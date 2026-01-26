Siga o A TARDE no Google

Praia de Ipitanga recebe evento gratuito com esporte e saúde - Foto: Jean Victor/PMLF

A 1ª edição do projeto “Vou à Praia” acontece neste domingo, 1º, a partir das 7h, na Praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O evento oferece atividades físicas gratuitas para todas as idades, transformando a orla em um grande espaço de bem-estar, lazer e convivência.

A programação é diversificada e inclui modalidades como futvôlei, vôlei, calistenia, skate, surfe, treino de corrida, funcional, artes marciais, aulão de zumba e aulão de hitboxe.

Tudo sobre Verão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além das atividades esportivas, o público também contará com serviços gratuitos de saúde, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e avaliação de bioimpedância.

O projeto “Vou à Praia” é uma realização da Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Juventude e Esporte (SECULJE).