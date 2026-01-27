Lincoln revela apoio inesperado do filho de Ivete em momento difícil

Gesto de Marcelo Sangalo surpreendeu Lincoln Senna - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Bruno Ricci | Divulgação

Vocalista da banda Parangolé, Lincoln Senna revelou que recebeu apoio de Marcelo Sangalo, filho de Ivete e Daniel Cady, durante o período em que ele ficou doente. Na época, o artista precisou se afastar dos trios no último dia de Carnaval após ter sido diagnosticado com pneumomediastino.

O artista contou, em entrevista ao podcast ‘Almanaque Preto’, que recebeu uma mensagem do jovem no Instagram.

"Ele mandou uma mensagem pra mim, irmão. 'Nós não nos conhecemos ainda pessoalmente, como é que você tá, desejo melhoras. No direct. E toda vez que você ficar triste ou qualquer coisa, como o que você teve, lembre de que você é o cara que fez isso aqui' e me mandou o vídeo de Locomotiva", contou.

Lincoln aproveitou a ocasião para elogiar a criação de Marcelo. "Quem homem é esse que eles estão formando, velho. Com essa visão", disse.