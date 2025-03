Consumo de energia bate recorde após altas temperaturas no Brasil

Recorde atual superou valor registrado em 12 de fevereiro, quando foram consumidos 103.754 megawatts - Foto: Divulgação

A demanda por carga elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) bateu novo recorde de consumo nessa sexta-feira, 21, com a carga do SIN alcançando marca histórica de 104.732 megawatts, quarto recorde observado em 2025, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O recorde atual superou o valor registrado em 12 de fevereiro, quando foram consumidos 103.754 megawatts. Antes disso, os números mais elevados foram atingidos em 11 de fevereiro (103.335 MW) e em 22 de janeiro (102.810 MW).

Em comunicado, o operador destacou que “a demanda de carga vem sendo diretamente impactada pelas condições climáticas e altas temperaturas registradas em diferentes regiões do país”.

A ONS informou que estudos já tinham mapeado tal comportamento de alta no consumo de energia elétrica no Brasil, o qual está sendo “robusto e operando com segurança”.