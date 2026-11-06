AFROPUNK, Luiz Caldas e Mateus Solano marcam fim de semana em Salvador

De sexta-feira, 6, a domingo, 8, Salvador reúne artistas brasileiros e internacionais em uma programação que atravessa diferentes estilos musicais e expressões culturais. O AFROPUNK Brasil está entre os principais destaques, com Gilberto Gil, Jorja Smith, Kehlani e Emicida. Luiz Caldas retorna ao Teatro Castro Alves com um espetáculo acústico, enquanto Mateus Solano apresenta o monólogo “O Figurante”. O roteiro inclui ainda apresentações da Orquestra Sinfônica da Bahia, rodas de samba, festas, dança, cinema, espetáculos teatrais e exposições dedicadas à memória e à identidade cultural. Entre opções gratuitas e pagas, confira o que fazer em Salvador neste fim de semana.

Atenção: horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte os canais oficiais dos eventos.

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SEXTA-FEIRA, 6

MÚSICA

OSBA reúne Mahler e Tchaikovsky em concerto no Teatro Castro Alves

A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta concerto com obras de Mahler e Tchaikovsky no Teatro Castro Alves. - Foto: Fernando Gomes

A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta mais uma edição da Série Jorge Amado, na Sala Principal do Teatro Castro Alves, com um programa dedicado a Gustav Mahler e Piotr Ilitch Tchaikovsky. Sob a regência de Carlos Prazeres, o concerto contará com a participação do pianista Cristian Budu e da soprano baiana Irma Ferreira. Cristian Budu será o solista do Concerto para Piano nº 1, de Tchaikovsky, enquanto Irma Ferreira participa da interpretação da Sinfonia nº 4 de Mahler, obra que percorre diferentes estados emocionais e encerra sua narrativa musical com uma visão poética do universo celestial. A apresentação propõe um diálogo entre a expressividade do piano e a riqueza orquestral dos dois compositores.

SERVIÇO

Data: 6 de novembro de 2026

Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Horário: 20h

Ingressos: De R$ 10 (meia do setor III) a R$ 40 (inteira do setor I)

Vendas: Bilheteria do TCA e plataforma de ingressos do teatro

Classificação: Livre

UANA apresenta o álbum “ESTRELA” na Casa Rosa

UANA apresenta o show “A Estrela”, inspirado em seu segundo álbum, na Casa Rosa, no Rio Vermelho. - Foto: Divulgação

A cantora e compositora pernambucana UANA chega a Salvador com o espetáculo “A Estrela”, inspirado em seu segundo álbum de estúdio, lançado em setembro. A apresentação acontece no Pátio Viração da Casa Rosa, no Rio Vermelho, e integra a circulação nacional da artista, realizada com patrocínio do Natura Musical. Em seu novo trabalho, UANA aproxima referências de brega, bregafunk e forró de elementos da música eletrônica, do pop e de sonoridades africanas e caribenhas. O repertório alterna faixas dançantes e canções de caráter mais intimista, explorando temas ligados ao desejo, à identidade e às experiências afetivas.

SERVIÇO

Data: 6 de novembro de 2026

Local: Pátio Viração da Casa Rosa, Praça Colombo, 106, Rio Vermelho

Horário: 22h

Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) no primeiro lote; ingresso solidário a R$ 40, mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível

Vendas: Sympla

Classificação: 18 anos

“Baila Comigo” aproxima ritmos afro-brasileiros e música internacional

“Baila Comigo” reúne ritmos da música negra brasileira e internacional em festa no Pelourinho. - Foto: Divulgação

O Pátio da Ordem Terceira recebe “Baila Comigo”, encontro promovido pela Africanize Party e pela Old School R&B Brunch, festa criada em Londres. A proposta é aproximar diferentes expressões da música negra em uma noite dedicada à dança e à diversidade de sonoridades. O repertório anunciado percorre R&B, afrobeats, amapiano, kuduro e pagodão baiano, estabelecendo conexões entre manifestações musicais africanas, brasileiras e da diáspora. A programação começa à noite e segue pela madrugada, no Pelourinho.

SERVIÇO

Data: 6 de novembro de 2026

Local: Pátio da Ordem Terceira, Pelourinho

Horário: A partir das 21h

Ingressos: Valores conforme lote

Vendas: Meu Bilhete

Classificação: 18 anos

Baile Charme Salvador ocupa a Barroquinha com entrada gratuita

Baile Charme Salvador reúne música negra e dança no Café-Teatro Nilda Spencer, na Barroquinha. - Foto: Divulgação

A Ocupação Côro Comeu recebe uma edição gratuita do Baile Charme Salvador, no Café-Teatro Nilda Spencer. A programação é dedicada à cultura dos bailes black e às sonoridades que atravessaram gerações, com destaque para R&B, soul e hip-hop. O encontro transforma o espaço cultural em ambiente de dança e convivência, valorizando a presença da black music na formação de diferentes movimentos culturais e expressões urbanas.

SERVIÇO

Data: 6 de novembro de 2026

Local: Café-Teatro Nilda Spencer, Barroquinha

Horário: A partir das 19h, conforme serviço divulgado

Ingressos: Gratuito

TEATRO E DANÇA

Matheus Ceará apresenta novo espetáculo de humor na Pituba

Matheus Ceará apresenta o espetáculo de humor “Desculpa eu ter vindo!” no Teatro Jorge Amado, em Salvador. - Foto: Divulgação

O humorista Matheus Ceará retorna a Salvador com “Desculpa eu ter vindo!”, espetáculo que reúne histórias, observações do cotidiano e situações construídas a partir de sua trajetória no humor. A apresentação acontece no Teatro Jorge Amado, na Pituba. Conhecido pela participação em programas de televisão e por seus espetáculos de stand-up, o comediante utiliza experiências pessoais e situações familiares como ponto de partida para uma apresentação centrada na interação com a plateia. A programação divulgada prevê sessão às 20h e horário extra às 22h.

SERVIÇO

Data: 6 de novembro de 2026

Local: Teatro Jorge Amado, Avenida Manoel Dias da Silva, 2177, Pituba

Horário: 20h, com sessão extra anunciada para 22h

Ingressos: Plateia: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia); balcão superior: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)

Vendas: Sympla

“Ramayana” leva narrativa da tradição indiana ao Teatro Gamboa

Sameer Choudhary apresenta o espetáculo solo “Ramayana: O Exílio de Rama” no Teatro Gamboa, em Salvador. - Foto: Neo Quashi

O Teatro Gamboa recebe nesta sexta-feira, 6, “Ramayana: O Exílio de Rama”, espetáculo solo de Sameer Choudhary inspirado na milenar epopeia indiana. A montagem acompanha Rama durante seu exílio na floresta, explorando momentos de sua jornada, como o encontro com Sita, a ameaça de Ravana e o sacrifício de Jatayu. Com adaptação livre da narrativa original, o ator interpreta diferentes personagens por meio da expressão corporal, enquanto narração, vozes gravadas, música e elementos visuais ampliam o universo da mitologia indiana. Antes da apresentação, o CineGamboa exibe o videoclipe “Mergulho”, de Nayri, com direção de Juh Almeida. Ao final, o público poderá participar do PapoGamBoa, conversa com o artista.

SERVIÇO

Data: 6 de novembro de 2026

Local: Teatro Gamboa, Rua Gamboa de Cima, 3, Aflitos

Horário: 19h

Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 15 para transmissão virtual

Vendas: Canais oficiais do Teatro Gamboa

“Memórias em Maranhês: A Casa” integra mostra do Sesc no Pelourinho

O grupo maranhense Cena Aberta apresenta “Memórias em Maranhês: A Casa” na 22ª Mostra Sesc de Artes, no Pelourinho. - Foto: Ana Mendes

O grupo maranhense Cena Aberta apresenta “Memórias em Maranhês: A Casa”, dentro da programação da 22ª Mostra Sesc de Artes. O espetáculo estabelece relações entre memória, território, identidade e expressões culturais do Maranhão. A montagem incorpora referências de manifestações populares, como o bumba meu boi e o tambor de crioula, para construir uma linguagem que aproxima teatro, tradição e experiências coletivas. A apresentação amplia o intercâmbio entre artistas do Nordeste na programação cultural de Salvador.

SERVIÇO

Data: 6 de novembro de 2026

Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho

Horário: 19h30

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (credencial Sesc)

Classificação: 12 anos

OUTRAS ATRAÇÕES

CineSom homenageia o Kid Abelha em sessão com filme e música

Ilustração do Kid Abelha, homenageado pelo CineSom em sessão de cinema seguida de show de Dani Fontes. - Foto: Divulgação

O projeto CineSom dedica sua programação ao repertório do Kid Abelha, combinando exibição cinematográfica e apresentação musical. O encontro começa com uma sessão do filme “Rock Estrela”, produção de 1986, e continua com um show especial da cantora Dani Fontes. A proposta estabelece um diálogo entre cinema e música popular brasileira, revisitando referências de uma época marcada pela expansão do pop-rock nacional. O público pode participar da programação completa ou adquirir ingresso apenas para a apresentação musical.

SERVIÇO

Data: 6 de novembro de 2026

Local: Saladearte Cinema do Museu, Corredor da Vitória, Salvador

Horário: Filme às 18h50; show de Dani Fontes às 20h30

Ingressos: Combo filme e show: R$ 70 (inteira) e R$ 54 (meia) no dia do evento; somente show: R$ 40 no dia

Vendas: Site da Saladearte, bilheteria do Cinema do Museu ou WhatsApp (71) 99981-7560

Feira da Fraternidade reúne música, gastronomia e solidariedade

A 45ª Feira da Fraternidade reúne música, gastronomia e solidariedade na Praça do Campo Grande, em Salvador. - Foto: Divulgação

A 45ª Feira da Fraternidade acontece até domingo na Praça do Campo Grande, reunindo apresentações musicais, artesanato e gastronomia. Promovida pela Paróquia Nossa Senhora da Vitória, a iniciativa arrecada recursos para projetos sociais desenvolvidos pela instituição. Na sexta-feira, a programação musical tem Leo Estakazero, Movimento Escalada e Alexandre Peixe. No sábado, participam Samba do Lico, Diego Henrique, Banda SOE, Dan Miranda e Lutte. O domingo reúne o coral adulto do Vieira, Viola de Doze, Forrogodin, Adelmário Coelho e Negra Cor. A seleção desta agenda contempla exclusivamente as atrações de interesse geral, sem a programação infantil da feira.

SERVIÇO

Data: 5 a 8 de novembro de 2026

Local: Praça do Campo Grande

Horário: Sexta, das 18h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 21h

Ingressos: R$ 20 na bilheteria da feira

Vendas: Secretaria da Paróquia Nossa Senhora da Vitória e unidades Deli&Cia indicadas pela organização

SÁBADO, 7

MÚSICA

AFROPUNK Brasil reúne Jorja Smith, FLO, Emicida e Gilberto Gil

Jorja Smith é uma das atrações internacionais do AFROPUNK Brasil, que acontece neste fim de semana, em Salvador. - Foto: Divulgação

O AFROPUNK Brasil retorna ao Parque de Exposições de Salvador nos dias 7 e 8 de novembro, reunindo artistas brasileiros e internacionais ligados a diferentes vertentes da música negra. A programação combina rap, R&B, soul, música brasileira e manifestações afro-diaspóricas, além de experiências que relacionam moda, comportamento e identidade cultural. No sábado, as apresentações anunciadas incluem Jorja Smith, o trio britânico FLO, Emicida, Lazzo Matumbi, AJULLIACOSTA, Fantasmão e Telefunksoul, além do Paredão. No domingo, será a vez de Gilberto Gil, Kehlani, Kelela, Gaby Amarantos, Criolo, NandaTsunami e DJ Belle, também com o Paredão. Criolo apresenta um repertório ligado ao álbum “Nó na Orelha”.

SERVIÇO

Data: 7 e 8 de novembro de 2026

Local: Parque de Exposições, Avenida Luís Viana Filho, Paralela

Horário: Abertura dos portões: 17h

Ingressos: A partir de R$ 115

Sarau na CAIXA Cultural reúne tributo aos Tincoãs e performance artística

Ana Paula Albuquerque homenageia o grupo Os Tincoãs em sarau gratuito na CAIXA Cultural Salvador, no Pelourinho. - Foto: Divulgação

A exposição “3 Obás de Xangô”, em cartaz na CAIXA Cultural Salvador, no Pelourinho, recebe neste sábado, 7, às 11h, um sarau artístico gratuito que reúne música, performance e referências à cultura afro-brasileira. A programação começa com “um poema para Oxóssi”, de Alex Simões e Ivan Huol, que revisita o mito do orixá caçador por meio de narrativa, interação com o público e uma interpretação musical contemporânea do aguerê, ritmo associado a Oxóssi. Na sequência, a cantora, compositora e arranjadora Ana Paula Albuquerque apresenta um tributo aos Tincoãs, revisitando as 12 faixas do álbum lançado pelo grupo em 1973, incluindo “Deixa a Gira Girar”, “Obaluaê” e “Sabiá Roxa”. O repertório ganha arranjos que preservam elementos afro-brasileiros e harmonias vocais característicos do trio formado por Mateus Aleluia, Dadinho e Heraldo, incorporando também influências do jazz. O sarau integra a programação da exposição dedicada às relações entre Jorge Amado, Carybé, Dorival Caymmi e a cultura afro-baiana.

SERVIÇO

Data: 7 de novembro de 2026 (sábado)

Local: CAIXA Cultural Salvador, Rua do Saldanha, 14, Pelourinho

Horário: 11h

Ingressos: Gratuito

Informações: (71) 3421-4200 | Site e Instagram da CAIXA Cultural

Escola Olodum promove aulas gratuitas de percussão no Pelourinho

Escola Olodum promove aulas gratuitas de percussão no Pelourinho, valorizando a música e a cultura afro-baiana. - Foto: Divulgação

A Escola Olodum ocupa o Largo Tereza Batista, no Pelourinho, na manhã deste sábado, 7, com uma programação dedicada à prática da percussão. Das 9h às 12h, as aulas gratuitas integram as atividades culturais do Centro Histórico, que recebe ao longo do fim de semana diferentes manifestações da música baiana. A iniciativa abre a programação do dia no largo, que também será palco de apresentações musicais no período da noite.

SERVIÇO

Data: 7 de novembro de 2026

Local: Largo Tereza Batista, Pelourinho

Horário: Das 9h às 12h

Ingressos: Gratuito

Festa do P coloca Psirico, Pagod'art e Parangolé no mesmo palco

Pagod’art, Psirico e Parangolé se apresentam na Festa do P, neste sábado, 7, no Alto do Andu, em Salvador. - Foto: Divulgação

Três nomes do pagode baiano se encontram neste sábado, 7, na Festa do P, no Alto do Andu. Psirico, Pagod'art e Parangolé fazem três shows completos que marca o início da parceria anunciada para a temporada de verão 2026/2027. A programação reúne diferentes momentos da trajetória do pagode da Bahia, valorizando o repertório dos grupos e a presença de artistas que ajudaram a ampliar o alcance do gênero. A festa tem início previsto para as 14h, em Pituaçu.

SERVIÇO

Data: 7 de novembro de 2026

Local: Alto do Andu, Pituaçu

Horário: A partir das 14h

Atrações: Psirico, Pagod'art e Parangolé

Ingressos: Valores conforme lote

Vendas: Ticketmaker

Bravo Tenores apresenta clássicos italianos na Arena A TARDE

Bravo Tenores apresenta clássicos italianos na Arena A TARDE. - Foto: Divulgação

A Arena A TARDE recebe “Bravo Tenores in Concert”, espetáculo dedicado a grandes obras do repertório italiano. No palco, Marcello Vannucci, Tenor Leone e CaJunior se apresentam acompanhados por uma orquestra sob regência do maestro Renato Misiuk. O concerto aposta na força da interpretação vocal e nos arranjos orquestrais para aproximar o público de composições associadas à tradição lírica e à música popular italiana. A apresentação oferece uma alternativa para quem procura uma noite dedicada à música de concerto.

SERVIÇO

Data: 7 de novembro de 2026

Local: Arena A TARDE, Rua Professor Milton Cayres de Brito, Caminho das Árvores

Horário: 20h

Ingressos: De R$ 80 a R$ 800, conforme setor e modalidade

Vendas: Sympla

Leandro Sapucahy leva repertório de samba ao Pelourinho

O cantor e percussionista Leandro Sapucahy se apresenta no Pátio da Ordem Terceira, em uma programação dedicada ao samba e ao pagode. O artista, que também construiu trajetória como produtor musical, reúne referências de diferentes gerações do gênero. Entre as influências de seu repertório estão nomes como Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Almir Guineto e Reinaldo. A apresentação combina o repertório de Sapucahy com canções que atravessam a história do samba contemporâneo.

SERVIÇO

Data: 7 de novembro de 2026

Local: Pátio da Ordem Terceira, Pelourinho

Horário: Evento a partir das 15h

Ingressos: Valores conforme lote

Vendas: Plataforma de ingressos indicada pela produção

Samba Trator e convidados se apresentam gratuitamente na Praça das Artes

Samba Trator e convidados animam a Praça das Artes, no Pelourinho. - Foto: Divulgação

O projeto “Vem Sambar Mais Eu na Praça” ocupa a Praça das Artes, no Pelourinho, com uma tarde dedicada ao samba. A edição reúne Samba Trator, Dan Mocidade, Orisun e Conexão Negra. Com entrada gratuita, a iniciativa aproxima diferentes grupos da cena musical de Salvador e valoriza o espaço público como lugar de encontro entre artistas e público. O evento começa às 16h e integra a programação musical do Centro Histórico.

SERVIÇO

Data: 7 de novembro de 2026

Local: Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, Pelourinho

Horário: 16h

Ingressos: Gratuito

Point Trap reúne sete atrações no Largo Tereza Batista

O Largo Tereza Batista, no Pelourinho, recebe neste sábado, 7, uma programação dedicada ao trap, com apresentações de Biel Gomez, Suiky, Dash, Piaget, Corleone, Beactresss e Monkey Studio. O Point Trap reúne os sete nomes em uma noite musical que começa às 18h e segue até as 23h. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Ingra, com opções de inteira, meia-entrada e casadinha.

SERVIÇO

Data: 7 de novembro de 2026

Local: Largo Tereza Batista, Pelourinho

Horário: Das 18h às 23h

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 30 (casadinha)

Vendas: Site Ingra

Aila Menezes e convidados marcam lançamento da Mega Hits no Pelourinho

Mega Hits reúne O Pretinho, Criando Caso, Samba do Pá, Aila Menezes e Mr. Galiza no Pelourinho. - Foto: Divulgação

O Largo Pedro Archanjo recebe neste sábado, 7, o lançamento da Mega Hits, com uma programação gratuita que reúne cinco atrações musicais. A cantora Aila Menezes divide a agenda da noite com O Pretinho, Criando Caso, Samba do Pá e Mr. Galiza. O encontro acontece das 19h às 23h e integra a programação cultural dos largos do Pelourinho, que movimentam o Centro Histórico com diferentes expressões da música baiana ao longo do fim de semana.

SERVIÇO

Data: 7 de novembro de 2026

Local: Largo Pedro Archanjo, Pelourinho

Horário: Das 19h às 23h

Atrações: O Pretinho, Criando Caso, Samba do Pá, Aila Menezes e Mr. Galiza

Ingressos: Gratuito

Samba de Pretas celebra protagonismo feminino na Barroquinha

Samba de Pretas destaca a força feminina no samba, na Barroquinha. - Foto: Divulgação

O Café-Teatro Nilda Spencer recebe o Samba de Pretas, em mais uma programação da Ocupação Côro Comeu. O encontro destaca a presença feminina no samba e propõe uma apresentação dedicada à ancestralidade e à contribuição das mulheres para a música brasileira. Gratuito, o espetáculo integra uma agenda que amplia o acesso à cultura e fortalece a produção artística no Centro Histórico. A apresentação está marcada para as 20h.

SERVIÇO

Data: 7 de novembro de 2026

Local: Café-Teatro Nilda Spencer, Barroquinha

Horário: 20h

Ingressos: Gratuito

Luciano Calazans celebra 40 anos de música na CAIXA Cultural

Luciano Calazans comemora 40 anos de carreira na CAIXA Cultural Salvador. - Foto: Divulgação

O músico baiano Luciano Calazans inicia as comemorações de seus 40 anos de carreira com dois shows gratuitos na CAIXA Cultural Salvador. As apresentações acontecem no sábado e no domingo, com participações anunciadas de Alinne Rosa, Taís Nader, Armandinho Macedo e Roberto Mendes. Além dos concertos, a programação inclui um encontro com o público no sábado, às 15h, para discutir neurodiversidade e inclusão nos espaços de criação artística. Os espetáculos têm caráter solidário, com arrecadação de alimentos destinados ao Hospital Martagão Gesteira.

SERVIÇO

Data: 7 e 8 de novembro de 2026

Local: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Horário: Sábado, às 20h; domingo, às 19h

Ingressos: Gratuitos, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível

Informações: CAIXA Cultural Salvador

Quinteto da Bahia recebe Aiace no show “No íntimo”

Quinteto da Bahia divide o palco com a cantora Aiace no Teatro Gamboa. - Foto: Thomaz Rodrigues

O Quinteto da Bahia recebe a cantora Aiace neste sábado, 7, no Teatro Gamboa, para o espetáculo “No íntimo”, dentro do projeto “Quinteto Convida”. A apresentação aproxima a música de concerto do universo da música popular, explorando diferentes repertórios e possibilidades de interpretação, com atenção à diversidade da produção artística brasileira e à força da música nordestina. A formação reúne Lírida Lima e Edivonei Gonçalves nos violinos, Laís Guimarães na viola, Ítalo Nogueira no violoncelo e Rodolfo Lima no contrabaixo. O encontro propõe um diálogo entre a voz de Aiace e os instrumentos de cordas, valorizando a riqueza de sonoridades que atravessam a música brasileira.

SERVIÇO

Data: 7 de novembro de 2026

Local: Teatro Gamboa, Rua Gamboa de Cima, 3, Aflitos

Horário: 17h

Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 15 para transmissão virtual

Vendas: Canais oficiais do Teatro Gamboa

Casa do Chamego reúne forró e discotecagem no Santo Antônio

A Casa do Chamego realiza uma edição especial no Korin Efan, no Santo Antônio Além do Carmo. O encontro reúne Baile do Chamego, Forró da Gota e DJ Preta, com uma programação dedicada a diferentes expressões do forró. A festa aproxima o repertório tradicional do gênero de interpretações contemporâneas, em uma noite que valoriza a música nordestina e a dança. A abertura está marcada para as 19h.

SERVIÇO

Data: 7 de novembro de 2026

Local: Korin Efan, Santo Antônio Além do Carmo

Horário: 19h

Atrações: Baile do Chamego, Forró da Gota e DJ Preta

Ingressos: Valores conforme lote

Vendas: Canal de ingressos indicado pela produção

After Essencial prolonga programação musical após o AFROPUNK

O Cais Dourado recebe o After Essencial, festa realizada em parceria entre a Dendezeiro e os projetos Matriz e Showcase. A proposta é reunir artistas e DJs em uma noite que continua a movimentação cultural do sábado após os shows do AFROPUNK Brasil. A programação anuncia FUBU, Maremoto DJs, DAVS em parceria com VANDS, Paulilo com participação de Bloquinho Delas, Tago, Errari, KAI com DK, Wes e Puro Roxo. A festa começa às 22h, no Comércio.

SERVIÇO

Data: 7 de novembro de 2026

Local: Cais Dourado, Comércio

Horário: A partir das 22h

Ingressos: Valores conforme lote

Vendas: Canal oficial do After Essencial

Samba com Sal abre temporada na orla de Stella Maris

O Samba com Sal inicia sua temporada de verão neste sábado, na Barraca Odara, em Stella Maris. A festa tem como proposta combinar música e ambiente praiano, em uma programação que antecipa as atividades culturais da estação. O encontro começa às 16h e integra o movimento de eventos que voltam a ocupar diferentes espaços da orla de Salvador com a aproximação do verão.

SERVIÇO

Data: 7 de novembro de 2026

Local: Barraca Odara, Stella Maris

Horário: A partir das 16h

Ingressos: Valores conforme lote

Vendas: Ticketmaker

Classificação: 21 anos

TEATRO E DANÇA

“Akoko Lati Wa Ni” discute ancestralidade e existência negra

Espetáculo integra a programação da Mostra Sesc de Artes, no Pelourinho. - Foto: Divulgação

O Teatro Sesc-Senac Pelourinho recebe “Akoko Lati Wa Ni – Tempo de Ser”, espetáculo que aproxima teatro, música e dança para construir uma reflexão sobre ancestralidade, identidade e existência negra. A montagem integra a programação da Mostra Sesc de Artes e utiliza diferentes linguagens cênicas para abordar experiências de pertencimento, memória e reconhecimento cultural. A apresentação acontece às 19h30, no Pelourinho.

SERVIÇO

Data: 7 de novembro de 2026

Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho, Praça José de Alencar, 19

Horário: 19h30

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (credencial Sesc)

Classificação: 12 anos

Antonia Vilarinho apresenta “A Mulher Festa” em sessão única

Antonia Vilarinho leva palhaçaria e música ao palco da Casa Preta - Foto: Divulgação

A artista Antonia Vilarinho apresenta pela primeira vez em Salvador o espetáculo “A Mulher Festa”, na Casa Preta Espaço Cultural. A montagem combina palhaçaria, música, comicidade e referências afro-indígenas em uma criação que explora a multiplicidade das experiências femininas. Com mais de quatro décadas de trajetória nas artes, Antonia utiliza elementos da pesquisa que desenvolve sobre Palhaçaria de Terreiro e Corpo Mandinga. A apresentação constrói uma personagem que transita entre diferentes identidades, experiências e modos de ocupar o mundo.

SERVIÇO

Data: 7 de novembro de 2026

Local: Casa Preta Espaço Cultural, Rua Areal de Cima, 7, Dois de Julho

Horário: 18h

Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 18 (Clube Correio)

Vendas: Sympla

Classificação: 18 anos

“Um Fio Para Liberdade” aborda violência e silenciamento feminino

A Trupe7 leva ao palco do Solar Boa Vista a história da adolescente Lorena. - Foto: Divulgação

O espetáculo “Um Fio Para Liberdade”, da Trupe7, retorna ao Cine Teatro Solar Boa Vista com uma narrativa sobre a experiência de Lorena, adolescente que encontra na poesia uma forma de expressão. A personagem enfrenta conflitos familiares e uma realidade marcada por imposições e comportamentos machistas. A montagem utiliza o teatro para discutir abuso, opressão e as diferentes formas de violência que atingem meninas e mulheres. O trabalho integra uma proposta artística que também busca estimular o debate e a conscientização sobre o tema.

SERVIÇO

Data: 7 de novembro de 2026

Local: Cine Teatro Solar Boa Vista, Engenho Velho de Brotas

Horário: 19h

Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) ou entrada solidária mediante entrega de um pacote de absorventes, conforme regras da produção

Vendas: Sympla e bilheteria do teatro

Classificação: 14 anos

OUTRAS ATRAÇÕES

Feira Vegana Salvador celebra nove anos com programação cultural

A Feira Vegana Salvador realiza uma edição comemorativa de nove anos no Museu de Arte da Bahia. O encontro reúne expositores, iniciativas de economia criativa e atividades ligadas ao consumo consciente, além de atrações culturais abertas ao público. A programação acontece no sábado e no domingo, aproximando gastronomia, empreendedorismo e experiências coletivas em um dos espaços museológicos tradicionais da cidade.

SERVIÇO

Data: 7 e 8 de novembro de 2026

Local: Museu de Arte da Bahia, Avenida Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória

Horário: Das 11h às 19h

Ingressos: Gratuito

DOMINGO, 8

MÚSICA

Luiz Caldas apresenta espetáculo acústico com sessão extra no TCA

Luiz Caldas revisita sucessos da carreira no Teatro Castro Alves. - Foto: Divulgação

Luiz Caldas retorna à Sala Principal do Teatro Castro Alves com “Luiz Caldas Acústico”, espetáculo que revisita diferentes momentos de sua carreira e amplia o repertório para incluir clássicos da música popular brasileira e referências internacionais. Com novos arranjos, o cantor e multi-instrumentista explora outras possibilidades de interpretação para composições que marcaram sua trajetória. A apresentação das 17h teve os ingressos esgotados, levando à abertura de uma sessão extra, às 20h, no mesmo dia.

SERVIÇO

Data: 8 de novembro de 2026

Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Horário: 17h (sessão esgotada) e 20h (sessão extra)

Ingressos: Sessão extra com valores de R$ 180 e R$ 200 (inteira), conforme setor; meias de R$ 90 e R$ 100

Vendas: Sympla e bilheteria do TCA

Classificação: 12 anos

BenzaDeus recebe Lary em edição do Deu Benza no MAM

BenzaDeus recebe a cantora Lary em apresentação no MAM. - Foto: Divulgação

O grupo BenzaDeus desembarca em Salvador neste domingo, 8, com o projeto “Deu Benza”, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), a partir das 17h. A apresentação terá três horas de show e participação especial da cantora Lary, com quem o grupo lançou recentemente duas músicas no projeto “Benza Elas”. Criado em Brasília, o Deu Benza já realizou mais de dez edições e recebeu artistas como Marvvila, Timbalada, Suel, Kamisa 10, Fundo de Quintal e Psirico, reunindo samba, pagode e outros ritmos brasileiros. A estreia do projeto na capital baiana reforça a ligação do BenzaDeus com Salvador, cidade escolhida pelo grupo para a gravação de um audiovisual em 2025.

SERVIÇO

Data: 8 de novembro de 2026 (domingo)

Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), Comércio

Horário: A partir das 17h

Atrações: BenzaDeus, com participação especial de Lary

Ingressos: Valores conforme lote vigente

Vendas: Ticketmaker

Classificação: 16 anos

Marcos Clement revisita Raul Seixas em espetáculo musical

Marcos Clement interpreta clássicos de Raul Seixas no Teatro Sesc Casa do Comércio. - Foto: Pico Garcez / Divulgação

O Teatro Sesc Casa do Comércio recebe “Contando Raul Seixas – Músicas e Histórias do Maluco Beleza”, espetáculo comandado por Marcos Clement e pela banda Arapuka. O projeto completa 12 anos de circulação e propõe um percurso pela obra do artista baiano. A apresentação intercala canções conhecidas do repertório de Raul Seixas com histórias sobre sua trajetória. Marcos Clement será acompanhado por Zito Moura, Lorena Martins, Bruno Michel e Cesário Leone, em um encontro que valoriza a contribuição do músico para o rock brasileiro.

SERVIÇO

Data: 8 de novembro de 2026

Local: Teatro Sesc Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1109

Horário: 18h

Ingressos: Consultar valores por setor

Vendas: Bilheteria e canais oficiais do teatro

Aniversário da Bomfim Produções reúne samba e pagode no Cais Dourado

A Bomfim Produções comemora quatro anos de atuação no setor de entretenimento com uma festa no Cais Dourado. A programação reúne Noelson do Cavaco, Samba Trator, Príncipe e o grupo Tá na Mente. Com início previsto para as 13h, o encontro coloca no mesmo palco artistas ligados a diferentes vertentes do samba e do pagode. A celebração integra a programação musical do domingo na região do Comércio.

SERVIÇO

Data: 8 de novembro de 2026

Local: Cais Dourado, Comércio

Horário: A partir das 13h

Atrações: Noelson do Cavaco, Samba Trator, Príncipe e Tá na Mente

Ingressos: Valores conforme lote

Vendas: Meu Bilhete

02 Baianos reúne Ruan, Ravena e convidados no Pelourinho

Ruan e Ravena levam música ao Largo Tereza Batista, no Pelourinho. - Foto: Divulgação

O Largo Tereza Batista recebe neste domingo, 8, o projeto 02 Baianos, com shows de Ruan e Ravena e uma programação que reúne música e dança no Centro Histórico de Salvador. O encontro conta ainda com as participações de Flor Serena e Genard Melo, além do Aulão Cabrueira e do grupo de dança Nação Sol-Lá. Com entrada gratuita, a atividade acontece das 17h às 20h e integra a programação cultural dos largos do Pelourinho.

SERVIÇO

Data: 8 de novembro de 2026

Local: Largo Tereza Batista, Pelourinho

Horário: Das 17h às 20h

Atrações: Ruan e Ravena, Flor Serena, Genard Melo, Aulão Cabrueira e Nação Sol-Lá

Ingressos: Gratuito

Claudya Costta homenageia vozes negras no Teatro Gamboa

Claudya Costta apresenta o espetáculo “Acoustic Portal Afro Sonoro” neste domingo. - Foto: Divulgação

A cantora e escritora baiana Claudya Costta apresenta neste domingo, 8, o espetáculo “Acoustic Portal Afro Sonoro”, no Teatro Gamboa, em celebração ao Mês da Consciência Negra. O show revisita referências que marcaram sua trajetória artística, estabelecendo conexões entre diferentes gerações da música negra e suas contribuições para a cultura brasileira. Entre os nomes que inspiram o repertório estão Nina Simone, Elza Soares, Gilberto Gil, Alcione, Zezé Motta, Carlinhos Brown e Lazzo Matumbi. Em formato acústico, a apresentação explora sonoridades e narrativas relacionadas à memória, à ancestralidade e à afirmação cultural. A programação inclui ainda a exibição do videoclipe “Mergulho”, de Nayri, antes do espetáculo, e um bate-papo com a artista ao final.

SERVIÇO

Data: 8 de novembro de 2026

Local: Teatro Gamboa, Rua Gamboa de Cima, 3, Aflitos

Horário: 17h

Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 15 para transmissão virtual

Vendas: Canais oficiais do Teatro Gamboa

TEATRO E DANÇA

“Eclipse” leva mostra de chair dance ao Teatro SESI

O Teatro SESI Rio Vermelho recebe a sexta edição da Mostra de Chair Dance, intitulada “Eclipse”. O espetáculo utiliza a dança e a expressão corporal para desenvolver uma narrativa relacionada às fases da Lua e aos ciclos femininos. A apresentação reúne coreografias que exploram diferentes possibilidades de movimento e interpretação a partir da linguagem do chair dance, ampliando o espaço dedicado à modalidade na programação artística de Salvador.

SERVIÇO

Data: 8 de novembro de 2026

Local: Espaço Margareth Ayres, Teatro SESI Rio Vermelho

Horário: 19h30

Ingressos: R$ 30,00

Classificação: 14 anos

Vendas: Canais oficiais da organização

CULTURA POPULAR

Filhos de Gandhy promovem ensaio gratuito no Pelourinho

Filhos de Gandhy mantêm viva a tradição do afoxé no Pelourinho. - Foto: Divulgação

O Afoxé Filhos de Gandhy realiza um ensaio aberto ao público neste domingo, em sua sede, no Pelourinho. O encontro integra a preparação do grupo para o Carnaval de 2027 e oferece uma oportunidade de acompanhar de perto uma das expressões mais conhecidas da cultura afro-baiana. Com entrada gratuita, a programação destaca a música e as tradições do afoxé, aproximando moradores e visitantes de elementos que integram a história cultural de Salvador.

SERVIÇO

Data: 8 de novembro de 2026

Local: Sede do Afoxé Filhos de Gandhy, Pelourinho

Horário: 14h

Gratuito

EM CARTAZ

TEATRO E DANÇA

“O Estrangeiro” transforma obra de Camus em monólogo

Guilherme Leme Garcia leva a obra de Albert Camus ao palco do Teatro Sesc Casa do Comércio. - Foto: Divulgação

Guilherme Leme Garcia apresenta “O Estrangeiro”, espetáculo inspirado no romance de Albert Camus, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Com direção de Vera Holtz, a montagem leva ao palco reflexões sobre a existência humana, as convenções sociais e as contradições que atravessam a experiência individual. O trabalho coloca o ator diante do desafio de conduzir uma narrativa marcada pela relação entre o indivíduo e um mundo que frequentemente lhe parece estranho. O espetáculo tem apresentações na sexta-feira e no sábado.

SERVIÇO

Data: 6 e 7 de novembro de 2026

Local: Teatro Sesc Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1109

Horário: Sexta, às 20h; sábado, às 19h

Ingressos: Valores divulgados a partir de R$ 25

Vendas: Bilheteria e canais oficiais do Teatro Sesc Casa do Comércio

Classificação: 14 anos

Mateus Solano volta a Salvador com o monólogo “O Figurante”

Mateus Solano interpreta Augusto no monólogo “O Figurante”, no Teatro Faresi. - Foto: Antônio Filho

Depois de uma temporada de apresentações em 2025, Mateus Solano retorna a Salvador com “O Figurante”, espetáculo em que interpreta Augusto, um profissional do audiovisual habituado a ocupar posições secundárias nas histórias de outras pessoas. Com direção de Miguel Thiré e dramaturgia desenvolvida em colaboração com Isabel Teixeira, a montagem acompanha o personagem quando ele começa a questionar sua rotina e a própria existência. O trabalho discute identidade, reconhecimento e a dificuldade de assumir o protagonismo da própria vida. As apresentações acontecem no sábado e no domingo, no Teatro Faresi.

SERVIÇO

Data: 7 e 8 de novembro de 2026

Local: Teatro Faresi, Ondina

Horário: Sábado, às 19h; domingo, às 18h

Ingressos: Valores a partir de R$ 70 em divulgação consultada; verificar lote atualizado

Vendas: Bilheteria do Teatro Faresi e plataforma indicada pela produção

Cia Baiana de Patifaria comemora 40 anos com “A Vida é um Cabaré!”

Cia Baiana de Patifaria leva humor e música ao palco do Teatro Módulo. - Foto: Divulgação

A Companhia Baiana de Patifaria segue em temporada no Teatro Módulo com “A Vida é um Cabaré!”, espetáculo que integra as comemorações pelos 40 anos de trajetória do grupo. A montagem combina música ao vivo, comédia de erros e crítica social. Na fictícia província de Utopia, as irmãs Dalva e Dolores precisam encontrar uma solução para evitar o fechamento do Teatro Pindorama, espaço herdado da família. A chegada de novos personagens transforma a tentativa de salvar o teatro em uma sucessão de conflitos, interesses e situações de humor. Com direção de Daniel Marques, a peça tem dramaturgia de Vini Morais e Lelo Filho.

SERVIÇO

Data: 7 de novembro de 2026, com temporada aos sábados até 21 de novembro

Local: Teatro Módulo, Avenida Professor Magalhães Neto, 1177, Pituba

Horário: 19h

Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria do teatro

Classificação: 10 anos

“Nilda: Uma Mulher Retada” encerra temporada no Vila Velha

Andréa Elia revive a trajetória de Nilda Spencer no Teatro Vila Velha. - Foto: Divulgação

O espetáculo “Nilda: Uma Mulher Retada” encerra neste domingo sua temporada no Teatro Vila Velha. Interpretada por Andréa Elia, a personagem revisita a vida e a trajetória de Nilda Spencer, artista que construiu uma importante contribuição para o teatro baiano. Com texto de Marcos Uzel e direção de Márcio Meirelles, a montagem apresenta diferentes dimensões da atuação de Nilda como atriz, professora e diretora, recuperando episódios de sua trajetória profissional e pessoal.

SERVIÇO

Data: 6, 7 e 8 de novembro de 2026

Local: Teatro Vila Velha, Passeio Público, Campo Grande

Horário: 19h

Ingressos: Consultar lote atualizado

Vendas: Canais oficiais do Teatro Vila Velha

“Idas e Vindas Secas” transforma o sertão em linguagem cênica

Cia Buffa combina palhaçaria e teatro de animação na Sala do Coro do TCA. - Foto: Divulgação

Inspirado em “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, o espetáculo “Idas e Vindas Secas” segue em temporada na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Com direção e dramaturgia de Joice Aglae, a montagem da Cia Buffa utiliza elementos de palhaçaria, circo, cinema mudo e teatro de animação. A obra não propõe uma adaptação literal do romance. Em vez disso, aproxima o universo narrativo de Graciliano de uma linguagem visual e corporal que discute as diferentes formas de aridez presentes nas relações humanas. As apresentações contam com audiodescrição.

SERVIÇO

Data: 6, 7 e 8 de novembro de 2026, com outras apresentações até o dia 15

Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Horário: 20h; na sexta-feira também há sessões às 10h e 15h

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria do TCA

Classificação: Livre

CINEMA E AUDIOVISUAL

Festival de Cinema Francês do Brasil segue com sessões em Salvador

Cine Glauber Rocha, um dos espaços que recebem o Festival de Cinema Francês. - Foto: Secom/Prefeitura de Salvador

O Festival de Cinema Francês do Brasil continua sua programação na capital baiana, com uma seleção de produções que apresenta diferentes perspectivas do audiovisual francês contemporâneo. A mostra amplia a oferta de cinema fora do circuito comercial convencional e inclui exibições no Cine Glauber Rocha. A programação segue até 11 de novembro, com horários e filmes organizados conforme as sessões anunciadas pelos cinemas participantes.

SERVIÇO

Data: Até 11 de novembro de 2026

Local: Cine Glauber Rocha e cinemas participantes em Salvador

Horário: Conforme sessões de cada unidade

Ingressos: Valores conforme cinema e sessão

Vendas: Bilheterias e canais oficiais dos cinemas

EXPOSIÇÕES E ARTES VISUAIS

“Atlântico Sertão” reúne mais de 80 artistas no Museu de Arte da Bahia

“Atlântico Sertão” reúne diferentes expressões artísticas no Museu de Arte da Bahia. - Foto: Estúdio Valente

O Museu de Arte da Bahia recebe “Atlântico Sertão”, exposição realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil que reúne obras de mais de 80 artistas, em sua maioria das regiões Norte e Nordeste. A mostra estabelece conexões entre dois territórios frequentemente tratados como opostos, o Atlântico e o sertão, a partir de questões como memória, deslocamento, ancestralidade e resistência. Com pinturas, esculturas, fotografias, vídeos e instalações, a exposição amplia o debate sobre direitos humanos e a relação entre arte, história e território. O projeto tem curadoria de Marcelo Campos, Ariana Nuala, Amanda Rezende, Jean Carlos Azuos, Rita Vênus e Thayná Trindade.

SERVIÇO

Data: Até 29 de janeiro de 2027, conforme texto oficial da exposição

Local: Museu de Arte da Bahia, Avenida Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória

Horário: Terça a domingo, das 10h às 18h

Ingressos: Gratuito

“Narrativas da Beleza” revela produção artística do Subúrbio Ferroviário

Obras de 15 artistas revelam diferentes olhares sobre o Subúrbio Ferroviário. - Foto: Divulgação | Manuela Cavadas

A CAIXA Cultural Salvador recebe, até 17 de janeiro de 2027, a exposição gratuita “Narrativas da Beleza”, realizada pelo Acervo da Laje, museu-casa-escola fundado em 2010, no bairro de São João do Cabrito. Reunindo obras de 15 artistas, a mostra valoriza a memória, as paisagens, os saberes e a produção artística do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Com curadoria de José Eduardo Ferreira Santos e Vilma Santos, e curadoria adjunta de Renata da Silva Cardoso, a exposição está organizada em quatro núcleos: “Subúrbio: memória e futuro”, “Natureza sagrada e em disputa”, “Mulheres do Subúrbio” e “Ex-votos e nossos sagrados”. O percurso reúne referências ao mar, à pesca, à mariscagem, ao Parque São Bartolomeu, ao protagonismo feminino e às manifestações de fé do território. Entre os artistas participantes estão Ana D'boa, Bruno Costa, Daniele Rodrigues, Débora Santos, Marina Muniz, Roxinha Lisboa e Zé di Cabeça. A iniciativa amplia o trabalho de preservação da memória desenvolvido pelo Acervo da Laje e destaca a diversidade da criação artística produzida nas comunidades suburbanas.

SERVIÇO

Data: De 5 de novembro de 2026 a 17 de janeiro de 2027

Local: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Horário: Terça-feira a domingo, das 9h às 18h

Ingressos: Gratuito

Classificação: Livre

Acessibilidade: Acesso para pessoas com deficiência

“3 Obás de Xangô” aproxima arte e memória afro-baiana

Mostra homenageia Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi na CAIXA Cultural. - Foto: Ricardo Prado

A CAIXA Cultural Salvador, na unidade Pelourinho, apresenta “3 Obás de Xangô”, exposição dedicada à relação entre Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi com a cultura afro-baiana e o Ilê Axé Opô Afonjá. A mostra reúne diferentes linguagens artísticas e apresenta reflexões sobre a contribuição dessas personalidades para a valorização das tradições afro-brasileiras. O percurso estabelece conexões entre literatura, artes visuais, música e religiosidade, destacando a influência dessas expressões na formação cultural da Bahia.

SERVIÇO

Data: Até 6 de dezembro de 2026

Local: CAIXA Cultural Salvador, Rua do Saldanha, 14, Pelourinho

Horário: Terça a domingo, das 9h às 18h, segundo a CAIXA

Ingressos: Gratuito

Roxinha Lisboa apresenta “Meu Brasil Interior” na CAIXA Cultural

Roxinha Lisboa apresenta suas pinturas inspiradas na cultura e no cotidiano do sertão. - Foto: Divulgação

A artista popular alagoana Roxinha Lisboa apresenta, na CAIXA Cultural Salvador, a exposição “Meu Brasil Interior”, que reúne mais de 60 produções relacionadas à memória, ao cotidiano e às paisagens do sertão. Natural de Lagoa de Pedra, em Alagoas, Roxinha começou a pintar na maturidade e encontrou na arte uma forma de registrar experiências, afetos e manifestações culturais do interior brasileiro. Com o tema “Mãos que Tecem o Futuro”, a mostra destaca a relação entre criação artística, trabalho, autonomia feminina e transformação social. Suas pinturas, marcadas por cores vibrantes, personagens e celebrações populares, integram o universo da arte naïf contemporânea brasileira.

SERVIÇO

Data: Até 22 de novembro de 2026

Local: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Horário: Terça a domingo, das 9h às 18h

Ingressos: Gratuito

Classificação: Livre

“De papel crepom e prata” revela outros olhares sobre a Caatinga

Imagem da Caatinga integra a exposição fotográfica de Marcos Cajaíba no Teatro Gamboa. - Foto: Divulgação

O Teatro Gamboa recebe, na Galeria Jayme Figura, a exposição gratuita “‘De papel crepom e prata’: uma exposição fotoetnográfica da caatinga”, do pesquisador Marcos Cajaíba. A mostra, aberta em 4 de novembro, é um desdobramento visual de sua tese de doutorado e propõe uma reflexão sobre as representações frequentemente associadas à Caatinga. Em vez de reproduzir imagens do sertão relacionadas exclusivamente à seca e às dificuldades sociais, o trabalho destaca as belezas, riquezas, singularidades e potencialidades desse território. A exposição apresenta a Caatinga como um socioecossistema constituído também por relações culturais e simbólicas, convidando o público a reconhecer outras dimensões da paisagem e das experiências de seus habitantes.

SERVIÇO

Data: Em cartaz até fevereiro de 2027

Local: Galeria Jayme Figura, foyer do Teatro Gamboa, Rua Gamboa de Cima, 3, Aflitos

Ingressos: Gratuito

Visitação: Horários a consultar com o Teatro Gamboa

36ª Bienal de São Paulo apresenta itinerância no MUNCAB

O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira recebe a itinerância da 36ª Bienal de São Paulo, intitulada “Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática”. A exposição reúne obras que estabelecem conexões entre experiências da diáspora africana, território, deslocamento e produção artística contemporânea. A etapa de Salvador tem curadoria de Thiago de Paula Souza e Keyna Eleison e reúne artistas como Alberto Pitta, Antonio Társis, Nádia Taquary, Ming Smith e Márcia Falcão, entre outros. A exposição integra o programa de circulação da Bienal por diferentes cidades.

SERVIÇO

Data: Até 29 de novembro de 2026

Local: MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico

Horário: Terça a domingo, das 10h às 17h, com último acesso às 16h30

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); gratuito às quartas e domingos

Vendas: Sympla e bilheteria do museu

“Padê Onã” transforma madeira de demolição em esculturas monumentais

Foto: Daniel Cerqueira

O artista visual Sandro Aiyê apresenta “Padê Onã – Encontrar Caminhos”, exposição que reúne sete esculturas de grandes dimensões produzidas com madeira de demolição. A mostra, em cartaz no MUNCAB, tem curadoria de Jamile Coelho e Jil Soares. As obras investigam relações entre matéria, memória e transformação. A exposição utiliza referências a Exu como princípio de movimento e abertura de caminhos, propondo um diálogo entre a escultura contemporânea e elementos simbólicos da cultura afro-brasileira.

SERVIÇO

Data: Até 13 de janeiro de 2027

Local: MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico

Horário: Terça a domingo, das 10h às 17h

Ingressos: Gratuito às quartas e domingos; demais dias conforme bilheteria

Vendas: Canais oficiais do MUNCAB

“OMI TUTU” estabelece conexões entre água, memória e ancestralidade

Hariel Revignet explora a relação entre água e ancestralidade em exposição no MUNCAB. - Foto: Lucas Almeida Souza

A artista Hariel Revignet apresenta “OMI TUTU – Água Fresca”, exposição que investiga relações simbólicas e culturais ligadas à água, à ancestralidade e às experiências afro-diaspóricas. Com curadoria de Jamile Coelho, a mostra estabelece conexões entre referências culturais do Brasil e do Gabão, propondo uma reflexão sobre os significados da água em diferentes territórios e tradições. O trabalho integra a programação de artes visuais do MUNCAB.

SERVIÇO

Data: Em cartaz até 14 de fevereiro de 2027, conforme divulgação consultada

Local: MUNCAB, Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico

Horário: Terça a domingo, das 10h às 17h

Ingressos: Consultar bilheteria; entrada gratuita no museu às quartas e domingos

“MAM no TCA” recupera relação histórica com Lina Bo Bardi

Foto: Thuane Maria

O Foyer do Teatro Castro Alves recebe “MAM no TCA – Ocupação Lina Bo Bardi”, mostra que recupera a relação histórica entre o Museu de Arte Moderna da Bahia e o complexo cultural do Campo Grande. A exposição apresenta aspectos da atuação de Lina Bo Bardi e do período em que o museu funcionou nas instalações do TCA, entre 1960 e 1963. A proposta valoriza a memória institucional e a contribuição da arquiteta para o desenvolvimento de espaços dedicados à arte e à cultura na Bahia.

SERVIÇO

Data: Até 20 de dezembro de 2026

Local: Foyer do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Horário: Consultar horários de visitação do TCA

Ingressos: Gratuito