Com capa e cartola, Durval Lelys abre Festival Virada deste domingo

Durval Lelys de capa e cartola em show do Festival Virada Salvador 2025

Com um público lotado, o cantor Durval Lelys abriu as apresentações do Festival Virada Salvador 2025, deste domingo, 29, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. "É o reveillon da virada, é o festival mais lindo do mundo", celebrou.

Nos primeiros minutos de apresentação, o artista cantou sucessos como "Quebra aê", "Tô a toa", "Dança do Vampiro", esta na qual se vestiu como um vampiro, de capa e cartola.

Ainda neste domingo sobem ao palco principal Wesley Safadão, Simone Mendes, Claudia Leitte e Tony Salles.

A festa segue até o dia 31 de dezembro e receberá grandes nomes da música brasileira. Pela primeira vez, a contagem regressiva da virada de ano será comandada por Léo Santana. No mesmo dia, o público ainda curtirá apresentações de Belo, Jorge & Mateus, Luan Santana, Mari Fernadez e Parangolé.