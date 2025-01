Festival Virada Salvador: público vive experiência inovadora na Arena

Jovens na Arena Games - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

O Festival Virada Salvador 2025 tem oferecido para seu público e trabalhadores experiências inéditas. A Arena Games é um dos locais para relaxamento, como destacou Joemili Barbosa, de 22 anos, ao Portal A TARDE.

A jovem, que está trabalhando como ambulante no Festival Virada Salvador, afirmou: “Aqui está ótimo, perfeito. É a primeira vez que venho para esse espaço. É um momento até de distração, de desestressar”.

A Arena Games conta com três salas | Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

Assim como Barbosa, Ricardo Silva, de 23 anos, falou sobre a oportunidade de curtir jogos que não tem acesso normalmente. “É um momento de tranquilidade nosso. Eu estou adorando e estou vindo sempre que tem uma folga”, disse.

>> Bell Marques fala da expectativa para Festival Virada Salvador

>> VÍDEO: Ivete expõe intimidade com marido durante show

A Arena Games conta com três salas: Realidade Virtual, PC e Console. O casal Igor Guimarães e Rafaela Gomes aprovou o espaço inovador do festival, que seguirá na Arena O Canto da Cidade até o próximo dia 31 de dezembro. “Não esperava esse espaço. Estamos aproveitando enquanto não começam os shows do dia”, declarou o jovem de 20 anos.