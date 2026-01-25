ATRAVESSA GERAÇÕES
Elba Ramalho revela por que forró é imbatível até no verão
No Festival de Verão Salvador, Elba Ramalho fala sobre a força do ritmo em Salvador
Por Iarla Queiroz
Presente no Festival de Verão Salvador, neste domingo, 25, Elba Ramalho voltou a reafirmar o papel do forró como um dos ritmos mais simbólicos da música brasileira. Durante entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a artista falou sobre a beleza e a permanência do gênero, independentemente do tempo ou do contexto.
“Eu acho que o forró é uma coisa bonita, todos os dias, todos os tempos”, afirmou.
Uma visita que vira festa
Convidada para participar do show de Wesley Safadão, Elba explicou que sua presença será pontual, mas carregada de significado. Segundo ela, o encontro no palco deve ganhar contornos festivos e populares, dialogando com o espírito do público baiano.
“O show é dele, eu sou convidada. Eu vou visitar ele em alguns momentos e eu acho que vai virar um pouco do carnaval do forró. Vai ser uma boa história”, disse.
