AMIZADE SURGINDO?
Lincoln revela apoio inesperado do filho de Ivete em momento difícil
Gesto de Marcelo Sangalo surpreendeu Lincoln Senna
Por Edvaldo Sales
Vocalista da banda Parangolé, Lincoln Senna revelou que recebeu apoio de Marcelo Sangalo, filho de Ivete e Daniel Cady, durante o período em que ele ficou doente. Na época, o artista precisou se afastar dos trios no último dia de Carnaval após ter sido diagnosticado com pneumomediastino.
O artista contou, em entrevista ao podcast ‘Almanaque Preto’, que recebeu uma mensagem do jovem no Instagram.
"Ele mandou uma mensagem pra mim, irmão. 'Nós não nos conhecemos ainda pessoalmente, como é que você tá, desejo melhoras. No direct. E toda vez que você ficar triste ou qualquer coisa, como o que você teve, lembre de que você é o cara que fez isso aqui' e me mandou o vídeo de Locomotiva", contou.
Lincoln aproveitou a ocasião para elogiar a criação de Marcelo. "Quem homem é esse que eles estão formando, velho. Com essa visão", disse.
