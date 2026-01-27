Bye Bye Verão divulga atrações e datas na Ilha de Itaparica; confira

Bye Bye Verão é um evento gratuito que encerra a estação com uma programação musical voltada a diferentes públicos - Foto: Divulgação

A orla de Mar Grande, na Ilha de Itaparica, recebe nos dias 20 e 21 de fevereiro mais uma edição do Bye Bye Verão, evento gratuito que encerra a estação com uma programação musical voltada a diferentes públicos. Realizado desde 2017, o festival já se consolidou como uma das principais atrações culturais do período na região.

Ao longo de dois dias, o público poderá acompanhar apresentações de João Gomes, Natanzinho Lima, Adão Negro, Thiago Aquino, Psirico e Vinny Nogueira.

Segundo a Prefeitura de Vera Cruz, na quinta-feira, 20, a programação terá início às 22h, com o show de Vinny Nogueira. À meia-noite, quem sobe ao palco é Natanzinho Lima. O encerramento da noite ficará por conta de João Gomes, com apresentação marcada para as 2h.

Na sexta-feira, 21, os shows começam novamente às 22h, desta vez com a banda Adão Negro. À 0h, o público confere a apresentação de Thiago Aquino. O encerramento do evento será comandado pelo Psirico, a partir das 2h.

De acordo com a prefeitura, o Bye Bye Verão reúne, em média, cerca de cem mil pessoas ao longo de sua programação. Além de atrair visitantes, o evento se tornou uma vitrine para o turismo local e impulsiona a economia do município.

O impacto é sentido diretamente em setores como comércio, vestuário, rede hoteleira, bares, restaurantes e serviços, fortalecendo a movimentação econômica de Vera Cruz durante o período de realização do festival.