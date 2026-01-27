EVENTO GRATUITO
De graça! Marcelo D2 e convidados agitam esquenta de Festa de Iemanjá
Os artistas se apresentarão na estreia do Palco Arara
Por Franciely Gomes
O verão de Salvador ganhou um novo espaço de folia. Apresentado pela Agência California, o Palco Arara chega à capital baiana com apresentações de Pretinho da Serrinha e convidados especiais, como Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro e Nelson Rufino.
O evento acontece no dia 1º de fevereiro de 2026, na Praça Maria Felipa, Arena da Capoeira, no bairro do Comércio, das 16h às 22h. A entrada é gratuita e aberta ao público de todas as idades.
A ideia é transformar a celebração em um esquenta para a tradicional Festa de Iemanjá, que acontece no dia 2 de fevereiro, próxima segunda-feira. Além de propor uma união entre o samba do Rio de Janeiro e o samba da Bahia.
