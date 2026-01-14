Cidade baiana cancela festa tradicional de verão; saiba detalhes

Uma das últimas edições do evento - Foto: Divulgação | Prefeitura de Candeias

A festa Madre Verão não terá uma nova edição em 2026. A prefeitura da cidade de Madre de Deus, que fica localizada na região metropolitana de Salvador, cancelou o tradicional evento de verão nesta terça-feira, 13.

Segundo informações contidas em uma nota enviada à imprensa, a gestão municipal alegou que o cancelamento é uma medida para focar nas melhorias que a cidade precisa neste momento.

“Nos últimos meses, houve uma queda significativa na arrecadação municipal, o que impactou diretamente a capacidade de investimento da gestão pública e exigiu a adoção de medidas responsáveis e criteriosas para garantir o equilíbrio financeiro e a continuidade dos serviços essenciais”, escreveram.

“A prioridade deve ser a preservação dos investimentos nas áreas fundamentais para a população, como saúde, educação, assistência social, manutenção, segurança e ordenamento urbano, assegurando o funcionamento regular dos serviços públicos”, completou a nota.

Por fim, a prefeitura reforçou que o cancelamento da edição deste ano não significa o fim do evento para sempre. “A decisão [de cancelamento] não representa o fim do evento, mas sim uma pausa necessária, motivada pelo compromisso com a boa gestão e com o futuro de Madre de Deus. Trabalhar com planejamento significa, muitas vezes, fazer escolhas difíceis, sempre pautadas no interesse coletivo e na sustentabilidade das contas públicas”, concluiu.

Madre Verão

Vale lembrar que o Madre Verão costuma receber grandes artistas como Dilsinho, Léo Foguete, Pablo, Olodum, Alinne Rosa, Thiago Aquino e muito mais, com uma variedade de ritmos musicais.

O evento também costuma acontecer ao longo dos fins de semana de janeiro e fevereiro, antecedendo o Carnaval de Salvador, a maior festa de rua do mundo.