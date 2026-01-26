Menu
VERÃO
VERÃO

Praia de Ipitanga recebe evento gratuito com esporte e saúde

Projeto “Vou à Praia” estreia com programação diversificada em Lauro de Freitas

Redação

Por Redação

26/01/2026 - 14:30 h

A 1ª edição do projeto “Vou à Praia” acontece neste domingo, 1º, a partir das 7h, na Praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O evento oferece atividades físicas gratuitas para todas as idades, transformando a orla em um grande espaço de bem-estar, lazer e convivência.

A programação é diversificada e inclui modalidades como futvôlei, vôlei, calistenia, skate, surfe, treino de corrida, funcional, artes marciais, aulão de zumba e aulão de hitboxe.

Além das atividades esportivas, o público também contará com serviços gratuitos de saúde, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e avaliação de bioimpedância.

O projeto “Vou à Praia” é uma realização da Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Juventude e Esporte (SECULJE).

x