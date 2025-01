Com camisa de Jesus, fiéis da LBV participam da Lavagem do Bonfim

A LBV participa do evento levando a Majestosa Estampa de Jesus - Foto: Reprodução | Romilson Freitas

A Legião da Boa Vontade (LBV), que no último dia 1º de janeiro, completou 75 anos, participou, nesta quinta-feira, 16, da Lavagem do Senhor do Bonfim, maior festa religiosa de manifestação popular da Bahia.

A tradição do cortejo celebrou os 280 anos da chegada da imagem do Senhor do Bonfim à capital baiana – Jubileu de Esperança, reunindo representantes de diversas religiões, turistas, as convencionais baianas, as autoridades e os fiéis que percorrem oito quilômetros pelas ruas da cidade baixa até a Igreja do Senhor do Bonfim, num ato de fé e devoção.

O evento começou com o Ato Ecumênico na Igreja da Conceição da Praia, no bairro Comércio, e o cortejo seguiu para a Basílica, na Colina Sagrada, no Bonfim. Como já é tradição, a LBV marca presença nos festejos com a Majestosa Estampa de Jesus, O Senhor da Paz, um presente do presidente da Instituição, José de Paiva Netto, que é filho e neto de baianos, aos participantes da festividade.

Na Colina Sagrada, as baianas vestidas com trajes típicos carregaram os vasos com água de cheiro e lavaram, de maneira simbólica, as escadarias da Igreja do Senhor do Bonfim ao som de hino religioso. Muitos fiéis, de todos os cantos do Brasil e do mundo, de diferentes religiões, participaram e alguns subiram a ladeira da Colina Sagrada de joelhos e emocionados, agradecendo a intercessão de Jesus, O Senhor do Bonfim, diante das graças alcançadas no último ano.

Após as bênçãos, a oração e lavagem das escadarias, os presentes puderam, mantendo a tradição, a fé e a devoção, amarrar no gradil da Igreja as fitas coloridas, “Lembrança do Senhor do Bonfim”, fazendo os pedidos para o ano que segue.

O evento, que contempla fé, união e levanta a bandeira pelo fim da intolerância religiosa, recebeu em 2014, o título de Patrimônio Imaterial Nacional.