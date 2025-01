Bonfim do Amado celebra Lavagem com grandes atrações

Movimento musical MUDEIdeNOME é uma das atrações - Foto: Divulgação

Um dos eventos mais aguardados do verão baiano, o Bonfim do Amado volta neste ano com grandes atrações. O evento acontece na próxima quinta, dia 16 de janeiro, a partir das 14h, no premiado Restaurante Amado, celebrando a energia contagiante da Lavagem do Bonfim.

Leia também

>>> 'Churrasquinho Menos é Mais' acontece neste sábado em Salvador

>>> Kaline Rabelo agita o Pelourinho com show em homenagem à Axé Music

No cardápio, sob o comando do renomado chef Edinho Engel, está um buffet livre de feijoada, servido das 14h às 16h.

A trilha sonora fica a cargo de Márcia Freire e do movimento musical MUDEIdeNOME - formado por Ricardo Chaves, Magary Lord, Jonga Cunha e Ramon Cruz.

Os ingressos já estão disponíveis nos pontos de venda Sympla, Ticketmaker, Partik e no próprio Restaurante Amado.