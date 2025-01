Festival Virada Salvador: Público conta superstições de final de ano

Camila Jesus falou sobre cor para virada do ano - Foto: Rebeca Nascimento | Ag. A TARDE

O público que está curtindo o Festival Virada Salvador nesta segunda-feira, 30, na Orla da Boca do Rio, revelou quais superstições costuma ter no final de ano.

Leia Mais:

>>> Último navio de cruzeiro de 2024 traz seis mil turistas a Salvador

>>> Virada Salvador tem redução de 84,6% no número de casos de segurança

>>> Fim do Carnaval? Claudia Leitte reflete sobre futuro do axé music

A vendedora Camila Jesus contou ao Portal Massa! que já tem uma cor definida para todos os anos. "Eu me visto de amarelo". A jovem afirmou que a cor tem atraído abundância.

Márcia Freire e Sônia também comentaram sobre rituais | Foto: Rebeca Nascimento | Ag. A TARDE

Quem também não dispensa o amarelo é Márcia Freire. "Eu vou de branco, mas a peça íntima é amarela". Já a amiga de Márcia, Sônia Homem, disse que não tem uma cor de roupa específica: "Eu vou de acordo com a minha intuição, esse ano é de azul. Eu quero paz, e não é só branco, o azul também tem essa função".

O casal Cristiane Santos e Rodrigo Lino também não tem nada definido, nem fazem nenhum ritual.

"Não tenho isso comigo, não, passar com saúde é o que importa", disse Cristiane, que tem mesmo pensamento do companheiro Rodrigo. "Simplesmente passar com paz, segurança, desejando prosperidade, é o mais importante", completou.

Casal falou sobre rituais | Foto: Rebeca Nascimento | Ag. A TARDE

Vale destacar que quem escolher curtir a virada de ano na Arena O Canto da Cidade vai curtir Belo, Parangolé, Léo Santana e muito mais.