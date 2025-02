Devoção a Iemanjá reúne adeptos do candomblé de toda a Bahia

Adeptos do candomblé fazem a festa nas areias do Rio Vermelho - Foto: Rebeca Nacimento/Portal MASSA!

As comemorações em homenagem à Rainha do Mar em Salvador traz gente de todo canto da Bahia neste dia 2 de fevereiro. Um desses devotos é babalorixá William Cruz, do Terreiro Oxum, que vem de Tanquinho, Centro-Norte do estado, há mais de 20 anos para colocar suas oferendas para Iemanjá.

De acordo com ele, essa data é um marco para o povo de santo, que se reúne nas areias do Rio Vermelho para reverenciar a orixá.

"Hoje viemos fazer a nossa obrigação, a nossa oferenda a Iemanjá. Hoje é um dia muito importante para todos nós da religião de matriz africana, onde estamos comemorando, festejando a rainha das águas doces e a rainha das águas salgadas, e também Marujo que é a nossa entidade das águas", revelou.

O babalorixá também destacou o que não pode faltar no balaio de Iemanjá.

"Há 21 anos que todo ano nós viemos trazer o presente e fazer a nossa obrigação aqui na praia do Rio Vermelho. Hoje o nosso presente é ecológico, ele é sustentável, porque nós não podemos agravar a natureza. Então nós priorizamos ofertar flores, frutas e a comida que é oferecida ao orixá, que é manjar, o arroz que é de Iemanjá, o omolocum de Oxum e as frutas. Tem também o ebô de Oxalá, o milho branco, todas as nossas oferendas que fizemos no terreiro e hoje viemos entregar a esta grande mãe, que é a mãe da natureza, que é a mãe dos peixes, que é a nossa mãe Iemanjá", completou.