AGENDA CULTURAL
BK’, Zé Felipe e Festival Afrofuturismo marcam feriadão em Salvador
NEOJIBA, Ilê Aiyê, samba e atrações gratuitas completam o roteiro de 19 a 22
O feriadão da Consciência Negra reúne em Salvador, de quinta-feira, 19, a domingo, 22, shows de rap, arrocha e samba, concerto internacional, dança, teatro e exposições. BK’ revisita os dez anos de “Castelos & Ruínas”, Zé Felipe divide a festa “Uma Por Ano” com convidados, e as pianistas francesas Katia e Marielle Labèque se apresentam com a Orquestra NEOJIBA.
No Centro Histórico, o Festival Afrofuturismo relaciona tecnologia e ancestralidade, enquanto o novo espaço do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) abre com uma mostra sobre o Ilê Aiyê. A programação inclui ainda apresentações gratuitas no Pelourinho, no Rio Vermelho e em outros pontos da cidade, além de espetáculos que destacam a produção artística negra. Confira os principais eventos selecionados pela Agenda Cultural do Portal A TARDE.
QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
MÚSICA
BK’ celebra dez anos de “Castelos & Ruínas” na Arena A TARDE
O rapper BK’ apresenta nesta quinta-feira, 19, em Salvador, o espetáculo comemorativo dos dez anos de “Castelos & Ruínas”. O show revisita o álbum que marcou sua trajetória no rap nacional e será realizado na Arena A TARDE, no Caminho das Árvores. A apresentação integra a programação musical da véspera do feriado da Consciência Negra.
SERVIÇO
Evento: BK’ — “Castelos & Ruínas 10 Anos”
Data e horário: Quinta-feira, 19 de novembro de 2026, às 20h
Local: Arena A TARDE, Rua Professor Milton Cayres de Brito, Caminho das Árvores, Salvador
Ingressos: Valores a consultar no lote disponível
Vendas: Eventim
Classificação: Consultar a plataforma de ingressos
Zé Felipe recebe Léo Santana, Felipe Amorim e Rogerinho em festa na Calçada
Zé Felipe desembarca em Salvador nesta quinta-feira, 19, com a festa “Uma Por Ano”, projeto que realiza uma edição anual em cada cidade por onde passa. Na Casa Pia de São Joaquim, o cantor recebe Léo Santana, Felipe Amorim e Rogerinho, reunindo diferentes vertentes da música popular brasileira. O encontro também prevê a primeira apresentação conjunta ao vivo de “Ai, Bebê”, parceria recente de Zé Felipe e Felipe Amorim. A festa acontece na véspera do feriado da Consciência Negra.
SERVIÇO
Evento: Uma Por Ano — Zé Felipe, Léo Santana, Felipe Amorim e Rogerinho
Data e horário: Quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Acesso a partir das 21h; início anunciado às 22h
Local: Casa Pia de São Joaquim, Avenida Jequitaia, 375, Calçada, Salvador
Ingressos: R$ 150, mais taxa de R$ 18, no lote consultado
Vendas: TicketMaker
Classificação: 18 anos
Irmãs Labèque estreiam em Salvador com concerto do NEOJIBA e homenagem histórica
As pianistas francesas Katia e Marielle Labèque fazem sua primeira apresentação em Salvador nesta quinta-feira, 19, ao lado da Orquestra NEOJIBA, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. Sob regência de Eduardo Salazar, as irmãs interpretam o Concerto para dois pianos e orquestra, de Francis Poulenc, ao lado dos jovens músicos baianos. A noite também será marcada pela entrega da Medalha Villa-Lobos 2026 ao NEOJIBA, distinção da Academia Brasileira de Música concedida pela primeira vez a uma instituição. O programa contempla ainda obras de Heitor Villa-Lobos e Dmitri Shostakovich.
SERVIÇO
Evento: Orquestra NEOJIBA com Katia e Marielle Labèque — Medalha Villa-Lobos 2026
Data e horário: Quinta-feira, 19 de novembro de 2026, às 20h
Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Praça Dois de Julho, Campo Grande, Salvador
Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)
Vendas: Sympla e bilheteria do TCA. Informações no site oficial do teatro
Classificação: Consultar o teatro
Tiganá Santana reúne música e poesia em apresentação no Pelourinho
O cantor, compositor e pesquisador Tiganá Santana apresenta “Conta Suas Poéticas” nesta quinta-feira, 19, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho. O espetáculo aproxima canção, linguagem e memória em um repertório que dialoga com experiências afro-atlânticas. A apresentação integra a programação da 22ª Mostra Sesc de Artes — Aldeia Pelourinho e as comemorações dos 80 anos do Sesc, ampliando as atividades culturais dedicadas à ancestralidade na véspera do feriado.
SERVIÇO
Evento: Tiganá Santana — “Conta Suas Poéticas”
Data e horário: Quinta-feira, 19 de novembro de 2026, às 19h30
Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho, Praça José de Alencar, 19, Pelourinho, Salvador
Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (credencial Sesc)
Vendas: Sympla e bilheteria do teatro
Classificação: Livre
SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
MÚSICA
Milsinho Toque Dez, Devinho Novaes e Netto Brito comandam festival de arrocha no Wet
O arrocha é o destaque do evento Na Máxima In Salvador, que acontece nesta sexta-feira, 20, a partir das 19h, no Wet Eventos, na Avenida Paralela. A programação reúne Milsinho Toque Dez, Silfarley, Netto Brito, Devinho Novaes e Simone Morena. Após os shows no palco principal, Milsinho assume um paredão musical para dar continuidade à festa durante a madrugada.
SERVIÇO
Evento: Na Máxima In Salvador, com Milsinho Toque Dez, Silfarley, Netto Brito, Devinho Novaes e Simone Morena
Data e horário: Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, às 19h
Local: Wet Eventos, Avenida Luís Viana Filho, Paralela, Salvador
Ingressos: Arena: R$ 80 (meia), R$ 90 (solidário), R$ 160 (inteira) e R$ 140 (casadinha para duas pessoas). Frontback: de R$ 160 a R$ 320 por ingresso. Open Bar: R$ 340. Valores do lote consultado, sem taxas
Vendas: Bilhetify e lojas do Pida
Classificação: 16 anos
Alex Maxx, Patrulha do Samba e Lu Costa abrem ensaios gratuitos no Pelourinho
O projeto Raízes estreia sua temporada de ensaios de verão nesta sexta-feira, 20, às 18h, na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, no Pelourinho. O encontro reúne Alex Maxx, Patrulha do Samba e Lu Costa, três nomes ligados à trajetória do pagode baiano. Com entrada gratuita, a programação abre uma série de quatro apresentações previstas até janeiro de 2027, com repertório dedicado à música popular produzida na Bahia.
SERVIÇO
Evento: Ensaios de Verão Raízes, com Alex Maxx, Patrulha do Samba e Lu Costa
Data e horário: Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, a partir das 18h
Local: Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, Pelourinho, Salvador
Ingressos: Gratuito
Informações: (71) 99414-0018
Banjo Novo celebra ancestralidade e resistência do samba no MAM
O Banjo Novo realiza uma edição especial do projeto nesta sexta-feira, 20, no Museu de Arte Moderna da Bahia, no Solar do Unhão. Batizado de “Manifesto Banjo Novo”, o encontro é dedicado à ancestralidade e à história do samba, em uma programação que marca o Dia da Consciência Negra. Parte da arrecadação será destinada à Sociedade Protetora dos Desvalidos, instituição fundada em Salvador no século XIX, que atua na defesa e valorização da população negra.
SERVIÇO
Evento: Manifesto Banjo Novo
Data e horário: Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, às 15h
Local: Museu de Arte Moderna da Bahia, Avenida Lafayete Coutinho, s/n, Solar do Unhão, Comércio, Salvador
Informações: Instagram @banjo_novo
FESTIVAIS E CULTURA NEGRA
Festival Afrofuturismo reúne debates, arte e tecnologia no Centro Histórico
A oitava edição do Festival Afrofuturismo movimenta o Centro Histórico de Salvador nesta sexta-feira, 20, e sábado, 21, com programação gratuita. Promovido pela Vale do Dendê, o evento tem como tema “Os Algo-Ritmos das Florestas” e reúne debates, oficinas, apresentações culturais e encontros sobre tecnologia, ancestralidade, sustentabilidade e economia criativa. Entre os convidados estão Grazi Mendes, Ana Paula Xongani e Ubiraci Pataxó. No sábado, às 22h, o grupo indígena Suraras do Tapajós apresenta um show de carimbó no Largo Quincas Berro d’Água.
SERVIÇO
Data: 20 e 21 de novembro de 2026
Local: Casa Vale do Dendê, Largo Tereza Batista e Largo Quincas Berro d’Água, Pelourinho
Horário: Programação a partir das 9h; painéis a partir das 10h
Ingressos: Gratuito
Inscrições: Site oficial do festival, conforme disponibilidade
CULTURA POPULAR E MANIFESTAÇÕES
Caminhada da Liberdade leva celebração da consciência negra do Curuzu ao Pelourinho
A 23ª Caminhada da Liberdade acontece nesta sexta-feira, 20, com saída da Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aiyê, no Curuzu, em direção ao Pelourinho. A mobilização integra as celebrações do Dia da Consciência Negra e reúne participantes de movimentos sociais, organizações culturais e representantes de diferentes comunidades. O percurso destaca a história de resistência negra em Salvador e a importância do bairro da Liberdade nessa trajetória.
SERVIÇO
Evento: 23ª Caminhada da Liberdade
Data e horário: Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, a partir das 13h
Local: Saída da Senzala do Barro Preto, Rua Direta do Curuzu, 228, Liberdade, em direção ao Pelourinho
Ingressos: Gratuito
Acesso: Participação livre
Marcha Zumbi e Dandara percorre o Centro de Salvador
A 47ª Marcha Zumbi e Dandara da Consciência Negra será realizada nesta sexta-feira, 20, a partir das 16h, com saída do Campo Grande e percurso em direção à Praça Castro Alves. Organizada pela Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen), a manifestação reúne movimentos e organizações comprometidos com a luta antirracista. A edição deste ano presta homenagens a Maria Felipa e ao escritor e ativista Abdias do Nascimento.
SERVIÇO
Evento: 47ª Marcha Zumbi e Dandara da Consciência Negra
Data e horário: Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, às 16h
Local: Saída do Campo Grande, com percurso até a Praça Castro Alves, Centro de Salvado
Ingressos: Gratuito
Acesso: Participação livre
TEATRO E HUMOR
Marco Luque apresenta quatro personagens em curta temporada no Teatro Faresi
O humorista Marco Luque retorna a Salvador com “É Disso Que Eu Tô Falando”, em apresentações na sexta-feira, 20, e no sábado, 21, às 21h, no Teatro Faresi, em Ondina. O espetáculo reúne Jackson Faive, Mustafary, Mary Help e Silas Simplesmente em novas situações, com mudanças de personagem, sotaques e improvisações. A criação e a direção são assinadas pelo próprio artista e por Guilherme Rocha.
SERVIÇO
Evento: Marco Luque — “É Disso Que Eu Tô Falando”
Data e horário: Sexta-feira, 20, e sábado, 21 de novembro de 2026, às 21h
Local: Teatro Faresi, Avenida Oceânica, 2.717, Ondina, Salvador
Ingressos: Plateia: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia) e R$ 100 (solidário, com doação de 1 kg de alimento). Plateia VIP: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia)
Vendas: Sympla e bilheteria do Teatro Faresi
Frank Menezes encerra temporada de “Aleluia” no Teatro Módulo
Frank Menezes apresenta nesta sexta-feira, 20, a última sessão anunciada da temporada de novembro de “Aleluia”, no Teatro Módulo, na Pituba. Dirigida por Marcelo Praddo, a comédia solo acompanha Aleluia Eulália das Neves, dona de casa que, após dedicar a vida à família, decide confrontar suas frustrações e desejos. A montagem utiliza o humor para discutir a invisibilidade feminina e a sobrecarga do trabalho doméstico.
SERVIÇO
Evento: “Aleluia”, com Frank Menezes
Data e horário: Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, às 20h
Local: Teatro Módulo, Avenida Professor Magalhães Neto, 1.177, Pituba, Salvador
Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 48 (solidário, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível)
Vendas: Bileto/Sympla e bilheteria do teatro
Classificação: 16 anos
DANÇA
Jornada de Dança apresenta 12 obras gratuitas na Mostra INVEX
A 16ª Jornada de Dança da Bahia apresenta a Mostra INVEX nesta sexta-feira, 20, às 20h, no Espaço Xisto Bahia. A seleção reúne 12 criações de dança contemporânea, jazz, balé, danças urbanas e afro-diaspóricas. Dez trabalhos são da Bahia, enquanto outros dois vêm do Rio de Janeiro e de São Paulo. A programação inclui solos, duos e apresentações coletivas, reunindo artistas independentes, companhias e projetos de formação.
SERVIÇO
Evento: Mostra INVEX — 16ª Jornada de Dança da Bahia
Data e horário: Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, às 20h
Local: Espaço Xisto Bahia, Rua General Labatut, 27, Barris, Salvador
Ingressos: Gratuito
Reservas: Sympla, sujeito à disponibilidade
Classificação: Livre
FESTIVAIS
Festival Beiru das Artes Negras ocupa ruas de Tancredo Neves com apresentações gratuitas
O 7º Festival Beiru das Artes Negras (FESTBAN) leva música, dança, capoeira e intervenções artísticas ao bairro de Tancredo Neves durante o feriadão. Organizado pelo Instituto de Formação em Arte (IFÁ), o evento apresenta trabalhos de coletivos negros e promove encontros sobre memória e ancestralidade. Entre sexta-feira, 20, e domingo, 22, a programação ocupa ruas, espaços comunitários e o Largo do Arvoredo, com acesso gratuito.
Programação do feriadão
20 e 21 de novembro: Mostra Rua, com intervenções artísticas em diferentes pontos do Beiru/Tancredo Neves.
21 de novembro: Giras Temáticas no Terreiro São Roque. Das 9h às 12h, o debate “História de Beiru: Quem Conta a História de Beiru?” reúne Tata Ndenge e Mam’etu Lubanzu, com mediação de Juliana Monique. Das 14h às 17h, “Quem Mantém Esse Legado?” reúne Jean Costa Santos e Jonas Paz, com mediação de Mam’etu Ndenge Uandala Kumona.
22 de novembro: Mostra Palco no Largo do Arvoredo, com apresentações de 11 grupos de capoeira, música, dança afro e artes cênicas.
SERVIÇO
Evento: 7º Festival Beiru das Artes Negras — FESTBAN
Data e horário: De sexta-feira, 20, a domingo, 22 de novembro de 2026. Giras Temáticas no sábado, das 9h às 12h e das 14h às 17h; demais horários não informados na programação geral
Local: Ruas e espaços comunitários do Beiru/Tancredo Neves, Terreiro São Roque e Largo do Arvoredo, Salvador
Ingressos: Gratuito
Acesso: Livre às atividades públicas.
Informações: @ifa.arte
MÚSICA E CULTURA POPULAR
Coletivo Pra Gira Girar homenageia Os Tincoãs com participação de Juçara Marçal
A CAIXA Cultural Salvador recebe, entre sexta-feira, 20, e domingo, 22, o espetáculo “Pra Gira Girar: uma celebração a Os Tincoãs”. O coletivo formado por Álvaro Lancellotti, Alan de Deus, Michele Leal e Pedro Costa revisita canções como “Cordeiro de Nanã”, “Atabaque Chora” e “Deixa a Gira Girar”. As sessões de sábado terão participação especial de Juçara Marçal, e o projeto também oferece uma oficina musical gratuita no domingo.
SERVIÇO
Evento: “Pra Gira Girar: uma celebração a Os Tincoãs”
Data e horário: Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, às 20h; sábado, 21, às 17h e às 20h; domingo, 22, às 19h. Oficina gratuita “Canto, Toco e Danço para Curar” no domingo, das 16h às 17h
Local: CAIXA Cultural Salvador, Unidade Carlos Gomes, Rua Carlos Gomes, 57, Centro
Ingressos: Espetáculo: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia, conforme condições da CAIXA). Oficina gratuita
Vendas: Bilheteria e canais oficiais da CAIXA Cultural
Classificação: Livre
Maracatu Ventos de Ouro recebe mestre pernambucano em cortejo no Pelourinho
O Maracatu Ventos de Ouro promove nesta sexta-feira, 20, uma Noite Cultural Novembro Negro com participação do mestre Chacon Viana, da Nação Porto Rico, de Pernambuco. O encontro aproxima tradições de maracatu de Salvador e Recife, com música, dança e valorização da ancestralidade afro-brasileira. A programação começa às 19h com um cortejo gratuito pelas ruas do Pelourinho. As apresentações acontecem no Largo Pedro Archanjo, com acesso mediante ingresso.
SERVIÇO
Evento: Noite Cultural Novembro Negro — Maracatu Ventos de Ouro e Mestre Chacon Viana
Data e horário: Sexta-feira, 20 de novembro de 2026. Cortejo às 19h; apresentações a partir das 20h
Local: Ruas do Pelourinho e Largo Pedro Archanjo, Centro Histórico, Salvador
Ingressos: Cortejo gratuito. Apresentações: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
Vendas: Sympla
Classificação: Livre
SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
DANÇA
Balé Folclórico da Bahia retorna ao TCA com quatro coreografias em homenagem à cultura afro-brasileira
O Balé Folclórico da Bahia apresenta “O Balé Que Você Não Vê” no sábado, 21, e no domingo, 22, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. A montagem reúne “Bolero”, de Carlos Durval; “Okan”, de Nildinha Fonseca; “2-3-8”, de Slim Mello; e “Afixirê”, de Rosângela Silvestre. Criado em 2022, o espetáculo retorna ao palco com mudanças no elenco e ajustes coreográficos, durante as celebrações do Mês da Consciência Negra.
SERVIÇO
Evento: “O Balé Que Você Não Vê”, com o Balé Folclórico da Bahia
Data e horário: Sábado, 21 de novembro de 2026, às 20h, e domingo, 22, às 19h
Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Praça Dois de Julho, Campo Grande, Salvador
Ingressos: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia), nas filas de maior valor; R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), nas demais filas anunciadas. Valores sujeitos à disponibilidade
Vendas: Bileto/Sympla
Classificação: Livre
Balé Teatro Castro Alves apresenta “Você Sabia?” ao ar livre no Rio Vermelho
O Balé Teatro Castro Alves (BTCA) participa da 16ª Jornada de Dança da Bahia neste sábado, 21, com a apresentação gratuita de “Você Sabia?”, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho. A atividade integra a mostra artística da jornada, que ocupa diferentes espaços de Salvador com espetáculos, intervenções e encontros entre criadores. A sessão ao ar livre permite que o público acompanhe o trabalho da companhia sem necessidade de reserva antecipada.
SERVIÇO
Evento: “Você Sabia?”, com o Balé Teatro Castro Alves
Data e horário: Sábado, 21 de novembro de 2026, às 16h
Local: Largo da Mariquita, Rio Vermelho, Salvador
Ingressos: Gratuito
Acesso: Livre, sem reserva
Classificação: Livre
EXPOSIÇÕES E ARTES VISUAIS
CCBB Salvador abre as portas com exposição dedicada à trajetória do Ilê Aiyê
O Centro Cultural Banco do Brasil abre neste sábado, 21, a primeira etapa de sua sede no Palácio da Aclamação, com a exposição inédita “Nação Ilê”. A mostra homenageia a trajetória do Ilê Aiyê, primeiro bloco afro do Brasil, fundado em 1974, no Curuzu.
Com obras de 30 artistas brasileiros e internacionais, a exposição aborda a influência estética, política e cultural do bloco, em diálogo com o continente africano. A curadoria reúne Tiganá Santana, Tiago dos Santos Sant’Anna e Raquel Barreto. Entre os artistas participantes estão Abdias Nascimento, Mestre Didi, Ayrson Heráclito, Alberto Pitta e Orlando Senna.
SERVIÇO
Evento: Exposição “Nação Ilê” — abertura do CCBB Salvador
Data e horário: A partir de sábado, 21 de novembro de 2026. Visitação de quarta-feira a segunda-feira, das 10h às 20h. Em cartaz até 29 de março de 2027
Local: Palácio da Aclamação, Avenida Sete de Setembro, 1.330, Campo Grande, Salvador
Ingressos: Gratuito
Reservas: Site oficial do CCBB, mediante retirada de ingresso
Classificação: Livre
TEATRO
“Benjamim – O Palhaço Negro” celebra trajetória pioneira do circo brasileiro
O espetáculo “Benjamim – O Palhaço Negro” terá duas sessões neste sábado, 21, no Teatro Sesc Casa do Comércio. A montagem integra o especial Novembro — Saberes Ancestrais e recupera a presença negra na história do circo brasileiro. O título remete a Benjamim de Oliveira, artista que se tornou referência na formação do circo-teatro no país. As apresentações fazem parte da programação de artes cênicas organizada pelo Sesc durante o feriadão.
SERVIÇO
Evento: “Benjamim – O Palhaço Negro”
Data e horário: Sábado, 21 de novembro de 2026, às 17h e às 20h
Local: Teatro Sesc Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1.109, Caminho das Árvores, Salvador
Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 32 (credencial Sesc)
Vendas: Sympla e bilheteria do Teatro Sesc Casa do Comércio
Classificação: 10 anos
MÚSICA E FESTAS
Grupo Botequim celebra raízes do samba em roda na Barroquinha
O Grupo Botequim realiza neste sábado, 21, uma roda de samba especial no Espaço Coro Comeu, instalado no Café Teatro Nilda Spencer, na Barroquinha. A apresentação propõe um encontro com clássicos do gênero e composições de seus grandes mestres, em continuidade às celebrações do Mês da Consciência Negra. A roda começa às 21h e segue pela noite, reafirmando o samba como expressão da memória e da cultura popular brasileira.
SERVIÇO
Evento: Roda de Samba do Grupo Botequim
Data e horário: Sábado, 21 de novembro de 2026, às 21h
Local: Espaço Coro Comeu / Café Teatro Nilda Spencer, Ladeira da Barroquinha, Salvador
Ingressos: Consultar o lote disponível
Vendas: Sympla
Classificação: Não informada
DOMINGO, 22 DE NOVEMBRO
MÚSICA
Mateus Aleluia revisita trajetória dos Tincoãs em show no Sesc Casa do Comércio
O cantor e compositor Mateus Aleluia se apresenta neste domingo, 22, às 17h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. O repertório percorre diferentes fases de sua trajetória, desde a participação no grupo Os Tincoãs até canções do álbum mais recente, lançado em 2025. Acompanhado por Alexandre Vieira, Marcos Santos, Alex Mesquita e Rodrigo Sestrem, o artista destaca a presença de ritmos, cantos e referências da ancestralidade afro-brasileira em sua obra.
SERVIÇO
Evento: Show de Mateus Aleluia — Especial Novembro: Saberes Ancestrais
Data e horário: Domingo, 22 de novembro de 2026, às 17h
Local: Teatro Sesc Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1.109, Caminho das Árvores, Salvador
Ingressos: Plateia: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia) e R$ 80 (credencial Sesc). Mezanino: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia) e R$ 50 (credencial Sesc), conforme tabela divulgada
Vendas: Sympla e bilheteria do Teatro Sesc Casa do Comércio
Classificação: Livre
FEIRAS, MÚSICA E GASTRONOMIA
Cortejo Afro e Sued Nunes são atrações do Mercado Iaô no MAM
O Mercado Iaô ocupa o Museu de Arte Moderna da Bahia neste domingo, 22, com shows gratuitos do Cortejo Afro e da cantora Sued Nunes. A edição especial reúne cerca de 100 empreendedores de moda, artesanato, design, gastronomia e autocuidado. Realizado pela Associação Fábrica Cultural, o encontro integra as celebrações do Novembro Negro e do Dia da Baía de Todos-os-Santos, aproximando produção artística e economia criativa em uma programação aberta ao público.
SERVIÇO
Evento: Mercado Iaô — edição especial Novembro Negro e Dia da Baía de Todos-os-Santos, com Cortejo Afro e Sued Nunes
Data e horário: Domingo, 22 de novembro de 2026, das 10h às 21h
Local: Museu de Arte Moderna da Bahia, Avenida Lafayete Coutinho, s/n, Solar do Unhão, Comércio, Salvador
Ingressos: Gratuito. Produtos e serviços comercializados na feira são pagos à parte
Acesso: Livre. Informações pelos canais oficiais do Mercado Iaô
EM CARTAZ — EXPOSIÇÕES E ARTES VISUAIS
“3 Obás de Xangô” reúne arte e memória de Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi
A exposição “3 Obás de Xangô” permanece em cartaz na CAIXA Cultural do Pelô durante o feriadão. Inspirada no documentário de Sérgio Machado, a mostra examina as trajetórias de Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi, ligados ao Ilê Axé Opô Afonjá. Obras, fotografias e documentos de mais de 45 artistas ajudam a discutir arte, religiosidade, identidade cultural e o papel das lideranças negras na formação da cultura baiana.
SERVIÇO
Evento: Exposição “3 Obás de Xangô”
Data e horário: De quinta-feira, 19, a domingo, 22 de novembro de 2026, das 9h às 18h. Em cartaz até 6 de dezembro
Local: CAIXA Cultural do Pelô, Rua do Saldanha, 14, Pelourinho, Salvador
Ingressos: Gratuito
Acesso: Livre, conforme capacidade do espaço
Acervo da Laje apresenta produção artística do Subúrbio em “Narrativas da Beleza”
A CAIXA Cultural Salvador recebe a exposição “Narrativas da Beleza”, do Acervo da Laje, museu-casa-escola do Subúrbio Ferroviário. Com trabalhos de 15 artistas, a mostra apresenta diferentes perspectivas sobre memória, natureza, cotidiano, religiosidade e território. Organizada em núcleos temáticos, a exposição destaca a produção artística construída a partir das experiências das comunidades suburbanas e o papel da preservação cultural na história de Salvador.
SERVIÇO
Evento: “Narrativas da Beleza” — Acervo da Laje
Data e horário: De quinta-feira, 19, a domingo, 22 de novembro de 2026, das 9h às 18h. Em cartaz até 17 de janeiro de 2027
Local: CAIXA Cultural Salvador — Unidade Carlos Gomes, Rua Carlos Gomes, 57, Centro
Ingressos: Gratuito
Acesso: Livre, conforme capacidade do espaço
Classificação: Livre
36ª Bienal de São Paulo reúne artistas internacionais no MUNCAB
O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira recebe até 29 de novembro uma etapa da itinerância da 36ª Bienal de São Paulo. A exposição “Nem todo viandante anda estradas — Da humanidade como prática” reúne trabalhos de artistas brasileiros e internacionais, com curadoria de Keyna Eleison e Thiago de Paula Souza. Entre os participantes estão Alberto Pitta, Antonio Társis, Nádia Taquary, Ming Smith e Myrlande Constant, em obras que dialogam com diferentes territórios e experiências culturais.
SERVIÇO
Evento: Itinerância da 36ª Bienal de São Paulo
Data e horário: De quinta-feira, 19, a domingo, 22 de novembro de 2026, das 10h às 17h, com última entrada às 16h30. Em cartaz até 29 de novembro
Local: Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico, Salvador
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Gratuito às quartas-feiras e aos domingos
Vendas: Sympla e bilheteria do MUNCAB
Classificação: Livre
“Atlântico Sertão” reúne obras de mais de 80 artistas no Museu de Arte da Bahia
O Museu de Arte da Bahia recebe a exposição “Atlântico Sertão”, com trabalhos de mais de 80 artistas brasileiros, principalmente do Norte e Nordeste. A mostra, realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil, reúne pinturas, esculturas, fotografias, vídeos e instalações que discutem memória, ancestralidade, deslocamentos e direitos humanos. Entre os artistas baianos representados estão Ayrson Heráclito, J. Cunha, Lita Cerqueira, Nádia Taquary e Yacunã Tuxá.
SERVIÇO
Evento: Exposição “Atlântico Sertão”
Data e horário: De quinta-feira, 19, a domingo, 22 de novembro de 2026, das 10h às 18h, com entrada até as 17h30. Em cartaz até 29 de janeiro de 2027
Local: Museu de Arte da Bahia, Avenida Sete de Setembro, 2.340, Corredor da Vitória, Salvador
Ingressos: Gratuito
Reservas: Site oficial do CCBB, com retirada gratuita
Classificação: Livre
LINHA VERDE — MATA DE SÃO JOÃO
MÚSICA
Olodum, Psirico e Cheiro de Amor estão entre as atrações do Sauípe Summer Festival
A Costa do Sauípe, na Linha Verde, em Mata de São João, recebe de quinta-feira, 19, a sábado, 21, a primeira edição do Sauípe Summer Festival. Realizado pela Oquei Entretenimento, o evento reúne seis atrações da música baiana em três noites: Olodum e É o Tchan abrem a programação, Psirico e Jammil se apresentam na sexta-feira, em uma noite que convida o público a vestir branco, e Cheiro de Amor e Alexandre Peixe encerram o festival no sábado.
Os portões da Arena Sauípe abrem às 17h. Há ingressos avulsos para não hóspedes, com acesso exclusivo à arena, além de pacotes de hospedagem com entrada nas três noites e serviços all inclusive nos resorts. O consumo de alimentos e bebidas durante os shows é pago à parte.
Programação
Quinta-feira, 19: Olodum e É o Tchan
Sexta-feira, 20: Psirico e Jammil (noite de branco)
Sábado, 21: Cheiro de Amor e Alexandre Peixe
SERVIÇO
Evento: Sauípe Summer Festival 2026
Data e horário: Quinta-feira, 19, sexta-feira, 20, e sábado, 21 de novembro de 2026. Abertura dos portões às 17h, nos três dias
Local: Arena Sauípe, Costa do Sauípe, Linha Verde (BA-099, km 76), Mata de São João, Bahia
Ingressos avulsos: De R$ 180 a R$ 360, conforme valores divulgados. Acesso exclusivo à Arena Sauípe, sem utilização das dependências dos resorts
Vendas: Sympla
Pacotes de hospedagem: Formato all inclusive, com entrada em 19 de novembro e saída no dia 22, incluindo acesso às três noites de shows
Reservas de hospedagem: Canais oficiais da Costa do Sauípe. Valores sob consulta
Consumo na Arena Sauípe: Alimentos e bebidas pagos à parte
Realização: Oquei Entretenimento