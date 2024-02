Cantora Larissa Gomes se apresenta no Carnaval em Salvador e interior | A TARDE

A cantora Larissa Gomes vai comandar shows em Salvador e no interior da Bahia durante o Carnaval deste ano.

A artista inicia a sua maratona de apresentações no sábado, 10, quando encara uma dobradinha de shows, em Periperi e Itapoan. Os dois shows fazem parte do projeto “Carnaval nos Bairros”, da Prefeitura Municipal de Salvador.

No domingo, 11, ela sobe do palco em Cajazeiras e, na segunda, 12, a artista encara mais uma dobrada de apresentações. Primeiro, ela faz a festa do público na cidade de Maraú.

Na sequência, ela segue para Uruçuca, também no sul do estado. "Vai ser um Carnaval emocionante, intenso, cheio de sucessos e com muitos shows especiais!", antecipa Larissa.