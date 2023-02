Festa pós-carnaval em Salvador terá Filhos de Jorge e Alexandre Peixe

Prolongando o clima de carnaval após o fim oficial da folia, o Baile do Amado, no Restaurante Amado da AV. Contorno promove uma ressaca para a festa neste domingo, 5, a partir das 15h.

O evento realizado pela Oquei Entretenimento será comandado pelo grupo Filhos de Jorge, um dos destaques da folia momesca deste ano, e Alexandre Peixe, cantor e compositor que promete agitar o público revisitando a memória da música baiana.

Durante o evento, até às 17h, o público terá a disposição um buffet de feijoada. Os ingressos custam R$ 160 no primeiro lote e estão à venda no Ticketmaker, Sympla, Partik e no Amado.

SERVIÇO Serviços Nome do Evento : Baile do Amado ( Pós-Carnaval )

: Atrações : Filhos de Jorge, Alexandre Peixe e Dj

: Local : Restaurante Amado (Av. Contorno)

: Data : 05/03/2023

: Horário : 05/03/2023 15:00:00

: Ingressos : Primeiro Lote: R$ 160,00

: Vendas : Ticketmaker, Sympla, Partik e no Amado

: Mais Informações : Buffet de Feijoada livre, das 15hs às 17hs.