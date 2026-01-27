Menu
VERÃO
VERÃO

JAM no MAM abre 2026 com tributo imperdível à Bossa Nova

Com 18 edições confirmadas, temporada começa com clássicos brasileiros

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

27/01/2026 - 20:34 h

Confira horários, preços e tudo sobre a estreia da temporada
Confira horários, preços e tudo sobre a estreia da temporada

A Temporada JAM e Petrobras 2026 tem início neste sábado, 31 de janeiro, dando o ponta pé inicial para um ano musical que contará com 18 jam sessions até dezembro.

Na estreia, a banda Geleia Solar abre a noite com um repertório de bossa nova para dialogar com a obra de João Gilberto, Caetano Veloso, Tom Jobim, Marcos Valle e outros compositores que marcaram a história do gênero essencialmente brasileiro. Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 40 e devem ser adquiridos na plataforma Ingresse.com.

“Fugindo do clima superlativo que toma conta da cidade nessa época pré-carnavalesca, a JAM no MAM optou por começar o ano apostando nas harmonias sofisticadas e no ritmo sincopado da bossa nova”, avisa Ivan Huol, diretor artístico da JAM no MAM.

Ele promete que a Geleia Solar levará para a Praça Maestro Letieres Leite, no Solar do Unhão, versões únicas para obras como "Chega de Saudade", "Wave", "Samba de Verão" e "Águas de Março", investigando musicalmente a relação profunda desses clássicos com o samba e o jazz.

Depois do início suave, o palco da JAM no MAM passa a receber artistas de diferentes origens e estilos. Em 2026, quando o projeto continua com patrocínio garantido da Petrobras e do Governo do Brasil, por meio do Ministério da Cultura e da Lei de Incentivo à Cultura, a ideia é continuar fomentando a agenda da cidade com uma programação mensal que dialogue com as raízes musicais baianas a partir da sua produção instrumental.

No primeiro semestre, será realizada sempre uma jam session no último sábado de cada mês; a partir de julho, a JAM no MAM passa a oferecer duas edições mensais. A JAM é uma produção da Huol Criações e conta também com apoio institucional do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) e do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA).

JAM no MAM

Data: 31/01, das 18h às 21h / Acesso ao local a partir das 17h

Local: Praça Maestro Letieres Leite, no MAM Bahia (Solar do Unhão - Av. Lafayete Coutinho s/n)

Ingresso: Entre R$ 5,00 e R$ 40,00, à venda na plataforma Ingresse: https://linkme.bio/jamnomam

Classificação indicativa: Livre (crianças até 2 anos de idade não paga ingresso)

Mais Informações da JAM no MAM:

Site: https://www.jamnomam.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/jamnomam/

YouTube: https://www.youtube.com/@JAMnoMAM

x