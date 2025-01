Cobertura do Grupo A TARDE tem transmissão ao vivo do Festival da Virada

Festival Virada Salvador evento contará com apenas uma entrada - Foto: Divulgação

O Grupo A TARDE realiza uma cobertura especial durante os cinco dias de Festival Virada Salvador 2025, com a transmissão ao vivo das apresentações. Os leitores podem assistir aos shows em ambos os lugares, simultaneamente, através do Portal e do Youtube, no canal A TARDE Play.

O evento, realizado de 27 a 31 de dezembro, acontece na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. O título faz referência a Daniela Mercury, que já era homenageada pelo espaço que levava o nome dela. A mudança aconteceu neste ano, por causa da lei que proíbe a atribuição de nome de pessoa viva para a denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos.

O Grupo A TARDE tem equipes dos portais A TARDE e Massa! espalhadas por toda a Arena, documentando as principais atrações em texto, foto e vídeo, além da movimentação no espaço e as coletivas de impresa com artistas.

Shows

Léo Santana será o responsável para comandar o momento da chegada do Ano Novo, no dia 31. Esta será a primeira vez em que o cantor comandará a contagem regressiva e a virada de ano. Nas últimas edições do evento, a honra coube a Ivete Sangalo e Claudia Leitte.

Ivete estará ao lado de Alok, Baiana System, Manu Bahtidão e Xand Avião no primeiro dia, nesta sexta-feira, 27. No dia 28, os artistas do palco principal serão Bell Marques, João Gomes, Olodum, Psirico e Thiago Aquino.

No dia 29, se apresentam Claudia Leitte, Durval Lélys, Simone Mendes, Tony Salles e Wesley Safadão. No dia 30, Gustavo Mioto, Henry Freitas, Matuê, Raça Negra e Timbalada comandam a festa. E, no último dia de 2024, além de Léo Santana, a grade de atrações tem Belo, Jorge & Mateus, Luan Santana, Mari Fernandez e Parangolé.

Assim como nas últimas edições, o Festival Virada Salvador terá palcos alternativos, com atrações para diferentes públicos e estilos musicais. O Palco Brisa, trazendo os novos ventos da música baiana e brasileira, segue na programação, assim como a Torre Eletrônica, com Djs e outros artistas da música eletrônica.

Outros espaços

A estrutura contará ainda com a Vila Gastronômica, reunindo food trucks com diferentes tipos de alimentos e bebidas, e a Arena Game, com opções de lazer para os gamers e amantes dos e-sports. Além disso, uma das maiores pistas de skate do Brasil estará à disposição de quem quer virar o ano praticando esportes radicais.

Único acesso

O evento contará com apenas uma entrada, diferentemente dos outros anos, em que havia duas. O acesso ao evento, realizado na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, será exclusivamente pela Praia de Armação, reforçando a organização e segurança para o público.

Queima de fogos

A tradicional queima de fogos no momento da virada de ano está garantida, não só na Boca do Rio – que terá dois pontos de fogos de artifício – como em diversos bairros de Salvador e nas ilhas: Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Patamares, Pernambués, Itapuã, Cajazeiras, Periperi, Paripe, Ribeira, Boa Viagem, Santo Antônio Além do Carmo, Ilha de Paramana, Ilha de Maré (Praia de Santana e Itamoabo), Ilha de Bananeira, Ilha de Santana, Bom Jesus dos Passos.