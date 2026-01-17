Menu
VERÃO
SEGURANÇA PÚBLICA

Mica Lauro: facas, drogas e apreensões no primeiro dia de festa

Materiais foram apreendidos durante fiscalizações nos Portais de Abordagens

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

17/01/2026 - 12:00 h
Quatro Portais de Abordagens impedem que materiais ilícitos entrem no circuito da festa
O primeiro dia do Mica Lauro 2026, realizado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), terminou com diversas apreensões de materiais proibidos, incluindo facas, tesouras, garfos e drogas. Os materiais foram detectados durante as revistas feitas nos quatro Portais de Abordagem instalados ao logo do circuito da festa.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) reforçou a segurança do evento com 1.029 policiais e bombeiros. Além do trabalho ostensivo dos agentes de segurança, todo o percurso é monitorado com câmeras de Reconhecimento Facial, pelo Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC-M) e por rádios LTE, garantindo maior controle sobre a festa.

Material apreendido
O Mica Lauro

A micareta começou oficialmente na noite desta sexta-feira, 16, com shows de Filipe Escandurras, Parangolé, Theuzinho, Tony Salles e outros artistas. Com um trajeto de aproximadamente 1,5 km, a festa acontece ao longo da Rua Maria Isabel dos Santos, na Avenida Beira Rio.

De tudo um pouco
Drogas também foram apreendidas
O percurso começa nas imediações de um grande shopping e segue sentido Ginásio Municipal de Esportes, na Rua Euvaldo Santos Leite, no contrafluxo.

Os festejos seguem até este domingo, 18. E a programação segue com shows da Timbalada, Pagodart, Oh Polêmico, Papazoni, Cheiro de Amor, Alinne Rosa, entre outros. No sábado e no domingo, as apresentações terão início às 16h.

x