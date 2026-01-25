Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > VERÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATRAVESSA GERAÇÕES

Elba Ramalho revela por que forró é imbatível até no verão

No Festival de Verão Salvador, Elba Ramalho fala sobre a força do ritmo em Salvador

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

25/01/2026 - 22:56 h
Elba Ramalho se apresenta com Wesley Safadão
Elba Ramalho se apresenta com Wesley Safadão -

Presente no Festival de Verão Salvador, neste domingo, 25, Elba Ramalho voltou a reafirmar o papel do forró como um dos ritmos mais simbólicos da música brasileira. Durante entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a artista falou sobre a beleza e a permanência do gênero, independentemente do tempo ou do contexto.

“Eu acho que o forró é uma coisa bonita, todos os dias, todos os tempos”, afirmou.

Tudo sobre Verão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Paraíso na Bahia terá shows de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo
Vídeo: Elba Ramalho é homenageada em Campina Grande com balé de drones
O que fazer em Salvador: shows de Elba Ramalho, Marina Lima e mais
Elba Ramalho e Fagner fazem show em homenagem a Luiz Gonzaga

Uma visita que vira festa

Convidada para participar do show de Wesley Safadão, Elba explicou que sua presença será pontual, mas carregada de significado. Segundo ela, o encontro no palco deve ganhar contornos festivos e populares, dialogando com o espírito do público baiano.

“O show é dele, eu sou convidada. Eu vou visitar ele em alguns momentos e eu acho que vai virar um pouco do carnaval do forró. Vai ser uma boa história”, disse.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Elba Ramalho forró música

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Elba Ramalho se apresenta com Wesley Safadão
Play

VÍDEO: Ivete diz como conheceu Margareth Menezes: "Tesão nela"

Elba Ramalho se apresenta com Wesley Safadão
Play

Já é Carnaval? Timbalada leva multidão para o Farol da Barra

Elba Ramalho se apresenta com Wesley Safadão
Play

Carla Perez é flagrada disfarçada em show de pagodão de Saulo; veja

Elba Ramalho se apresenta com Wesley Safadão
Play

Filho de traficante, Oruam se revolta após cancelar show no Carnaval de Salvador

x