O feriadão da Consciência Negra reúne em Salvador, de quinta-feira, 19, a domingo, 22, shows de rap, arrocha e samba, concerto internacional, dança, teatro e exposições. BK’ revisita os dez anos de “Castelos & Ruínas”, Zé Felipe divide a festa “Uma Por Ano” com convidados, e as pianistas francesas Katia e Marielle Labèque se apresentam com a Orquestra NEOJIBA.

No Centro Histórico, o Festival Afrofuturismo relaciona tecnologia e ancestralidade, enquanto o novo espaço do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) abre com uma mostra sobre o Ilê Aiyê. A programação inclui ainda apresentações gratuitas no Pelourinho, no Rio Vermelho e em outros pontos da cidade, além de espetáculos que destacam a produção artística negra. Confira os principais eventos selecionados pela Agenda Cultural do Portal A TARDE.

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QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO

MÚSICA

BK’ celebra dez anos de “Castelos & Ruínas” na Arena A TARDE

Rapper BK’ confirmou a realização de um show em Salvador - Foto: @younowmyface

O rapper BK’ apresenta nesta quinta-feira, 19, em Salvador, o espetáculo comemorativo dos dez anos de “Castelos & Ruínas”. O show revisita o álbum que marcou sua trajetória no rap nacional e será realizado na Arena A TARDE, no Caminho das Árvores. A apresentação integra a programação musical da véspera do feriado da Consciência Negra.

SERVIÇO

Evento: BK’ — “Castelos & Ruínas 10 Anos”

Data e horário: Quinta-feira, 19 de novembro de 2026, às 20h

Local: Arena A TARDE, Rua Professor Milton Cayres de Brito, Caminho das Árvores, Salvador

Ingressos: Valores a consultar no lote disponível

Vendas: Eventim

Classificação: Consultar a plataforma de ingressos





Zé Felipe recebe Léo Santana, Felipe Amorim e Rogerinho em festa na Calçada

Zé Felipe comanda a festa “Uma Por Ano” nesta quinta-feira, 19, em Salvador. - Foto: Divulgação

Zé Felipe desembarca em Salvador nesta quinta-feira, 19, com a festa “Uma Por Ano”, projeto que realiza uma edição anual em cada cidade por onde passa. Na Casa Pia de São Joaquim, o cantor recebe Léo Santana, Felipe Amorim e Rogerinho, reunindo diferentes vertentes da música popular brasileira. O encontro também prevê a primeira apresentação conjunta ao vivo de “Ai, Bebê”, parceria recente de Zé Felipe e Felipe Amorim. A festa acontece na véspera do feriado da Consciência Negra.

SERVIÇO

Evento: Uma Por Ano — Zé Felipe, Léo Santana, Felipe Amorim e Rogerinho

Data e horário: Quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Acesso a partir das 21h; início anunciado às 22h

Local: Casa Pia de São Joaquim, Avenida Jequitaia, 375, Calçada, Salvador

Ingressos: R$ 150, mais taxa de R$ 18, no lote consultado

Vendas: TicketMaker

Classificação: 18 anos



Irmãs Labèque estreiam em Salvador com concerto do NEOJIBA e homenagem histórica

As pianistas francesas Katia e Marielle Labèque se apresentam com a Orquestra NEOJIBA no Teatro Castro Alves. - Foto: Divulgação

As pianistas francesas Katia e Marielle Labèque fazem sua primeira apresentação em Salvador nesta quinta-feira, 19, ao lado da Orquestra NEOJIBA, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. Sob regência de Eduardo Salazar, as irmãs interpretam o Concerto para dois pianos e orquestra, de Francis Poulenc, ao lado dos jovens músicos baianos. A noite também será marcada pela entrega da Medalha Villa-Lobos 2026 ao NEOJIBA, distinção da Academia Brasileira de Música concedida pela primeira vez a uma instituição. O programa contempla ainda obras de Heitor Villa-Lobos e Dmitri Shostakovich.

SERVIÇO

Evento: Orquestra NEOJIBA com Katia e Marielle Labèque — Medalha Villa-Lobos 2026

Data e horário: Quinta-feira, 19 de novembro de 2026, às 20h

Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Praça Dois de Julho, Campo Grande, Salvador

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria do TCA. Informações no site oficial do teatro

Classificação: Consultar o teatro

Tiganá Santana reúne música e poesia em apresentação no Pelourinho

Tiganá Santana apresenta “Conta Suas Poéticas” nesta quinta-feira, 19, no Pelourinho. - Foto: Divulgação

O cantor, compositor e pesquisador Tiganá Santana apresenta “Conta Suas Poéticas” nesta quinta-feira, 19, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho. O espetáculo aproxima canção, linguagem e memória em um repertório que dialoga com experiências afro-atlânticas. A apresentação integra a programação da 22ª Mostra Sesc de Artes — Aldeia Pelourinho e as comemorações dos 80 anos do Sesc, ampliando as atividades culturais dedicadas à ancestralidade na véspera do feriado.

SERVIÇO

Evento: Tiganá Santana — “Conta Suas Poéticas”

Data e horário: Quinta-feira, 19 de novembro de 2026, às 19h30

Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho, Praça José de Alencar, 19, Pelourinho, Salvador

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (credencial Sesc)

Vendas: Sympla e bilheteria do teatro

Classificação: Livre

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

MÚSICA

Milsinho Toque Dez, Devinho Novaes e Netto Brito comandam festival de arrocha no Wet

Milsinho Toque Dez é uma das atrações do festival de arrocha nesta sexta-feira, 20, no Wet. - Foto: Divulgação

O arrocha é o destaque do evento Na Máxima In Salvador, que acontece nesta sexta-feira, 20, a partir das 19h, no Wet Eventos, na Avenida Paralela. A programação reúne Milsinho Toque Dez, Silfarley, Netto Brito, Devinho Novaes e Simone Morena. Após os shows no palco principal, Milsinho assume um paredão musical para dar continuidade à festa durante a madrugada.

SERVIÇO

Evento: Na Máxima In Salvador, com Milsinho Toque Dez, Silfarley, Netto Brito, Devinho Novaes e Simone Morena

Data e horário: Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, às 19h

Local: Wet Eventos, Avenida Luís Viana Filho, Paralela, Salvador

Ingressos: Arena: R$ 80 (meia), R$ 90 (solidário), R$ 160 (inteira) e R$ 140 (casadinha para duas pessoas). Frontback: de R$ 160 a R$ 320 por ingresso. Open Bar: R$ 340. Valores do lote consultado, sem taxas

Vendas: Bilhetify e lojas do Pida

Classificação: 16 anos

Alex Maxx, Patrulha do Samba e Lu Costa abrem ensaios gratuitos no Pelourinho

Alex Maxx, Patrulha do Samba e Lu Costa abrem a temporada de ensaios gratuitos no Pelourinho nesta sexta-feira, 20. - Foto: Divulgação

O projeto Raízes estreia sua temporada de ensaios de verão nesta sexta-feira, 20, às 18h, na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, no Pelourinho. O encontro reúne Alex Maxx, Patrulha do Samba e Lu Costa, três nomes ligados à trajetória do pagode baiano. Com entrada gratuita, a programação abre uma série de quatro apresentações previstas até janeiro de 2027, com repertório dedicado à música popular produzida na Bahia.

SERVIÇO

Evento: Ensaios de Verão Raízes, com Alex Maxx, Patrulha do Samba e Lu Costa

Data e horário: Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, a partir das 18h

Local: Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, Pelourinho, Salvador

Ingressos: Gratuito

Informações: (71) 99414-0018



Banjo Novo celebra ancestralidade e resistência do samba no MAM

O projeto Banjo Novo realiza edição especial no MAM, com parte da arrecadação destinada à Sociedade Protetora dos Desvalidos. - Foto: Saulo Miguez

O Banjo Novo realiza uma edição especial do projeto nesta sexta-feira, 20, no Museu de Arte Moderna da Bahia, no Solar do Unhão. Batizado de “Manifesto Banjo Novo”, o encontro é dedicado à ancestralidade e à história do samba, em uma programação que marca o Dia da Consciência Negra. Parte da arrecadação será destinada à Sociedade Protetora dos Desvalidos, instituição fundada em Salvador no século XIX, que atua na defesa e valorização da população negra.

SERVIÇO

Evento: Manifesto Banjo Novo

Data e horário: Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, às 15h

Local: Museu de Arte Moderna da Bahia, Avenida Lafayete Coutinho, s/n, Solar do Unhão, Comércio, Salvador

Informações: Instagram @banjo_novo

FESTIVAIS E CULTURA NEGRA

Festival Afrofuturismo reúne debates, arte e tecnologia no Centro Histórico

O Festival Afrofuturismo ocupa o Pelourinho com programação gratuita dedicada à ancestralidade e à inovação. - Foto: divulgação

A oitava edição do Festival Afrofuturismo movimenta o Centro Histórico de Salvador nesta sexta-feira, 20, e sábado, 21, com programação gratuita. Promovido pela Vale do Dendê, o evento tem como tema “Os Algo-Ritmos das Florestas” e reúne debates, oficinas, apresentações culturais e encontros sobre tecnologia, ancestralidade, sustentabilidade e economia criativa. Entre os convidados estão Grazi Mendes, Ana Paula Xongani e Ubiraci Pataxó. No sábado, às 22h, o grupo indígena Suraras do Tapajós apresenta um show de carimbó no Largo Quincas Berro d’Água.

SERVIÇO

Data: 20 e 21 de novembro de 2026

Local: Casa Vale do Dendê, Largo Tereza Batista e Largo Quincas Berro d’Água, Pelourinho

Horário: Programação a partir das 9h; painéis a partir das 10h

Ingressos: Gratuito

Inscrições: Site oficial do festival, conforme disponibilidade

CULTURA POPULAR E MANIFESTAÇÕES

Caminhada da Liberdade leva celebração da consciência negra do Curuzu ao Pelourinho

23ª Caminhada da Liberdade vai homenagear Gilberto Gil - Foto: divulgação

A 23ª Caminhada da Liberdade acontece nesta sexta-feira, 20, com saída da Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aiyê, no Curuzu, em direção ao Pelourinho. A mobilização integra as celebrações do Dia da Consciência Negra e reúne participantes de movimentos sociais, organizações culturais e representantes de diferentes comunidades. O percurso destaca a história de resistência negra em Salvador e a importância do bairro da Liberdade nessa trajetória.

SERVIÇO

Evento: 23ª Caminhada da Liberdade

Data e horário: Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, a partir das 13h

Local: Saída da Senzala do Barro Preto, Rua Direta do Curuzu, 228, Liberdade, em direção ao Pelourinho

Ingressos: Gratuito

Acesso: Participação livre



Marcha Zumbi e Dandara percorre o Centro de Salvador

legenda marcha A Marcha Zumbi e Dandara percorre o Centro de Salvador nesta sexta-feira, 20, em defesa da igualdade racial. - Foto: Cleber Sandes

A 47ª Marcha Zumbi e Dandara da Consciência Negra será realizada nesta sexta-feira, 20, a partir das 16h, com saída do Campo Grande e percurso em direção à Praça Castro Alves. Organizada pela Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen), a manifestação reúne movimentos e organizações comprometidos com a luta antirracista. A edição deste ano presta homenagens a Maria Felipa e ao escritor e ativista Abdias do Nascimento.

SERVIÇO

Evento: 47ª Marcha Zumbi e Dandara da Consciência Negra

Data e horário: Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, às 16h

Local: Saída do Campo Grande, com percurso até a Praça Castro Alves, Centro de Salvado

Ingressos: Gratuito

Acesso: Participação livre

TEATRO E HUMOR

Marco Luque apresenta quatro personagens em curta temporada no Teatro Faresi

Marco Luque leva humor e improvisação ao palco do Teatro Faresi nesta sexta e sábado. - Foto: Reprodução Instagram Marco Luque

O humorista Marco Luque retorna a Salvador com “É Disso Que Eu Tô Falando”, em apresentações na sexta-feira, 20, e no sábado, 21, às 21h, no Teatro Faresi, em Ondina. O espetáculo reúne Jackson Faive, Mustafary, Mary Help e Silas Simplesmente em novas situações, com mudanças de personagem, sotaques e improvisações. A criação e a direção são assinadas pelo próprio artista e por Guilherme Rocha.

SERVIÇO

Evento: Marco Luque — “É Disso Que Eu Tô Falando”

Data e horário: Sexta-feira, 20, e sábado, 21 de novembro de 2026, às 21h

Local: Teatro Faresi, Avenida Oceânica, 2.717, Ondina, Salvador

Ingressos: Plateia: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia) e R$ 100 (solidário, com doação de 1 kg de alimento). Plateia VIP: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria do Teatro Faresi





Frank Menezes encerra temporada de “Aleluia” no Teatro Módulo

Frank Menezes vive a personagem Aleluia Eulália das Neves em comédia no Teatro Módulo. - Foto: Edivalma Santana





Frank Menezes apresenta nesta sexta-feira, 20, a última sessão anunciada da temporada de novembro de “Aleluia”, no Teatro Módulo, na Pituba. Dirigida por Marcelo Praddo, a comédia solo acompanha Aleluia Eulália das Neves, dona de casa que, após dedicar a vida à família, decide confrontar suas frustrações e desejos. A montagem utiliza o humor para discutir a invisibilidade feminina e a sobrecarga do trabalho doméstico.

SERVIÇO

Evento: “Aleluia”, com Frank Menezes

Data e horário: Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, às 20h

Local: Teatro Módulo, Avenida Professor Magalhães Neto, 1.177, Pituba, Salvador

Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 48 (solidário, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível)

Vendas: Bileto/Sympla e bilheteria do teatro

Classificação: 16 anos



DANÇA

Jornada de Dança apresenta 12 obras gratuitas na Mostra INVEX

Jornada de Dança apresenta 12 obras gratuitas na Mostra INVEX - Foto: Divulgação

A 16ª Jornada de Dança da Bahia apresenta a Mostra INVEX nesta sexta-feira, 20, às 20h, no Espaço Xisto Bahia. A seleção reúne 12 criações de dança contemporânea, jazz, balé, danças urbanas e afro-diaspóricas. Dez trabalhos são da Bahia, enquanto outros dois vêm do Rio de Janeiro e de São Paulo. A programação inclui solos, duos e apresentações coletivas, reunindo artistas independentes, companhias e projetos de formação.

SERVIÇO

Evento: Mostra INVEX — 16ª Jornada de Dança da Bahia

Data e horário: Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, às 20h

Local: Espaço Xisto Bahia, Rua General Labatut, 27, Barris, Salvador

Ingressos: Gratuito

Reservas: Sympla, sujeito à disponibilidade

Classificação: Livre

FESTIVAIS

Festival Beiru das Artes Negras ocupa ruas de Tancredo Neves com apresentações gratuitas

O Festival Beiru das Artes Negras valoriza a cultura e a ancestralidade afro-brasileira com programação gratuita em Tancredo Neves. - Foto: Divulgação

O 7º Festival Beiru das Artes Negras (FESTBAN) leva música, dança, capoeira e intervenções artísticas ao bairro de Tancredo Neves durante o feriadão. Organizado pelo Instituto de Formação em Arte (IFÁ), o evento apresenta trabalhos de coletivos negros e promove encontros sobre memória e ancestralidade. Entre sexta-feira, 20, e domingo, 22, a programação ocupa ruas, espaços comunitários e o Largo do Arvoredo, com acesso gratuito.

Programação do feriadão

20 e 21 de novembro: Mostra Rua, com intervenções artísticas em diferentes pontos do Beiru/Tancredo Neves.

21 de novembro: Giras Temáticas no Terreiro São Roque. Das 9h às 12h, o debate “História de Beiru: Quem Conta a História de Beiru?” reúne Tata Ndenge e Mam’etu Lubanzu, com mediação de Juliana Monique. Das 14h às 17h, “Quem Mantém Esse Legado?” reúne Jean Costa Santos e Jonas Paz, com mediação de Mam’etu Ndenge Uandala Kumona.

22 de novembro: Mostra Palco no Largo do Arvoredo, com apresentações de 11 grupos de capoeira, música, dança afro e artes cênicas.

SERVIÇO

Evento: 7º Festival Beiru das Artes Negras — FESTBAN

Data e horário: De sexta-feira, 20, a domingo, 22 de novembro de 2026. Giras Temáticas no sábado, das 9h às 12h e das 14h às 17h; demais horários não informados na programação geral

Local: Ruas e espaços comunitários do Beiru/Tancredo Neves, Terreiro São Roque e Largo do Arvoredo, Salvador

Ingressos: Gratuito

Acesso: Livre às atividades públicas.

Informações: @ifa.arte





MÚSICA E CULTURA POPULAR

Coletivo Pra Gira Girar homenageia Os Tincoãs com participação de Juçara Marçal

O repertório dos Tincoãs ganha novas interpretações em espetáculo na CAIXA Cultural Salvador, com participação de Juçara Marçal. - Foto: Felipe O´Neill

A CAIXA Cultural Salvador recebe, entre sexta-feira, 20, e domingo, 22, o espetáculo “Pra Gira Girar: uma celebração a Os Tincoãs”. O coletivo formado por Álvaro Lancellotti, Alan de Deus, Michele Leal e Pedro Costa revisita canções como “Cordeiro de Nanã”, “Atabaque Chora” e “Deixa a Gira Girar”. As sessões de sábado terão participação especial de Juçara Marçal, e o projeto também oferece uma oficina musical gratuita no domingo.

SERVIÇO

Evento: “Pra Gira Girar: uma celebração a Os Tincoãs”

Data e horário: Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, às 20h; sábado, 21, às 17h e às 20h; domingo, 22, às 19h. Oficina gratuita “Canto, Toco e Danço para Curar” no domingo, das 16h às 17h

Local: CAIXA Cultural Salvador, Unidade Carlos Gomes, Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Ingressos: Espetáculo: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia, conforme condições da CAIXA). Oficina gratuita

Vendas: Bilheteria e canais oficiais da CAIXA Cultural

Classificação: Livre

Maracatu Ventos de Ouro recebe mestre pernambucano em cortejo no Pelourinho

em cortejo no Pelourinho O Maracatu Ventos de Ouro celebra a cultura afro-brasileira ao lado de Mestre Chacon Viana, de Pernambuco. - Foto: Divulgação

O Maracatu Ventos de Ouro promove nesta sexta-feira, 20, uma Noite Cultural Novembro Negro com participação do mestre Chacon Viana, da Nação Porto Rico, de Pernambuco. O encontro aproxima tradições de maracatu de Salvador e Recife, com música, dança e valorização da ancestralidade afro-brasileira. A programação começa às 19h com um cortejo gratuito pelas ruas do Pelourinho. As apresentações acontecem no Largo Pedro Archanjo, com acesso mediante ingresso.

SERVIÇO

Evento: Noite Cultural Novembro Negro — Maracatu Ventos de Ouro e Mestre Chacon Viana

Data e horário: Sexta-feira, 20 de novembro de 2026. Cortejo às 19h; apresentações a partir das 20h

Local: Ruas do Pelourinho e Largo Pedro Archanjo, Centro Histórico, Salvador

Ingressos: Cortejo gratuito. Apresentações: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Vendas: Sympla

Classificação: Livre

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO

DANÇA

Balé Folclórico da Bahia retorna ao TCA com quatro coreografias em homenagem à cultura afro-brasileira

Balé Folclórico da Bahia apresenta “O Balé Que Você Não Vê” no Teatro Castro Alves. - Foto: Divulgação





O Balé Folclórico da Bahia apresenta “O Balé Que Você Não Vê” no sábado, 21, e no domingo, 22, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. A montagem reúne “Bolero”, de Carlos Durval; “Okan”, de Nildinha Fonseca; “2-3-8”, de Slim Mello; e “Afixirê”, de Rosângela Silvestre. Criado em 2022, o espetáculo retorna ao palco com mudanças no elenco e ajustes coreográficos, durante as celebrações do Mês da Consciência Negra.

SERVIÇO

Evento: “O Balé Que Você Não Vê”, com o Balé Folclórico da Bahia

Data e horário: Sábado, 21 de novembro de 2026, às 20h, e domingo, 22, às 19h

Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Praça Dois de Julho, Campo Grande, Salvador

Ingressos: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia), nas filas de maior valor; R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), nas demais filas anunciadas. Valores sujeitos à disponibilidade

Vendas: Bileto/Sympla

Classificação: Livre

Balé Teatro Castro Alves apresenta “Você Sabia?” ao ar livre no Rio Vermelho

O BTCA leva dança gratuita ao Largo da Mariquita neste sábado, 21. - Foto: Klaus Lucka

O Balé Teatro Castro Alves (BTCA) participa da 16ª Jornada de Dança da Bahia neste sábado, 21, com a apresentação gratuita de “Você Sabia?”, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho. A atividade integra a mostra artística da jornada, que ocupa diferentes espaços de Salvador com espetáculos, intervenções e encontros entre criadores. A sessão ao ar livre permite que o público acompanhe o trabalho da companhia sem necessidade de reserva antecipada.

SERVIÇO

Evento: “Você Sabia?”, com o Balé Teatro Castro Alves

Data e horário: Sábado, 21 de novembro de 2026, às 16h

Local: Largo da Mariquita, Rio Vermelho, Salvador

Ingressos: Gratuito

Acesso: Livre, sem reserva

Classificação: Livre





EXPOSIÇÕES E ARTES VISUAIS

CCBB Salvador abre as portas com exposição dedicada à trajetória do Ilê Aiyê

Mostra “Nação Ilê” celebra os 50 anos de história e legado cultural do Ilê Aiyê. - Foto: Divulgação

O Centro Cultural Banco do Brasil abre neste sábado, 21, a primeira etapa de sua sede no Palácio da Aclamação, com a exposição inédita “Nação Ilê”. A mostra homenageia a trajetória do Ilê Aiyê, primeiro bloco afro do Brasil, fundado em 1974, no Curuzu.

Com obras de 30 artistas brasileiros e internacionais, a exposição aborda a influência estética, política e cultural do bloco, em diálogo com o continente africano. A curadoria reúne Tiganá Santana, Tiago dos Santos Sant’Anna e Raquel Barreto. Entre os artistas participantes estão Abdias Nascimento, Mestre Didi, Ayrson Heráclito, Alberto Pitta e Orlando Senna.

SERVIÇO

Evento: Exposição “Nação Ilê” — abertura do CCBB Salvador

Data e horário: A partir de sábado, 21 de novembro de 2026. Visitação de quarta-feira a segunda-feira, das 10h às 20h. Em cartaz até 29 de março de 2027

Local: Palácio da Aclamação, Avenida Sete de Setembro, 1.330, Campo Grande, Salvador

Ingressos: Gratuito

Reservas: Site oficial do CCBB, mediante retirada de ingresso

Classificação: Livre

TEATRO

“Benjamim – O Palhaço Negro” celebra trajetória pioneira do circo brasileiro

Espetáculo resgata a história de Benjamim de Oliveira, referência do circo-teatro brasileiro. - Foto: Divulgação

O espetáculo “Benjamim – O Palhaço Negro” terá duas sessões neste sábado, 21, no Teatro Sesc Casa do Comércio. A montagem integra o especial Novembro — Saberes Ancestrais e recupera a presença negra na história do circo brasileiro. O título remete a Benjamim de Oliveira, artista que se tornou referência na formação do circo-teatro no país. As apresentações fazem parte da programação de artes cênicas organizada pelo Sesc durante o feriadão.

SERVIÇO

Evento: “Benjamim – O Palhaço Negro”

Data e horário: Sábado, 21 de novembro de 2026, às 17h e às 20h

Local: Teatro Sesc Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1.109, Caminho das Árvores, Salvador

Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 32 (credencial Sesc)

Vendas: Sympla e bilheteria do Teatro Sesc Casa do Comércio

Classificação: 10 anos

MÚSICA E FESTAS

Grupo Botequim celebra raízes do samba em roda na Barroquinha

Grupo Botequim celebra os clássicos do samba em roda na Barroquinha. - Foto: Divulgação

O Grupo Botequim realiza neste sábado, 21, uma roda de samba especial no Espaço Coro Comeu, instalado no Café Teatro Nilda Spencer, na Barroquinha. A apresentação propõe um encontro com clássicos do gênero e composições de seus grandes mestres, em continuidade às celebrações do Mês da Consciência Negra. A roda começa às 21h e segue pela noite, reafirmando o samba como expressão da memória e da cultura popular brasileira.

SERVIÇO

Evento: Roda de Samba do Grupo Botequim

Data e horário: Sábado, 21 de novembro de 2026, às 21h

Local: Espaço Coro Comeu / Café Teatro Nilda Spencer, Ladeira da Barroquinha, Salvador

Ingressos: Consultar o lote disponível

Vendas: Sympla

Classificação: Não informada

DOMINGO, 22 DE NOVEMBRO

MÚSICA

Mateus Aleluia revisita trajetória dos Tincoãs em show no Sesc Casa do Comércio

Mateus Aleluia revisita sua trajetória musical em show neste domingo, 22, no Sesc Casa do Comércio. - Foto: Divulgação

O cantor e compositor Mateus Aleluia se apresenta neste domingo, 22, às 17h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. O repertório percorre diferentes fases de sua trajetória, desde a participação no grupo Os Tincoãs até canções do álbum mais recente, lançado em 2025. Acompanhado por Alexandre Vieira, Marcos Santos, Alex Mesquita e Rodrigo Sestrem, o artista destaca a presença de ritmos, cantos e referências da ancestralidade afro-brasileira em sua obra.

SERVIÇO

Evento: Show de Mateus Aleluia — Especial Novembro: Saberes Ancestrais

Data e horário: Domingo, 22 de novembro de 2026, às 17h

Local: Teatro Sesc Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1.109, Caminho das Árvores, Salvador

Ingressos: Plateia: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia) e R$ 80 (credencial Sesc). Mezanino: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia) e R$ 50 (credencial Sesc), conforme tabela divulgada

Vendas: Sympla e bilheteria do Teatro Sesc Casa do Comércio

Classificação: Livre

FEIRAS, MÚSICA E GASTRONOMIA

Cortejo Afro e Sued Nunes são atrações do Mercado Iaô no MAM

Mercado Iaô reúne música, gastronomia e cerca de 100 empreendedores no MAM neste domingo, 22. - Foto: Divulgação

O Mercado Iaô ocupa o Museu de Arte Moderna da Bahia neste domingo, 22, com shows gratuitos do Cortejo Afro e da cantora Sued Nunes. A edição especial reúne cerca de 100 empreendedores de moda, artesanato, design, gastronomia e autocuidado. Realizado pela Associação Fábrica Cultural, o encontro integra as celebrações do Novembro Negro e do Dia da Baía de Todos-os-Santos, aproximando produção artística e economia criativa em uma programação aberta ao público.

SERVIÇO

Evento: Mercado Iaô — edição especial Novembro Negro e Dia da Baía de Todos-os-Santos, com Cortejo Afro e Sued Nunes

Data e horário: Domingo, 22 de novembro de 2026, das 10h às 21h

Local: Museu de Arte Moderna da Bahia, Avenida Lafayete Coutinho, s/n, Solar do Unhão, Comércio, Salvador

Ingressos: Gratuito. Produtos e serviços comercializados na feira são pagos à parte

Acesso: Livre. Informações pelos canais oficiais do Mercado Iaô

EM CARTAZ — EXPOSIÇÕES E ARTES VISUAIS

“3 Obás de Xangô” reúne arte e memória de Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi

Exposição na CAIXA Cultural destaca a ligação dos três artistas com a cultura afro-baiana. - Foto: Acervo Casa de Jorge Amado

A exposição “3 Obás de Xangô” permanece em cartaz na CAIXA Cultural do Pelô durante o feriadão. Inspirada no documentário de Sérgio Machado, a mostra examina as trajetórias de Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi, ligados ao Ilê Axé Opô Afonjá. Obras, fotografias e documentos de mais de 45 artistas ajudam a discutir arte, religiosidade, identidade cultural e o papel das lideranças negras na formação da cultura baiana.

SERVIÇO

Evento: Exposição “3 Obás de Xangô”

Data e horário: De quinta-feira, 19, a domingo, 22 de novembro de 2026, das 9h às 18h. Em cartaz até 6 de dezembro

Local: CAIXA Cultural do Pelô, Rua do Saldanha, 14, Pelourinho, Salvador

Ingressos: Gratuito

Acesso: Livre, conforme capacidade do espaço





Acervo da Laje apresenta produção artística do Subúrbio em “Narrativas da Beleza”

“Narrativas da Beleza” valoriza a memória e a identidade cultural do Subúrbio Ferroviário de Salvador. - Foto: Manuela Cavadas

A CAIXA Cultural Salvador recebe a exposição “Narrativas da Beleza”, do Acervo da Laje, museu-casa-escola do Subúrbio Ferroviário. Com trabalhos de 15 artistas, a mostra apresenta diferentes perspectivas sobre memória, natureza, cotidiano, religiosidade e território. Organizada em núcleos temáticos, a exposição destaca a produção artística construída a partir das experiências das comunidades suburbanas e o papel da preservação cultural na história de Salvador.

SERVIÇO

Evento: “Narrativas da Beleza” — Acervo da Laje

Data e horário: De quinta-feira, 19, a domingo, 22 de novembro de 2026, das 9h às 18h. Em cartaz até 17 de janeiro de 2027

Local: CAIXA Cultural Salvador — Unidade Carlos Gomes, Rua Carlos Gomes, 57, Centro

Ingressos: Gratuito

Acesso: Livre, conforme capacidade do espaço

Classificação: Livre





36ª Bienal de São Paulo reúne artistas internacionais no MUNCAB

A itinerância da 36ª Bienal de São Paulo apresenta obras de artistas nacionais e internacionais no MUNCAB. - Foto: Levi Fanan/Fundação Bienal de São Paulo

O Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira recebe até 29 de novembro uma etapa da itinerância da 36ª Bienal de São Paulo. A exposição “Nem todo viandante anda estradas — Da humanidade como prática” reúne trabalhos de artistas brasileiros e internacionais, com curadoria de Keyna Eleison e Thiago de Paula Souza. Entre os participantes estão Alberto Pitta, Antonio Társis, Nádia Taquary, Ming Smith e Myrlande Constant, em obras que dialogam com diferentes territórios e experiências culturais.

SERVIÇO

Evento: Itinerância da 36ª Bienal de São Paulo

Data e horário: De quinta-feira, 19, a domingo, 22 de novembro de 2026, das 10h às 17h, com última entrada às 16h30. Em cartaz até 29 de novembro

Local: Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico, Salvador

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Gratuito às quartas-feiras e aos domingos

Vendas: Sympla e bilheteria do MUNCAB

Classificação: Livre





“Atlântico Sertão” reúne obras de mais de 80 artistas no Museu de Arte da Bahia

A mostra “Atlântico Sertão” explora memória, ancestralidade e identidade cultural por meio de diferentes linguagens artísticas. - Foto: Estúdio Valente

O Museu de Arte da Bahia recebe a exposição “Atlântico Sertão”, com trabalhos de mais de 80 artistas brasileiros, principalmente do Norte e Nordeste. A mostra, realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil, reúne pinturas, esculturas, fotografias, vídeos e instalações que discutem memória, ancestralidade, deslocamentos e direitos humanos. Entre os artistas baianos representados estão Ayrson Heráclito, J. Cunha, Lita Cerqueira, Nádia Taquary e Yacunã Tuxá.

SERVIÇO

Evento: Exposição “Atlântico Sertão”

Data e horário: De quinta-feira, 19, a domingo, 22 de novembro de 2026, das 10h às 18h, com entrada até as 17h30. Em cartaz até 29 de janeiro de 2027

Local: Museu de Arte da Bahia, Avenida Sete de Setembro, 2.340, Corredor da Vitória, Salvador

Ingressos: Gratuito

Reservas: Site oficial do CCBB, com retirada gratuita

Classificação: Livre

LINHA VERDE — MATA DE SÃO JOÃO

MÚSICA

Olodum, Psirico e Cheiro de Amor estão entre as atrações do Sauípe Summer Festival

Atrações que comandam os três dias do Sauípe Summer Festival. - Foto: Divulgação

A Costa do Sauípe, na Linha Verde, em Mata de São João, recebe de quinta-feira, 19, a sábado, 21, a primeira edição do Sauípe Summer Festival. Realizado pela Oquei Entretenimento, o evento reúne seis atrações da música baiana em três noites: Olodum e É o Tchan abrem a programação, Psirico e Jammil se apresentam na sexta-feira, em uma noite que convida o público a vestir branco, e Cheiro de Amor e Alexandre Peixe encerram o festival no sábado.

Os portões da Arena Sauípe abrem às 17h. Há ingressos avulsos para não hóspedes, com acesso exclusivo à arena, além de pacotes de hospedagem com entrada nas três noites e serviços all inclusive nos resorts. O consumo de alimentos e bebidas durante os shows é pago à parte.

Programação

Quinta-feira, 19: Olodum e É o Tchan

Sexta-feira, 20: Psirico e Jammil (noite de branco)

Sábado, 21: Cheiro de Amor e Alexandre Peixe



SERVIÇO

Evento: Sauípe Summer Festival 2026

Data e horário: Quinta-feira, 19, sexta-feira, 20, e sábado, 21 de novembro de 2026. Abertura dos portões às 17h, nos três dias

Local: Arena Sauípe, Costa do Sauípe, Linha Verde (BA-099, km 76), Mata de São João, Bahia

Ingressos avulsos: De R$ 180 a R$ 360, conforme valores divulgados. Acesso exclusivo à Arena Sauípe, sem utilização das dependências dos resorts

Vendas: Sympla

Pacotes de hospedagem: Formato all inclusive, com entrada em 19 de novembro e saída no dia 22, incluindo acesso às três noites de shows

Reservas de hospedagem: Canais oficiais da Costa do Sauípe. Valores sob consulta

Consumo na Arena Sauípe: Alimentos e bebidas pagos à parte

Realização: Oquei Entretenimento