EVENTO GRATUITO

De graça! Marcelo D2 e convidados agitam esquenta de Festa de Iemanjá

Os artistas se apresentarão na estreia do Palco Arara

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

27/01/2026 - 21:27 h

O artista é uma das atrações do evento gratuito
O artista é uma das atrações do evento gratuito -

O verão de Salvador ganhou um novo espaço de folia. Apresentado pela Agência California, o Palco Arara chega à capital baiana com apresentações de Pretinho da Serrinha e convidados especiais, como Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro e Nelson Rufino.

O evento acontece no dia 1º de fevereiro de 2026, na Praça Maria Felipa, Arena da Capoeira, no bairro do Comércio, das 16h às 22h. A entrada é gratuita e aberta ao público de todas as idades.

Leia Também:

JAM no MAM abre 2026 com tributo imperdível à Bossa Nova
Trânsito de Salvador será alterado para festas na próxima semana
Bye Bye Verão divulga atrações e datas na Ilha de Itaparica; confira

A ideia é transformar a celebração em um esquenta para a tradicional Festa de Iemanjá, que acontece no dia 2 de fevereiro, próxima segunda-feira. Além de propor uma união entre o samba do Rio de Janeiro e o samba da Bahia.

Tags:

festa de Iemanjá Marcelo D2 show

x