Carlinhos Brown é o artista mais completo do Brasil, diz Sidney Magal

Sidney Magal falou sobre Brown - Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

O cantor Sidney Magal participou, na noite deste domingo, 12, da apresentação especial de Carlinhos Brown, no Candyall Guetto Square, em homenagem aos 40 anos da Axé Music.

Leia Mais:

>>> Carlinhos Brown anuncia volta do bloco Timbalada ao Carnaval

>>> Luiz Caldas celebra 40 anos da axé music com show no MAM

>>> “Valorização histórica”, diz secretário sobre Verão Axé 40 anos

Após cantar "Paixão de Rua" ao lado de Brown, Magal, emocionado, encheu o amigo baiano de elogios, declarando ser ele o artista mais completo do Brasil.

"É o artista brasileiro mais completo deste país", afirmou Magal, diante de Brown, antes de entoar seu hits "Sandra Rosa Madalena" e "Meu Sangue Ferve por Você".

Com residência fixa na Bahia há décadas, Magal foi homenageado por Brown durante o ensaio no Candeal. Segundo Carlinhos, foi Sidney, no Carnaval de 1979, quem deu início a uma grande tradição de homens que dançam sobre trios elétricos.

"Sem ele [Sidney Magal], não teria havido Xexéu, Leo Santana, Xanddy, Tony Salles e até Carlinhos Brown", disse.