Pelourinho, recebe neste sábado, 7, uma programação dedicada ao trap, com apresentações de Biel Gomez, Suiky, Dash, Piaget, Corleone, Beactresss e Monkey Studio. O Point Trap reúne os sete nomes em uma noite musical que começa às 18h e segue até as 23h. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Ingra, com opções de inteira, meia-entrada e casadinha.
SERVIÇO
Data: 7 de novembro de 2026
Local: Largo Tereza Batista, Pelourinho
Horário: Das 18h às 23h
Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 30 (casadinha)
Vendas: Site Ingra
Aila Menezes e convidados marcam lançamento da Mega Hits no Pelourinho
O Largo Pedro Archanjo recebe neste sábado, 7, o lançamento da Mega Hits, com uma programação gratuita que reúne cinco atrações musicais. A cantora Aila Menezes divide a agenda da noite com O Pretinho, Criando Caso, Samba do Pá e Mr. Galiza. O encontro acontece das 19h às 23h e integra a programação cultural dos largos do Pelourinho, que movimentam o Centro Histórico com diferentes expressões da música baiana ao longo do fim de semana.
SERVIÇO
Data: 7 de novembro de 2026
Local: Largo Pedro Archanjo, Pelourinho
Horário: Das 19h às 23h
Atrações: O Pretinho, Criando Caso, Samba do Pá, Aila Menezes e Mr. Galiza
Ingressos: Gratuito
Samba de Pretas celebra protagonismo feminino na Barroquinha
O Café-Teatro Nilda Spencer recebe o Samba de Pretas, em mais uma programação da Ocupação Côro Comeu. O encontro destaca a presença feminina no samba e propõe uma apresentação dedicada à ancestralidade e à contribuição das mulheres para a música brasileira. Gratuito, o espetáculo integra uma agenda que amplia o acesso à cultura e fortalece a produção artística no Centro Histórico. A apresentação está marcada para as 20h.
SERVIÇO
Data: 7 de novembro de 2026
Local: Café-Teatro Nilda Spencer, Barroquinha
Horário: 20h
Ingressos: Gratuito
Luciano Calazans celebra 40 anos de música na CAIXA Cultural
O músico baiano Luciano Calazans inicia as comemorações de seus 40 anos de carreira com dois shows gratuitos na CAIXA Cultural Salvador. As apresentações acontecem no sábado e no domingo, com participações anunciadas de Alinne Rosa, Taís Nader, Armandinho Macedo e Roberto Mendes. Além dos concertos, a programação inclui um encontro com o público no sábado, às 15h, para discutir neurodiversidade e inclusão nos espaços de criação artística. Os espetáculos têm caráter solidário, com arrecadação de alimentos destinados ao Hospital Martagão Gesteira.
SERVIÇO
Data: 7 e 8 de novembro de 2026
Local: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro
Horário: Sábado, às 20h; domingo, às 19h
Ingressos: Gratuitos, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível
Informações: CAIXA Cultural Salvador
Quinteto da Bahia recebe Aiace no show “No íntimo”
O Quinteto da Bahia recebe a cantora Aiace neste sábado, 7, no Teatro Gamboa, para o espetáculo “No íntimo”, dentro do projeto “Quinteto Convida”. A apresentação aproxima a música de concerto do universo da música popular, explorando diferentes repertórios e possibilidades de interpretação, com atenção à diversidade da produção artística brasileira e à força da música nordestina. A formação reúne Lírida Lima e Edivonei Gonçalves nos violinos, Laís Guimarães na viola, Ítalo Nogueira no violoncelo e Rodolfo Lima no contrabaixo. O encontro propõe um diálogo entre a voz de Aiace e os instrumentos de cordas, valorizando a riqueza de sonoridades que atravessam a música brasileira.
SERVIÇO
Data: 7 de novembro de 2026
Local: Teatro Gamboa, Rua Gamboa de Cima, 3, Aflitos
Horário: 17h
Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 15 para transmissão virtual
Vendas: Canais oficiais do Teatro Gamboa
Casa do Chamego reúne forró e discotecagem no Santo Antônio
A Casa do Chamego realiza uma edição especial no Korin Efan, no Santo Antônio Além do Carmo. O encontro reúne Baile do Chamego, Forró da Gota e DJ Preta, com uma programação dedicada a diferentes expressões do forró. A festa aproxima o repertório tradicional do gênero de interpretações contemporâneas, em uma noite que valoriza a música nordestina e a dança. A abertura está marcada para as 19h.
SERVIÇO
Data: 7 de novembro de 2026
Local: Korin Efan, Santo Antônio Além do Carmo
Horário: 19h
Atrações: Baile do Chamego, Forró da Gota e DJ Preta
Ingressos: Valores conforme lote
Vendas: Canal de ingressos indicado pela produção
After Essencial prolonga programação musical após o AFROPUNK
O Cais Dourado recebe o After Essencial, festa realizada em parceria entre a Dendezeiro e os projetos Matriz e Showcase. A proposta é reunir artistas e DJs em uma noite que continua a movimentação cultural do sábado após os shows do AFROPUNK Brasil. A programação anuncia FUBU, Maremoto DJs, DAVS em parceria com VANDS, Paulilo com participação de Bloquinho Delas, Tago, Errari, KAI com DK, Wes e Puro Roxo. A festa começa às 22h, no Comércio.
SERVIÇO
Data: 7 de novembro de 2026
Local: Cais Dourado, Comércio
Horário: A partir das 22h
Ingressos: Valores conforme lote
Vendas: Canal oficial do After Essencial
Samba com Sal abre temporada na orla de Stella Maris
O Samba com Sal inicia sua temporada de verão neste sábado, na Barraca Odara, em Stella Maris. A festa tem como proposta combinar música e ambiente praiano, em uma programação que antecipa as atividades culturais da estação. O encontro começa às 16h e integra o movimento de eventos que voltam a ocupar diferentes espaços da orla de Salvador com a aproximação do verão.
SERVIÇO
Data: 7 de novembro de 2026
Local: Barraca Odara, Stella Maris
Horário: A partir das 16h
Ingressos: Valores conforme lote
Vendas: Ticketmaker
Classificação: 21 anos
TEATRO E DANÇA
“Akoko Lati Wa Ni” discute ancestralidade e existência negra
O Teatro Sesc-Senac Pelourinho recebe “Akoko Lati Wa Ni – Tempo de Ser”, espetáculo que aproxima teatro, música e dança para construir uma reflexão sobre ancestralidade, identidade e existência negra. A montagem integra a programação da Mostra Sesc de Artes e utiliza diferentes linguagens cênicas para abordar experiências de pertencimento, memória e reconhecimento cultural. A apresentação acontece às 19h30, no Pelourinho.
SERVIÇO
Data: 7 de novembro de 2026
Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho, Praça José de Alencar, 19
Horário: 19h30
Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (credencial Sesc)
Classificação: 12 anos
Antonia Vilarinho apresenta “A Mulher Festa” em sessão única
A artista Antonia Vilarinho apresenta pela primeira vez em Salvador o espetáculo “A Mulher Festa”, na Casa Preta Espaço Cultural. A montagem combina palhaçaria, música, comicidade e referências afro-indígenas em uma criação que explora a multiplicidade das experiências femininas. Com mais de quatro décadas de trajetória nas artes, Antonia utiliza elementos da pesquisa que desenvolve sobre Palhaçaria de Terreiro e Corpo Mandinga. A apresentação constrói uma personagem que transita entre diferentes identidades, experiências e modos de ocupar o mundo.
SERVIÇO
Data: 7 de novembro de 2026
Local: Casa Preta Espaço Cultural, Rua Areal de Cima, 7, Dois de Julho
Horário: 18h
Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 18 (Clube Correio)
Vendas: Sympla
Classificação: 18 anos
“Um Fio Para Liberdade” aborda violência e silenciamento feminino
O espetáculo “Um Fio Para Liberdade”, da Trupe7, retorna ao Cine Teatro Solar Boa Vista com uma narrativa sobre a experiência de Lorena, adolescente que encontra na poesia uma forma de expressão. A personagem enfrenta conflitos familiares e uma realidade marcada por imposições e comportamentos machistas. A montagem utiliza o teatro para discutir abuso, opressão e as diferentes formas de violência que atingem meninas e mulheres. O trabalho integra uma proposta artística que também busca estimular o debate e a conscientização sobre o tema.
SERVIÇO
Data: 7 de novembro de 2026
Local: Cine Teatro Solar Boa Vista, Engenho Velho de Brotas
Horário: 19h
Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) ou entrada solidária mediante entrega de um pacote de absorventes, conforme regras da produção
Vendas: Sympla e bilheteria do teatro
Classificação: 14 anos
OUTRAS ATRAÇÕES
Feira Vegana Salvador celebra nove anos com programação cultural
A Feira Vegana Salvador realiza uma edição comemorativa de nove anos no Museu de Arte da Bahia. O encontro reúne expositores, iniciativas de economia criativa e atividades ligadas ao consumo consciente, além de atrações culturais abertas ao público. A programação acontece no sábado e no domingo, aproximando gastronomia, empreendedorismo e experiências coletivas em um dos espaços museológicos tradicionais da cidade.
SERVIÇO
Data: 7 e 8 de novembro de 2026
Local: Museu de Arte da Bahia, Avenida Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória
Horário: Das 11h às 19h
Ingressos: Gratuito
DOMINGO, 8
MÚSICA
Luiz Caldas apresenta espetáculo acústico com sessão extra no TCA
Luiz Caldas retorna à Sala Principal do Teatro Castro Alves com “Luiz Caldas Acústico”, espetáculo que revisita diferentes momentos de sua carreira e amplia o repertório para incluir clássicos da música popular brasileira e referências internacionais. Com novos arranjos, o cantor e multi-instrumentista explora outras possibilidades de interpretação para composições que marcaram sua trajetória. A apresentação das 17h teve os ingressos esgotados, levando à abertura de uma sessão extra, às 20h, no mesmo dia.
SERVIÇO
Data: 8 de novembro de 2026
Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Horário: 17h (sessão esgotada) e 20h (sessão extra)
Ingressos: Sessão extra com valores de R$ 180 e R$ 200 (inteira), conforme setor; meias de R$ 90 e R$ 100
Vendas: Sympla e bilheteria do TCA
Classificação: 12 anos
BenzaDeus recebe Lary em edição do Deu Benza no MAM
O grupo BenzaDeus desembarca em Salvador neste domingo, 8, com o projeto “Deu Benza”, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), a partir das 17h. A apresentação terá três horas de show e participação especial da cantora Lary, com quem o grupo lançou recentemente duas músicas no projeto “Benza Elas”. Criado em Brasília, o Deu Benza já realizou mais de dez edições e recebeu artistas como Marvvila, Timbalada, Suel, Kamisa 10, Fundo de Quintal e Psirico, reunindo samba, pagode e outros ritmos brasileiros. A estreia do projeto na capital baiana reforça a ligação do BenzaDeus com Salvador, cidade escolhida pelo grupo para a gravação de um audiovisual em 2025.
SERVIÇO
Data: 8 de novembro de 2026 (domingo)
Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), Comércio
Horário: A partir das 17h
Atrações: BenzaDeus, com participação especial de Lary
Ingressos: Valores conforme lote vigente
Vendas: Ticketmaker
Classificação: 16 anos
Marcos Clement revisita Raul Seixas em espetáculo musical
O Teatro Sesc Casa do Comércio recebe “Contando Raul Seixas – Músicas e Histórias do Maluco Beleza”, espetáculo comandado por Marcos Clement e pela banda Arapuka. O projeto completa 12 anos de circulação e propõe um percurso pela obra do artista baiano. A apresentação intercala canções conhecidas do repertório de Raul Seixas com histórias sobre sua trajetória. Marcos Clement será acompanhado por Zito Moura, Lorena Martins, Bruno Michel e Cesário Leone, em um encontro que valoriza a contribuição do músico para o rock brasileiro.
SERVIÇO
Data: 8 de novembro de 2026
Local: Teatro Sesc Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1109
Horário: 18h
Ingressos: Consultar valores por setor
Vendas: Bilheteria e canais oficiais do teatro
Aniversário da Bomfim Produções reúne samba e pagode no Cais Dourado
A Bomfim Produções comemora quatro anos de atuação no setor de entretenimento com uma festa no Cais Dourado. A programação reúne Noelson do Cavaco, Samba Trator, Príncipe e o grupo Tá na Mente. Com início previsto para as 13h, o encontro coloca no mesmo palco artistas ligados a diferentes vertentes do samba e do pagode. A celebração integra a programação musical do domingo na região do Comércio.
SERVIÇO
Data: 8 de novembro de 2026
Local: Cais Dourado, Comércio
Horário: A partir das 13h
Atrações: Noelson do Cavaco, Samba Trator, Príncipe e Tá na Mente
Ingressos: Valores conforme lote
Vendas: Meu Bilhete
02 Baianos reúne Ruan, Ravena e convidados no Pelourinho
O Largo Tereza Batista recebe neste domingo, 8, o projeto 02 Baianos, com shows de Ruan e Ravena e uma programação que reúne música e dança no Centro Histórico de Salvador. O encontro conta ainda com as participações de Flor Serena e Genard Melo, além do Aulão Cabrueira e do grupo de dança Nação Sol-Lá. Com entrada gratuita, a atividade acontece das 17h às 20h e integra a programação cultural dos largos do Pelourinho.
SERVIÇO
Data: 8 de novembro de 2026
Local: Largo Tereza Batista, Pelourinho
Horário: Das 17h às 20h
Atrações: Ruan e Ravena, Flor Serena, Genard Melo, Aulão Cabrueira e Nação Sol-Lá
Ingressos: Gratuito
Claudya Costta homenageia vozes negras no Teatro Gamboa
A cantora e escritora baiana Claudya Costta apresenta neste domingo, 8, o espetáculo “Acoustic Portal Afro Sonoro”, no Teatro Gamboa, em celebração ao Mês da Consciência Negra. O show revisita referências que marcaram sua trajetória artística, estabelecendo conexões entre diferentes gerações da música negra e suas contribuições para a cultura brasileira. Entre os nomes que inspiram o repertório estão Nina Simone, Elza Soares, Gilberto Gil, Alcione, Zezé Motta, Carlinhos Brown e Lazzo Matumbi. Em formato acústico, a apresentação explora sonoridades e narrativas relacionadas à memória, à ancestralidade e à afirmação cultural. A programação inclui ainda a exibição do videoclipe “Mergulho”, de Nayri, antes do espetáculo, e um bate-papo com a artista ao final.
SERVIÇO
Data: 8 de novembro de 2026
Local: Teatro Gamboa, Rua Gamboa de Cima, 3, Aflitos
Horário: 17h
Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 15 para transmissão virtual
Vendas: Canais oficiais do Teatro Gamboa
TEATRO E DANÇA
“Eclipse” leva mostra de chair dance ao Teatro SESI
O Teatro SESI Rio Vermelho recebe a sexta edição da Mostra de Chair Dance, intitulada “Eclipse”. O espetáculo utiliza a dança e a expressão corporal para desenvolver uma narrativa relacionada às fases da Lua e aos ciclos femininos. A apresentação reúne coreografias que exploram diferentes possibilidades de movimento e interpretação a partir da linguagem do chair dance, ampliando o espaço dedicado à modalidade na programação artística de Salvador.
SERVIÇO
Data: 8 de novembro de 2026
Local: Espaço Margareth Ayres, Teatro SESI Rio Vermelho
Horário: 19h30
Ingressos: R$ 30,00
Classificação: 14 anos
Vendas: Canais oficiais da organização
CULTURA POPULAR
Filhos de Gandhy promovem ensaio gratuito no Pelourinho
O Afoxé Filhos de Gandhy realiza um ensaio aberto ao público neste domingo, em sua sede, no Pelourinho. O encontro integra a preparação do grupo para o Carnaval de 2027 e oferece uma oportunidade de acompanhar de perto uma das expressões mais conhecidas da cultura afro-baiana. Com entrada gratuita, a programação destaca a música e as tradições do afoxé, aproximando moradores e visitantes de elementos que integram a história cultural de Salvador.
SERVIÇO
Data: 8 de novembro de 2026
Local: Sede do Afoxé Filhos de Gandhy, Pelourinho
Horário: 14h
Gratuito
EM CARTAZ
TEATRO E DANÇA
“O Estrangeiro” transforma obra de Camus em monólogo
Guilherme Leme Garcia apresenta “O Estrangeiro”, espetáculo inspirado no romance de Albert Camus, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Com direção de Vera Holtz, a montagem leva ao palco reflexões sobre a existência humana, as convenções sociais e as contradições que atravessam a experiência individual. O trabalho coloca o ator diante do desafio de conduzir uma narrativa marcada pela relação entre o indivíduo e um mundo que frequentemente lhe parece estranho. O espetáculo tem apresentações na sexta-feira e no sábado.
SERVIÇO
Data: 6 e 7 de novembro de 2026
Local: Teatro Sesc Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1109
Horário: Sexta, às 20h; sábado, às 19h
Ingressos: Valores divulgados a partir de R$ 25
Vendas: Bilheteria e canais oficiais do Teatro Sesc Casa do Comércio
Classificação: 14 anos
Mateus Solano volta a Salvador com o monólogo “O Figurante”
Depois de uma temporada de apresentações em 2025, Mateus Solano retorna a Salvador com “O Figurante”, espetáculo em que interpreta Augusto, um profissional do audiovisual habituado a ocupar posições secundárias nas histórias de outras pessoas. Com direção de Miguel Thiré e dramaturgia desenvolvida em colaboração com Isabel Teixeira, a montagem acompanha o personagem quando ele começa a questionar sua rotina e a própria existência. O trabalho discute identidade, reconhecimento e a dificuldade de assumir o protagonismo da própria vida. As apresentações acontecem no sábado e no domingo, no Teatro Faresi.
SERVIÇO
Data: 7 e 8 de novembro de 2026
Local: Teatro Faresi, Ondina
Horário: Sábado, às 19h; domingo, às 18h
Ingressos: Valores a partir de R$ 70 em divulgação consultada; verificar lote atualizado
Vendas: Bilheteria do Teatro Faresi e plataforma indicada pela produção
Cia Baiana de Patifaria comemora 40 anos com “A Vida é um Cabaré!”
A Companhia Baiana de Patifaria segue em temporada no Teatro Módulo com “A Vida é um Cabaré!”, espetáculo que integra as comemorações pelos 40 anos de trajetória do grupo. A montagem combina música ao vivo, comédia de erros e crítica social. Na fictícia província de Utopia, as irmãs Dalva e Dolores precisam encontrar uma solução para evitar o fechamento do Teatro Pindorama, espaço herdado da família. A chegada de novos personagens transforma a tentativa de salvar o teatro em uma sucessão de conflitos, interesses e situações de humor. Com direção de Daniel Marques, a peça tem dramaturgia de Vini Morais e Lelo Filho.
SERVIÇO
Data: 7 de novembro de 2026, com temporada aos sábados até 21 de novembro
Local: Teatro Módulo, Avenida Professor Magalhães Neto, 1177, Pituba
Horário: 19h
Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)
Vendas: Sympla e bilheteria do teatro
Classificação: 10 anos
“Nilda: Uma Mulher Retada” encerra temporada no Vila Velha
O espetáculo “Nilda: Uma Mulher Retada” encerra neste domingo sua temporada no Teatro Vila Velha. Interpretada por Andréa Elia, a personagem revisita a vida e a trajetória de Nilda Spencer, artista que construiu uma importante contribuição para o teatro baiano. Com texto de Marcos Uzel e direção de Márcio Meirelles, a montagem apresenta diferentes dimensões da atuação de Nilda como atriz, professora e diretora, recuperando episódios de sua trajetória profissional e pessoal.
SERVIÇO
Data: 6, 7 e 8 de novembro de 2026
Local: Teatro Vila Velha, Passeio Público, Campo Grande
Horário: 19h
Ingressos: Consultar lote atualizado
Vendas: Canais oficiais do Teatro Vila Velha
“Idas e Vindas Secas” transforma o sertão em linguagem cênica
Inspirado em “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, o espetáculo “Idas e Vindas Secas” segue em temporada na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Com direção e dramaturgia de Joice Aglae, a montagem da Cia Buffa utiliza elementos de palhaçaria, circo, cinema mudo e teatro de animação. A obra não propõe uma adaptação literal do romance. Em vez disso, aproxima o universo narrativo de Graciliano de uma linguagem visual e corporal que discute as diferentes formas de aridez presentes nas relações humanas. As apresentações contam com audiodescrição.
SERVIÇO
Data: 6, 7 e 8 de novembro de 2026, com outras apresentações até o dia 15
Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Horário: 20h; na sexta-feira também há sessões às 10h e 15h
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
Vendas: Sympla e bilheteria do TCA
Classificação: Livre
CINEMA E AUDIOVISUAL
Festival de Cinema Francês do Brasil segue com sessões em Salvador
O Festival de Cinema Francês do Brasil continua sua programação na capital baiana, com uma seleção de produções que apresenta diferentes perspectivas do audiovisual francês contemporâneo. A mostra amplia a oferta de cinema fora do circuito comercial convencional e inclui exibições no Cine Glauber Rocha. A programação segue até 11 de novembro, com horários e filmes organizados conforme as sessões anunciadas pelos cinemas participantes.
SERVIÇO
Data: Até 11 de novembro de 2026
Local: Cine Glauber Rocha e cinemas participantes em Salvador
Horário: Conforme sessões de cada unidade
Ingressos: Valores conforme cinema e sessão
Vendas: Bilheterias e canais oficiais dos cinemas
EXPOSIÇÕES E ARTES VISUAIS
“Atlântico Sertão” reúne mais de 80 artistas no Museu de Arte da Bahia
O Museu de Arte da Bahia recebe “Atlântico Sertão”, exposição realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil que reúne obras de mais de 80 artistas, em sua maioria das regiões Norte e Nordeste. A mostra estabelece conexões entre dois territórios frequentemente tratados como opostos, o Atlântico e o sertão, a partir de questões como memória, deslocamento, ancestralidade e resistência. Com pinturas, esculturas, fotografias, vídeos e instalações, a exposição amplia o debate sobre direitos humanos e a relação entre arte, história e território. O projeto tem curadoria de Marcelo Campos, Ariana Nuala, Amanda Rezende, Jean Carlos Azuos, Rita Vênus e Thayná Trindade.
SERVIÇO
Data: Até 29 de janeiro de 2027, conforme texto oficial da exposição
Local: Museu de Arte da Bahia, Avenida Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória
Horário: Terça a domingo, das 10h às 18h
Ingressos: Gratuito
“Narrativas da Beleza” revela produção artística do Subúrbio Ferroviário
A CAIXA Cultural Salvador recebe, até 17 de janeiro de 2027, a exposição gratuita “Narrativas da Beleza”, realizada pelo Acervo da Laje, museu-casa-escola fundado em 2010, no bairro de São João do Cabrito. Reunindo obras de 15 artistas, a mostra valoriza a memória, as paisagens, os saberes e a produção artística do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Com curadoria de José Eduardo Ferreira Santos e Vilma Santos, e curadoria adjunta de Renata da Silva Cardoso, a exposição está organizada em quatro núcleos: “Subúrbio: memória e futuro”, “Natureza sagrada e em disputa”, “Mulheres do Subúrbio” e “Ex-votos e nossos sagrados”. O percurso reúne referências ao mar, à pesca, à mariscagem, ao Parque São Bartolomeu, ao protagonismo feminino e às manifestações de fé do território. Entre os artistas participantes estão Ana D'boa, Bruno Costa, Daniele Rodrigues, Débora Santos, Marina Muniz, Roxinha Lisboa e Zé di Cabeça. A iniciativa amplia o trabalho de preservação da memória desenvolvido pelo Acervo da Laje e destaca a diversidade da criação artística produzida nas comunidades suburbanas.
SERVIÇO
Data: De 5 de novembro de 2026 a 17 de janeiro de 2027
Local: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro
Horário: Terça-feira a domingo, das 9h às 18h
Ingressos: Gratuito
Classificação: Livre
Acessibilidade: Acesso para pessoas com deficiência
“3 Obás de Xangô” aproxima arte e memória afro-baiana
A CAIXA Cultural Salvador, na unidade Pelourinho, apresenta “3 Obás de Xangô”, exposição dedicada à relação entre Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi com a cultura afro-baiana e o Ilê Axé Opô Afonjá. A mostra reúne diferentes linguagens artísticas e apresenta reflexões sobre a contribuição dessas personalidades para a valorização das tradições afro-brasileiras. O percurso estabelece conexões entre literatura, artes visuais, música e religiosidade, destacando a influência dessas expressões na formação cultural da Bahia.
SERVIÇO
Data: Até 6 de dezembro de 2026
Local: CAIXA Cultural Salvador, Rua do Saldanha, 14, Pelourinho
Horário: Terça a domingo, das 9h às 18h, segundo a CAIXA
Ingressos: Gratuito
Roxinha Lisboa apresenta “Meu Brasil Interior” na CAIXA Cultural
A artista popular alagoana Roxinha Lisboa apresenta, na CAIXA Cultural Salvador, a exposição “Meu Brasil Interior”, que reúne mais de 60 produções relacionadas à memória, ao cotidiano e às paisagens do sertão. Natural de Lagoa de Pedra, em Alagoas, Roxinha começou a pintar na maturidade e encontrou na arte uma forma de registrar experiências, afetos e manifestações culturais do interior brasileiro. Com o tema “Mãos que Tecem o Futuro”, a mostra destaca a relação entre criação artística, trabalho, autonomia feminina e transformação social. Suas pinturas, marcadas por cores vibrantes, personagens e celebrações populares, integram o universo da arte naïf contemporânea brasileira.
SERVIÇO
Data: Até 22 de novembro de 2026
Local: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro
Horário: Terça a domingo, das 9h às 18h
Ingressos: Gratuito
Classificação: Livre
“De papel crepom e prata” revela outros olhares sobre a Caatinga
O Teatro Gamboa recebe, na Galeria Jayme Figura, a exposição gratuita “‘De papel crepom e prata’: uma exposição fotoetnográfica da caatinga”, do pesquisador Marcos Cajaíba. A mostra, aberta em 4 de novembro, é um desdobramento visual de sua tese de doutorado e propõe uma reflexão sobre as representações frequentemente associadas à Caatinga. Em vez de reproduzir imagens do sertão relacionadas exclusivamente à seca e às dificuldades sociais, o trabalho destaca as belezas, riquezas, singularidades e potencialidades desse território. A exposição apresenta a Caatinga como um socioecossistema constituído também por relações culturais e simbólicas, convidando o público a reconhecer outras dimensões da paisagem e das experiências de seus habitantes.
SERVIÇO
Data: Em cartaz até fevereiro de 2027
Local: Galeria Jayme Figura, foyer do Teatro Gamboa, Rua Gamboa de Cima, 3, Aflitos
Ingressos: Gratuito
Visitação: Horários a consultar com o Teatro Gamboa
36ª Bienal de São Paulo apresenta itinerância no MUNCAB
O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira recebe a itinerância da 36ª Bienal de São Paulo, intitulada “Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática”. A exposição reúne obras que estabelecem conexões entre experiências da diáspora africana, território, deslocamento e produção artística contemporânea. A etapa de Salvador tem curadoria de Thiago de Paula Souza e Keyna Eleison e reúne artistas como Alberto Pitta, Antonio Társis, Nádia Taquary, Ming Smith e Márcia Falcão, entre outros. A exposição integra o programa de circulação da Bienal por diferentes cidades.
SERVIÇO
Data: Até 29 de novembro de 2026
Local: MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico
Horário: Terça a domingo, das 10h às 17h, com último acesso às 16h30
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); gratuito às quartas e domingos
Vendas: Sympla e bilheteria do museu
“Padê Onã” transforma madeira de demolição em esculturas monumentais
O artista visual Sandro Aiyê apresenta “Padê Onã – Encontrar Caminhos”, exposição que reúne sete esculturas de grandes dimensões produzidas com madeira de demolição. A mostra, em cartaz no MUNCAB, tem curadoria de Jamile Coelho e Jil Soares. As obras investigam relações entre matéria, memória e transformação. A exposição utiliza referências a Exu como princípio de movimento e abertura de caminhos, propondo um diálogo entre a escultura contemporânea e elementos simbólicos da cultura afro-brasileira.
SERVIÇO
Data: Até 13 de janeiro de 2027
Local: MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico
Horário: Terça a domingo, das 10h às 17h
Ingressos: Gratuito às quartas e domingos; demais dias conforme bilheteria
Vendas: Canais oficiais do MUNCAB
“OMI TUTU” estabelece conexões entre água, memória e ancestralidade
A artista Hariel Revignet apresenta “OMI TUTU – Água Fresca”, exposição que investiga relações simbólicas e culturais ligadas à água, à ancestralidade e às experiências afro-diaspóricas. Com curadoria de Jamile Coelho, a mostra estabelece conexões entre referências culturais do Brasil e do Gabão, propondo uma reflexão sobre os significados da água em diferentes territórios e tradições. O trabalho integra a programação de artes visuais do MUNCAB.
SERVIÇO
Data: Em cartaz até 14 de fevereiro de 2027, conforme divulgação consultada
Local: MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico
Horário: Terça a domingo, das 10h às 17h
Ingressos: Consultar bilheteria; entrada gratuita no museu às quartas e domingos
“MAM no TCA” recupera relação histórica com Lina Bo Bardi
O Foyer do Teatro Castro Alves recebe “MAM no TCA – Ocupação Lina Bo Bardi”, mostra que recupera a relação histórica entre o Museu de Arte Moderna da Bahia e o complexo cultural do Campo Grande. A exposição apresenta aspectos da atuação de Lina Bo Bardi e do período em que o museu funcionou nas instalações do TCA, entre 1960 e 1963. A proposta valoriza a memória institucional e a contribuição da arquiteta para o desenvolvimento de espaços dedicados à arte e à cultura na Bahia.
SERVIÇO
Data: Até 20 de dezembro de 2026
Local: Foyer do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Horário: Consultar horários de visitação do TCA
Ingressos: Gratuito