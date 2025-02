De graça! Shopping de Salvador recebe shows neste fim de semana

Shopping recebe shows gratuitos - Foto: Divulgação

O Shopping Paralela, em Salvador, recebe neste final de semana uma nova edição do “Viva o Verão Paralela: 40 anos de Axé”, que presta homenagem para as quatro décadas de história do gênero.

No sábado, 25, a partir das 15h, o Circuito Alpha movimenta a Praça de Eventos I (Piso L1) com aulas de alongamento, pilates solo, funcional, jump, abdominal, bike e duelo de dança, um aquecimento para o Carnaval.

A música ao vivo toma conta do local no sábado e domingo, às 19h, com apresentações comandadas por Fred Fran e Lucas Babidi, na Praça de Alimentação. Os artistas vão reviver os maiores sucessos do axé das antigas.

Além disso, a diversão está garantida para todas as idades na roda-gigante, instalada no shopping. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) para adultos, R$ 10 (meia) para crianças, e há um combo adulto e criança por R$ 15.