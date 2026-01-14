Menu
HOME > VERÃO
CANCELADA

Cidade baiana cancela festa tradicional de verão; saiba detalhes

O evento estava previsto para acontecer em fevereiro

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/01/2026 - 15:39 h
Uma das últimas edições do evento
Uma das últimas edições do evento

A festa Madre Verão não terá uma nova edição em 2026. A prefeitura da cidade de Madre de Deus, que fica localizada na região metropolitana de Salvador, cancelou o tradicional evento de verão nesta terça-feira, 13.

Segundo informações contidas em uma nota enviada à imprensa, a gestão municipal alegou que o cancelamento é uma medida para focar nas melhorias que a cidade precisa neste momento.

“Nos últimos meses, houve uma queda significativa na arrecadação municipal, o que impactou diretamente a capacidade de investimento da gestão pública e exigiu a adoção de medidas responsáveis e criteriosas para garantir o equilíbrio financeiro e a continuidade dos serviços essenciais”, escreveram.

“A prioridade deve ser a preservação dos investimentos nas áreas fundamentais para a população, como saúde, educação, assistência social, manutenção, segurança e ordenamento urbano, assegurando o funcionamento regular dos serviços públicos”, completou a nota.

Leia Também:

Esse “Caribe” brasileiro fica em Salvador e quase ninguém conhece
Léo Santana e Xanddy reforçam time da Enxaguada de Yemanjá 2026
Flyboard: o esporte que faz você voar 15 metros em Salvador

Por fim, a prefeitura reforçou que o cancelamento da edição deste ano não significa o fim do evento para sempre. “A decisão [de cancelamento] não representa o fim do evento, mas sim uma pausa necessária, motivada pelo compromisso com a boa gestão e com o futuro de Madre de Deus. Trabalhar com planejamento significa, muitas vezes, fazer escolhas difíceis, sempre pautadas no interesse coletivo e na sustentabilidade das contas públicas”, concluiu.

Madre Verão

Vale lembrar que o Madre Verão costuma receber grandes artistas como Dilsinho, Léo Foguete, Pablo, Olodum, Alinne Rosa, Thiago Aquino e muito mais, com uma variedade de ritmos musicais.

O evento também costuma acontecer ao longo dos fins de semana de janeiro e fevereiro, antecedendo o Carnaval de Salvador, a maior festa de rua do mundo.

Tags:

Madre de Deus Madre Verão verão

Ver todas

x