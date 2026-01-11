Fiéis levam imagem do Senhor do Bonfim à Conceição da Praia

- Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Uma procissão marítima transportou a imagem de Nosso Senhor do Bonfim até a Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, localizada no bairro Comércio, em Salvador, na manhã deste domingo, 11. O cortejo precede a Lavagem do Bonfim, que acontece na próxima quinta-feira, 15.

A programação teve início às 8h, com uma missa celebrada no mar em frente à Igreja da Penha, na Ribeira. Por volta das 9h, a embarcação com a imagem partiu pela Baía de Todos-os-Santos em direção ao Porto da Barra, retornando e finalizando o trajeto no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio.

Entenda o percurso

Saída da Marina na Penha;

Parada na Igreja da Penha para a celebração da missa, realizada pelo Padre Edson, no local onde a imagem chegou em 1745;

Procissão marítima até a Barra;

Retorno até a Rampa do Mercado, para o desembarque;

Fiéis levam a imagem até a Conceição da Praia, de onde, na quinta-feira, ela parte em direção à Colina Sagrada.

Para padre Edson Menezes, reitor da Basílica Santuário Senhor do Bonfim, tanto a procissão marítima quanto a caminhada são momentos de grande emoção e fé. Segundo ele, são dois acontecimentos que agora passam a fazer parte da programação, como forma de acompanhar a evolução do tempo, se adaptando a cada época, sem perder a originalidade.

“Memória daquilo que aconteceu a 281 anos atrás, quando a imagem do Senhor do Bonfim chegou de Portugal e foi acolhida aqui. Então, nós queremos valorizar esse lugar como referência da acolhida ao Senhor do Bonfim", disse o padre.

O juiz presidente da Irmandade do Santuário do Senhor do Bonfim, Marcelo Sacramento, lembrou da importância da procissão marítima como forma de homenagear o Capitão Teodósio, responsável pela construção da Basílica do Senhor do Bonfim há 281 anos.

De acordo com Marcelo Sacramento, a procissão marítima aos poucos vem se tornando uma tradição.

“Esse é o quarto ano que a gente faz, é uma ideia do padre Edson inclusive, e a gente faz essa homenagem ao capitão Teodósio, que com certeza vai se transformar em mais uma celebração tradicional” concluiu Sacramento.