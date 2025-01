Bell Marques fala da expectativa para Festival Virada Salvador

Bell Marques é atração no Festival Virada Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Um dos artistas mais esperados da noite, Bell Marques falou da sua expectativa de cantar na segunda noite do Festival Virada Salvador, que acontece neste sábado, 28, na Arena O Canto da Cidade, na Orla da Boca do Rio.

Leia Mais:

>>> Público revela expectativa para segundo dia da Virada Salvador

>>> Olodum abre 2º dia do Virada Salvador e destaca importância de gênero

>>> Passapusso e Larissa Luz defendem valorização a novos artistas baianos

"Salvador é sempre muito prazerosa, eu adoro realmente cantar em Salvador. Estou com um repertório bem bacana esse ano, muito diferente do ano passado, eu estou com muitas músicas novas, apresentando muitas músicas novas esse ano", comentou.

O artista também revelou que hoje vai ensinar a canção 'Se você tá com Bel'. "Vou ensinar a todo mundo, porque é muito divertida, e acho que vai ser uma noite incrível pra mim".

Nesta noite já passaram pelo palco principal, Olodum e Psirico. O público ainda vai curtir Bell Marques, João Gomes e Thiago Aquino.