HOME > VERÃO
FESTIVAL DE VERÃO

Por que Péricles não se permite "estacionar"? Cantor fala sobre futuro da música

Aos 56 anos, Péricles defende diálogo entre as gerações e relembra sua relação com a Bahia

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

25/01/2026 - 22:19 h | Atualizada em 25/01/2026 - 22:58
Cantor Péricles antes de se apresentar no Festival de Verão Salvador
Neste domingo, 25, o cantor Péricles subiu ao palco do Festival de Verão Salvador 2026 em mais uma apresentação na capital baiana, cidade que oficialmente adotou como sua desde que recebeu o título de cidadão baiano em 2025.

Referência incontestável do samba e pagode brasileiros, com quase quatro décadas de carreira que começaram nos tempos de Exaltasamba e se consolidaram com uma trajetória solo marcada por grandes sucessos, o artista é também um dos nomes mais relevantes do cenário musical nacional — tendo milhões de ouvintes nas plataformas digitais, bilhões de visualizações e uma legião de fãs.

“A gente não tem o direito de estar estacionado”

Durante entrevista exclusiva com o Portal A TARDE, Péricles falou abertamente sobre a importância dos artistas mais velhos dialogarem com as novas gerações. Em seus próprios termos, ele disse que não se considera “estacionado” e que essa postura paulista e baiana deve ser constante: “não temos o direito de estar estacionado” — uma visão que, segundo ele, deve inspirar os colegas mais jovens a estudar, aprender e colaborar uns com os outros.

Para o cantor, a música brasileira só cresce quando artistas antigos e novos se unem, aprendem juntos.

“A gente tem por obrigação aprender todo dia com quem está chegando, mostrar para os que estão chegando que quanto mais você estudar, quanto mais você abrir para quem trabalha, participações com gente que chegou antes, que chegou depois, que pensou um pouco diferente, só vai fazer com que a música brasileira cresça a cada dia a mais.”

Cantor Péricles
Cantor Péricles | Foto: Iarla Queiroz | Ag. A TARDE

Amor por Salvador

O cantor que é cidadão soteropolitano desde 2025, aproveitou para declarar o amor pela cidade, que segundo ele, é sua segunda casa. “Eu estou me sentindo em casa aqui, eu amo Salvador. Salvador me recebe tão bem…”

música Péricles Salvador

x